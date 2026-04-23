Crimson Desert: Riesiges Update krempelt Schwierigkeit und Systeme um

Crimson Desert bekommt mit Update 1.04.0 ein 44,4 GB großes Update mit neuen Schwierigkeitsgraden, Features und technischen Verbesserungen.

Crimson Desert erhält ein neues Update und bringt mit Version 1.04.0 einen 44,4 GB großen Patch mit zahlreichen Gameplay-Änderungen und neuen Features.

Mit dem Update werden erstmals drei Schwierigkeitsgrade eingeführt: Einfach, Normal und Schwer. Gleichzeitig wurde das Boss-Balancing grundlegend überarbeitet, was direkte Auswirkungen auf den Spielfortschritt und die Kämpfe hat.

Auch das Housing-System wird erweitert. Neu ist das „Standhafte Lager für Sammelobjekte“, das über den „Wohnen“-Modus platziert werden kann. Es ist im Möbelladen erhältlich, bietet 1,000 Lagerplätze und ermöglicht es, Materialien beim Verfeinern oder Herstellen zu nutzen, ohne sie im Inventar mitzuführen.

Zusätzlich wurden das „Kuku-Lebensmittellager“ sowie das „Verbesserte Kuku-Lebensmittellager“ integriert. Beide lassen sich ebenfalls im „Wohnen“-Modus platzieren und dienen zur Lagerung von Gerichten und Materialien. Das „Kuku-Lebensmittellager“ wird über eine Quest freigeschaltet, während das „Verbesserte Kuku-Lebensmittellager“ hergestellt werden kann.

Neben den System-Erweiterungen wurden auch Inhalte ergänzt. Neue Vögel als Haustiere sind jetzt verfügbar und können auf dem gesamten Kontinent von Pywel entdeckt werden. Darüber hinaus wurde das Graumähnen-Camp verbessert.

Im Bereich Steuerung und Komfort führt das Update neue Steuerungs-Voreinstellungen für Controller sowie Tastatur und Maus ein. Zusätzlich wurde eine Funktion integriert, durch die Interaktionen sofort beim Drücken der Taste ausgeführt werden.

Auch die Benutzeroberfläche erhält Verbesserungen: Gegenstände im Inventar lassen sich nun nach Kategorie-Tabs getrennt anzeigen oder gruppieren.

Technisch optimiert das Update die Darstellung deutlich. Die Rendering-Qualität von weit entfernten Objekten und Texturen wurde verbessert. Mit höheren Grafikoptionen steigen Detailgrad und visuelle Schärfe sichtbar an.

Weitere Details liefert die vollständige Patch-Notes-Übersicht zum Update 1.04.0.

Update 1.04.0 – Patch Notes Inhalt Unter Einstellungen > Spielen wurden die Schwierigkeitsgrade Einfach / Normal / Schwer hinzugefügt. Wenn ihr als erfahrene Graumähnen eine besonders intensive und herausfordernde Kampferfahrung wünscht, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad „Schwer“ wählen, um eure Reise noch anspruchsvoller zu gestalten. Alle Graumähnen, die bereits zahlreiche Bosse in Crimson Desert bezwungen haben, möchten wir darüber informieren, dass bald eine Funktion hinzugefügt wird, mit der ihr euch erneut den Bossen eurer Wahl stellen könnt. Schwierigkeitsgrad: Einfach Der vom Spieler erlittene Schaden wird verringert. Die maximale Gesundheit, Aggressivität und die allgemeine Geschwindigkeit der Monster werden verringert. Das Zeitfenster zur Aktivierung der Fähigkeiten „Blitz-Konter“ und „Schnelles Ausweichen“ wird vergrößert. Die Häufigkeit, mit der Bosse nach einem Treffer einen Konter ausführen oder entkommen, wird verringert. Schwierigkeitsgrad: Normal Der Schwierigkeitsgrad, auf dem ihr bisher gespielt habt. Schwierigkeitsgrad: Schwer Effekte von Gerichten werden nicht sofort angewandt, sondern erst nach Abschluss der Benutzungsanimation. Der vom Spieler erlittene Schaden wird erhöht. Die maximale Gesundheit, Betäubungsleiste, Agressivität und die allgemeine Geschwindigkeit der Monster werden erhöht. Das Zeitfenster zur Aktivierung der Fähigkeiten „Blitz-Konter“ und „Schnelles Ausweichen“ wird verkürzt. Die Dauer der Unbesiegbarkeit während des Rollens wird verkürzt. Die Häufigkeit, mit der Bosse nach einem Treffer einen Konter ausführen oder entkommen, wird erhöht. Einige Bosse setzen zusätzliche Angriffsmuster ein.

Es wurde das „Standhafte Lager für Sammelobjekte“ hinzugefügt, das ihr über den „Wohnen“-Modus platzieren könnt. Das „Standhafte Lager für Sammelobjekte“ kann im Möbelladen gekauft werden und verfügt über 1,000 Lagerplätze. Bei der Verfeinerung oder beim Herstellen können Materialien aus dem „Standhaften Lager für Sammelobjekte“ verwendet werden, auch wenn ihr sie nicht im Inventar mitführt.

Es wurden das „Kuku-Lebensmittellager“ und das „Verbesserte Kuku-Lebensmittellager“ hinzugefügt, die ihr über den „Wohnen“-Modus platzieren könnt. In den Lebensmittellagern können verschiedene Gerichte und Materialien gelagert werden. Das „Kuku-Lebensmittellager“ erhaltet ihr durch eine Quest, das „Verbesserte Kuku-Lebensmittellager“ durch Herstellen. Das „Kuku-Lebensmittellager“ bietet Platz für 40 Gegenstände. Das „Verbesserte Kuku-Lebensmittellager“ bietet Platz für 330 Gegenstände. Beim Kochen könnt ihr Zutaten aus den Lebensmittellagern verwenden, auch wenn diese sich nicht im Inventar befinden.

Es wurde das „Sammelgegenstände-Lager“ hinzugefügt, das ihr über den „Wohnen“-Modus platzieren könnt. Im „Sammelgegenstände-Lager“ können diverse Questgegenstände und Rezepte aufbewahrt werden. Es verfügt über 1,000 Lagerplätze und kann über eine Quest erhalten werden.

Der „Garderobe“, die über den „Wohnen“-Modus platziert werden kann, wurde eine Aufbewahrungsfunktion für Kleidung hinzugefügt. Die „Garderobe“ kann im Möbelladen gekauft werden. Die „Garderobe“ verfügt über 100 Lagerplätze. Je nach Anzahl der platzierten Garderoben wird der Lagerraum erweitert. Der maximal verfügbare Lagerraum ist auf 1,000 Plätze begrenzt.

Es wurde eine „Haus ändern“-Funktion hinzugefügt, mit der ihr innerhalb des „Wohnen“-Inhalts den Grundriss eures Hauses auswählen könnt. Die verfügbaren Hausstrukturen werden entsprechend der Ausbaustufe des Graumähnen-Camps schrittweise freigeschaltet. Kleines Standard-Haus Mittelgroßes Standard-Haus Großes Standard-Haus Großes Pailune-Haus

Die UI und Steuerung des „Wohnen“-Inhalts wurden insgesamt verbessert.

Es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der ihr alle im „Wohnen“-Inhalt platzierten Möbel einsammeln könnt. (Mögliche Spoiler) Das Graumähnen-Camp wurde verbessert. Nach dem Umzug nach Pailune erhaltet ihr den Gegenstand „Privates Lager“, der in eurem Haus platziert und verwendet werden kann. Ein Brunnen wurde am Heulenden Hügel hinzugefügt.

Wenn ihr eine Fähigkeit durch „Lernen durch Beobachten“ erlernt, die ihr bereits durch den Verbrauch eines Artefakt erlernt habt, erhaltet ihr nun das verbrauchte Abyss-Artefakt zurück. Einige Gegenstände, die bisher nicht stapelbar waren, können nun gestapelt werden. Betroffen: gewöhnliche Abyss-Ausrüstung, Insekten, Fische, Tiere

Neue Vögel als Haustiere wurden hinzugefügt. Ihr könnt diese neuen Haustiere überall auf dem Kontinent von Pywel antreffen. Ein „Totempfahl der Bindung“ wurde hinzugefügt, mit dem ihr Vertrauen zu Vögeln aufbauen könnt. Indem ihr Futter, das die verschiedenen Vögel mögen, am Totempfahl platziert, könnt ihr sie füttern und Vertrauen aufbauen. Der Totempfahl kann durch eine Quest erlangt werden.

Fünf verschiedene Katzen wurden hinzugefügt.

Ihr könnt den „Abyss-Heuk-Lang“ als Haustier aufnehmen.

Eine Funktion zum Ändern der Namen von Haustieren und Pferden wurde hinzugefügt. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Katzen fälschlicherweise dauerhaft auf der Schulter verweilen konnte. Da wir jedoch bemerkt haben, dass viele von euch dieses Feature eigentlich sehr schätzten, haben wir einen neuen Gegenstand hinzugefügt, der es Katzen ermöglicht, länger auf eurer Schulter zu bleiben. Für Haustiere wurde ein zusätzlicher Slot für Accessoires hinzugefügt, wodurch sie künftig mithilfe dieser Gegenstände noch vielfältigere Rollen übernehmen können. Amulett der Solidarität: Wenn ihr dieses Accessoire bei einem Katzen-Haustier anlegt, bleibt das Haustier länger auf eurer Schulter.

[Damiane] Die exklusive Einhandwaffe „Sternenschwert“ und eine dazugehörige Quest wurden hinzugefügt. [Kliff/Oongka] Die Einhandwaffen „Ast“ und „Harter Ast“ wurden hinzugefügt. Ihr könnt diese Gegenstände durch das Zerstören von Holz oder Bambus erhalten.

Der „Robuste Besen“, ein neues Werkzeug, wurde hinzugefügt.

Für Kliff ist die neue Kleidung „Baltheon“ verfügbar.

Der Rekhia Plattenhelm wurde in „Baltheon-Plattenhelm“ umbenannt. Kliff kann diesen Helm nun ausrüsten.

In Pororin wurde ein Geheimladen/NPC hinzugefügt, der Haustier-Ausrüstung verkauft.

In einigen Läden, einschließlich der Hinterhofläden, wurden neue Kleidungen hinzugefügt.

Die Ausrüstungen „Hitzeresistente Kuku-Rüstung“ und „Kälteresistente Kuku-Rüstung“ können nun gefärbt werden.

An mehreren Orten auf dem Kontinent von Pywel wurden zusätzliche Mineralien und Brunnen platziert.

Neue Koch-Animationen für Gemüse-, Fleisch- und Fischgerichte wurden hinzugefügt. (Entfernt: 23.04.2026)

Die Angriffs- und Verteidigungswerte beim Schärfen von Ausrüstung mit Wetzstein und Amboss wurden reduziert. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Wolkenwagen nicht gerufen werden konnte. Der Wolkenwagen kann nun dauerhaft verwendet werden. Die Herstellungs- und Entsendungsmission für den Wolkenwagen wurde abgeändert, sodass sie nur einmal durchgeführt werden kann.

Die Preise bei den Graumähnen-NPCs wurden angepasst, sodass sie nun Waren an ihre Kameraden mit einem Rabatt von 10% verkaufen. Auf dem Kontinent von Pywel wurden NPCs zum Verkauf von Vieh hinzugefügt. Bei diesen NPCs könnt ihr Kühe, Schweine, Ziegen, Schafe, Enten und Hühner erwerben.

13 neue charakterexklusive Tattoos wurden hinzugefügt.

Es wurde eine Sperrfunktion hinzugefügt, mit der verhindert werden kann, dass ihr Gegenstände wegwerft oder verkauft.

Die Menge der durch Bergbau und Sammeln erhaltenen Gegenstände wurde auf eine gleichmäßige Anzahl angepasst.

Nach einer Ruhepause im Bett steht der Charakter nun direkt auf.

NPCs zeigen jetzt vielfältigere Reaktionen auf ihre Umgebung.

Im Zuge fortlaufender grafischer Optimierungen wurden einige 2D-Grafik-Assets ersetzt, um sie besser an die künstlerische Vision des Spiels anzupassen. Steuerung Neue Steuerungs-Voreinstellungen für Controller sowie Tastatur und Maus wurden hinzugefügt. Die bisherige Steuerung entspricht der Voreinstellung „Klassisch“. Detailliertere Optionen zur Einstellung der Tastenbelegung für Controller werden bald implementiert.

Es wurde eine Funktion hinzugefügt, durch die Interaktionen sofort beim Drücken der Taste ausgeführt werden. [Tastatur/Maus]: Navigiert zu Einstellungen > Eingabe > Tastatur-/Maus-Anpassung. Die Funktion ist aktiv, wenn die Taste für die „Standard-Interaktion“ in „Tastengruppe: UI-Interaktion“ nicht mit einer Taste der Standardgruppe kollidiert. Falls eine Taste doppelt belegt ist, wird der entsprechende Bereich gelb hervorgehoben. ▶ Wenn eine Taste nicht doppelt belegt ist ▶ Wenn eine Taste doppelt belegt ist [Controller]: Navigiert zu Einstellungen > Eingabe > Controller-Anpassung und wählt die Voreinstellung „Standard“ aus, um die Funktion zu aktivieren.

Neue Optionen für die Ausweich-Steuerung sowie zum Ändern der Belegung für Rollen/Ausweichen wurden hinzugefügt. Ihr könnt nun bei der Ausweich-Steuerung wählen, ob das Ausweichen durch Doppelklicken (Standard) oder durch Gedrückthalten der Taste ausgeführt wird. Bei aktivierter Option zum Tauschen der Rollen-/Ausweichen-Steuerung werden die entsprechenden Tastenbefehle invertiert.

Die Steuerung fürs Zielen wurde optimiert. Ihr könnt die Laterne nun auch während des Zielens ein- und ausschalten. Wenn sich Interaktionsobjekte in der Nähe befinden, wechselt der Charakter beim Drücken der Zieltaste nun sofort in den Zielmodus statt in die Abwehrhaltung, selbst wenn die Waffe gezogen ist.

Die Option „Steuerungsmethode: Elementar-Fähigkeiten“ wurde hinzugefügt. Wenn ihr „Schnellzugriff verwenden“ nutzt, werden nur die Fähigkeiten des im Skill-Quickslot gewählten Elements ausgeführt.

Die Steuerung für die Fähigkeit „Sprung“ wurde geändert. Die Fähigkeit kann nicht mehr einzeln ausgeführt werden, sondern wird nun durch Drücken der Sprungtaste während eines anderen Angriffs aktiviert.

Alle Interaktionen wurden verbessert, sodass sie nun fortlaufend ausgeführt werden, solange ihr die entsprechende Taste gedrückt haltet.

[Allgemein]: Die Aktionen „Absteigen/ablegen“ und „Abbrechen“ wurden zusammengeführt.

[Tastatur/Maus] Die Anzahl der individuell anpassbaren Tasten wurde erweitert.

[Tastatur/Maus] Die Taste zum Befreien aus Statuseffekten entspricht nun der Ausweichtaste.

[Controller] Wenn man beim DualSense-Controller die Touchpad-Taste und beim Xbox-Controller die View-Taste gedrückt hält, wird die Weltkarte geöffnet. Kampf und Action Das Boss-Balancing wurde grundlegend überarbeitet. Bosse sind nun während der Ausführung mächtiger Angriffe nicht mehr immun gegen eure Angriffe. Die Häufigkeit, mit der Bosse während einer Trefferserie kontern oder entkommen, wurde angepasst. Die Angriffsmuster einiger Bosse wurden optimiert.

Der Schaden, den man durch elementare Statuseffekte erleidet, wurde erhöht.

Der verursachte Schaden beim Schlagen gegen Säulen oder Bäume wurde leicht verringert. Die Fähigkeit „Pulsfaust“ verfügt nun über Aufladestufen. Der Schaden erhöht sich progressiv über bis zu drei Stufen.

Die Geschwindigkeit beim Untersuchen von Gegenständen wurde insgesamt spürbar verbessert.

Die Geschwindigkeit beim Schieben oder Drehen von Objekten während Rätselpassagen wurde erhöht.

Es wurde verbessert, dass Angriffe auch dann flüssiger in den nächsten Angriff übergehen, wenn ein Angriff geblockt wurde.

Die Fähigkeit „Licht reflektieren“ kann nun auch in Regionen verwendet werden kann, in denen keine Waffe gezogen werden kann.

Die Fähigkeit „Licht reflektieren“ wurde verbessert, sodass die Fähigkeit im Kampf nun auf das aktuell anvisierte Ziel eingesetzt wird.

Im unbewaffneten Kampf wurde die Verkettungsmöglichkeit zum Angriff nach „Schnellem Ausweichen“ verbessert. [Kliff] Die neue Fähigkeit „Waffenwurf“ für den Kampf mit zwei Waffen wurde hinzugefügt. Die Fähigkeit nutzt dieselbe Taste wie „Schildschlag“. Nach dem Wurf könnt ihr die Waffen zurückerhalten, indem ihr die Taste erneut drückt oder euch ihnen nähert.

[Kliff] Die Angriffsgeschwindigkeit der Fähigkeit „Kraftfaust“ wurde erhöht.

[Kliff] Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach der Verteidigung keine Parierbewegung ausgeführt wurde, wenn als Hauptwaffe eine Ausrüstung angelegt war, die kein Schwert ist.

[Kliff] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Ansturm“ mit einigen Waffen nicht verwendet werden konnte.

[Kliff] Bei der Verwendung von „Kraftübertragung“ kann man nun nicht mehr von Geländern herunterfallen.

[Damiane/Oongka] Die Fähigkeit „Macht des Axioms: Überfall“ wurde hinzugefügt.

[Damiane/Oongka] Eine entsprechende Fähigkeit für „Kraftfaust: Fokus“ wurde hinzugefügt.

[Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem während des Aufstiegs im Flug keine Seitwärtsbewegungen möglich waren.

[Oongka] Ihr könnt nun auch während des Flugs die Handkanone abfeuern.

[Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Streuschuss“ beim Klettern/Hängen auch ohne Munition genutzt werden konnte.

Die Funktion zum Untersuchen von Gegenständen im Inventar kann nun auch während des Rittes auf einem Pferd genutzt werden. Beim Tragen des Bergarbeiter-Laternenhuts wurden Helligkeit und Erkennungsreichweite verbessert, damit abbaubare Erze leichter identifiziert werden können. Zudem können nun auch Steine erkannt werden.

Der visuelle Effekt bei der Heilung durch die Fähigkeit „Kraftfaust-Heilung“ wurde angepasst.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Interaktion „Hochheben“ nicht möglich war, wenn ein gefesseltes Ziel ins Wasser fiel.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Ausdauer regenerierte, wenn man unterwegs wiederholt die Waffe an- und abzog.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Marnis Mechapferd nicht sprinten oder schwimmen konnte, nachdem ihr aufgestiegen seid.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Charakter in bestimmten Situationen einfror, wenn ihr mechanische Vorrichtungen bedient habt.

Die Angriffsübergänge beim Kampf mit Speeren und Zweihändern wurden für einen natürlicheren Ablauf optimiert.

[Damiane] Die Fähigkeit „Schnelles Nachladen“ kann nun nicht mehr nur durch die Methode „Lernen durch Beobachten“ erlernt werden, sondern auch durch das Einsetzen von Abyss-Artefakten. (Hinzugefügt: 23.04.2026) UI-Anpassungen und Verbesserungen Ihr könnt nun Gegenstände im Inventar je nach Kategorie-Tabs getrennt ansehen. Die Kategorien bestehen aus insgesamt sechs Bereichen: Alle, Ausrüstung, Gericht, Material, Dokument und Sonstiges. Gegenstände werden je nach Kategorie-Tabs geordnet und diese Einstellung bleibt auch nach einem erneuten Start des Spiels erhalten. In naher Zukunft werden dieselben Kategorie-Tabs auch für das private Lager verfügbar sein.

Beim Gruppieren von Gegenständen im Inventar wird nun ein repräsentatives Symbol angezeigt. Über Einstellungen > Spielen > „Gruppensymbol verwenden“ könnt ihr diese Funktion ein- oder ausschalten.

Im Inventar werden nun die Tastenhinweise für „Alle Güter Gruppieren“ und „Gruppieren“ getrennt angezeigt.

Der Weltkarte wurden Filter- und Suchfunktionen hinzugefügt. Die Karten wurden verbessert, sodass auf der Weltkarte und der Minikarte bereits erlangte Erinnerungsfragmente als Symbol angezeigt werden. Nachdem ihr ein Erinnerungsfragment erlangt habt, leuchtet die Laterne für dieses Erinnerungsfragment nicht mehr.

Der Karte wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der ihr Form und Farbe von Zeichen auswählen könnt.

Wenn der Vertrauenswert mit einem NPC den Maximalwert erreicht hat, wird der Lagerbestand seines Ladens auf der Weltkarte angezeigt.

Auf der Weltkarte und der Minikarte werden nun Brunnen-Symbole angezeigt.

Man kann nun auf der Minikarte die Himmelsrichtungen Osten, Westen, Süden und Norden unterscheiden.

[Kliff/Damiane/Oongka] Die Anordnung im Fähigkeitsbaum wurde angepasst.

Im Tagebuch wird im Menü Fraktionsquests und Herausforderungen nun die Anzahl der verfügbaren Quests und Herausforderungen angezeigt.

Das Tagebuch wurde verbessert, sodass Informationen zu Belohnungsgegenständen nun direkt eingesehen werden können.

Es wurde ein UI hinzugefügt, über das ihr im Laden auf der Verkaufsliste eure Besitzmenge der Gegenstände sehen könnt.

Es wurde verbessert, sodass im Laden bei nicht freigeschalteten Gegenständen die Verkaufsbedingungen angezeigt werden. Grafik und Einstellungen Die Rendering-Qualität von weit entfernten Objekten und Texturen wurde verbessert. Je höher ihr die Grafikoptionen einstellt, desto deutlicher werden Details und die visuelle Schärfe optimiert. Zudem wurde ein Problem behoben, bei dem Hintergrundobjekte, die eigentlich nur unter bestimmten Bedingungen erscheinen sollten, in der Ferne dauerhaft angezeigt wurden.

Die Darstellungsqualität von Charakteren aus großer Entfernung wurde verbessert. Die Beleuchtungsqualität der Haare im Schatten wurde verbessert.

Fehler und Flacker-Effekte im Zusammenhang mit Displacement-Mapping wurden behoben.

In der Option „Schriftgröße Untertitel“ wurde die Stufe „Maximal“ hinzugefügt.

Die Kameraführung wurde dahingehend optimiert, dass der Abstand zwischen Kamera und Charakter nun konstant bleibt, wenn ihr das Sichtfeld anpasst.

Unter Einstellungen > Barrierefreiheit wurde die Option „Farbenblind-Modus“ hinzugefügt.

Unter Einstellungen > Barrierefreiheit wurde die Option „Chromatische Aberration“ hinzugefügt.

Unter Einstellungen > Barrierefreiheit wurde die Option „Schutz vor Lichtempfindlichkeit“ hinzugefügt.

[PC] Die Qualität von „AMD FSR Ray Regeneration“ wurde verbessert.

[PC] Die Qualität von „Intel XeSS 3.0“-Upscaling und „Intel XeSS Frame Generation“ wurde optimiert.

[Steam] Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei aktivierter Option „Steam Input verwenden“ für Xbox-Controller Rotationsbewegungen des rechten Sticks z.B. bei der Fähigkeit „Schleier des Windes“ oder beim Einholen der Angelschnur nicht korrekt funktionierten.

[Mac] Ruckler während des Spielens wurden deutlich reduziert.

[Mac] Unter Einstellungen > Video wurde die Option „MetalFX Denoising Upscaler“ hinzugefügt. Diese Funktion ist ab macOS Tahoe verfügbar.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Wechsel zwischen mehreren Bildschirmen in den Video-Einstellungen nicht reibungslos funktionierte.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel in bestimmten Display-Umgebungen mit einer nicht gewählten Auflösung gestartet wurde.

[Mac] Die HDR-Qualität wurde verbessert. Auf HDR-fähigen Displays ist HDR nun im Preset „Für diesen Mac“ standardmäßig aktiviert.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm übermäßig dunkel erschien, wenn HDR erst aktiviert und anschließend wieder deaktiviert wurde. Stabilität und Spielstart Im Menü „Laden“ wurde eine Änderung vorgenommen, sodass nun ein Hinweis im entsprechenden Slot angezeigt wird, falls Speicherdaten beschädigt sind oder aus anderen Gründen als ungültig gelten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel abstürzen konnte, wenn HDR auf Monitoren aktiviert war, die diese Funktion nicht unterstützen. Es wurden umfassende Stabilitätsverbesserungen für PC, Mac und Konsolen implementiert und verschiedene Absturzursachen wurden behoben. Lokalisierung Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert. Sonstiges In Wüstengebieten wurden Steppenläufer hinzugefügt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Option zum Ausblenden der Waffen in Zwischensequenzen oder während des Gameplays unter bestimmten Umständen nicht ordnungsgemäß funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Position des Ziels nach dem Scheitern einer Kopfgeldjagd ungenau angezeigt wurde.

Wenn euer Kopfgeld zu hoch ist, werdet ihr beim Versuch, einen Gesuchten auszuliefern, nun verhaftet, statt die übliche Übergabe-Zwischensequenz zu sehen.

Söldner greifen nun keine gesuchten Verbrecher (Kopfgeldziele) mehr an.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach Abschluss bestimmter Quests die Verfolgung der nächsten Quest nicht ordnungsgemäß gestartet wurde.

Im Tagebuch könnt ihr nun einsehen, ob ein Quest-Ziel gerade auf eine Mission entsandt wurde.

Die Fortschrittsanzeige für kumulative Quests (z. B. „Rettung der pailunischen Flüchtlinge“) wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel gelegentlich abstürzte, wenn Bosskämpfe mit Damiane oder Oongka wiederholt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Benutzeroberfläche für den Charakterwechsel nach Abschluss einer automatischen Wechselsequenz nicht mehr genutzt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem man nach dem Teleportieren über die Weltkarte während des Ritts auf Schwarzstern unbesiegbar wurde oder sich nicht mehr bewegen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich Schwarzstern nicht bewegte, wenn er aus großer Entfernung herbeigerufen wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei Verwendung der Laterne zum Lesen von Erinnerungsfragmenten Gegenstände falsch angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem im Prolog behoben, bei dem Gegner euch nicht bemerkten, nachdem ihr euch im Bett ausgeruht hattet.

Es wurde ein Problem im Zweiblatt-Minispiel behoben, bei dem ein nicht endender Ladebildschirm auftrat, wenn Oongka beim Mogeln erwischt wurde.

NPCs können nun Gegenstände wieder aufheben, wenn sie diese nach einer Kollision mit euch fallen gelassen haben.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Teile der Kleidung bei bestimmten Bewegungen unnatürlich dargestellt wurden.

Die Darstellung von Pferdegepäck wurde verbessert, damit es sich nicht mehr mit dem Schild überschneidet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Ton unter bestimmten Bedingungen fehlerhaft ausgegeben wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in einigen Spielständen bestimmte Händler-NPCs in Pailune nicht erschienen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Quest fehlschlug, wenn das Kopfgeldziel nach der Gefangennahme getötet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Vertrauenspunkte nicht stiegen, obwohl ihr dem Boss der Bettlerallianz Geschenke überreicht habt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Effekte der Gegenstände „Goldenes Bier“ und „Auge des Weisen“ nicht ordnungsgemäß funktionierten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach der Interaktion mit der Pailunischen Miliz kein Wissen erlangt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Wissen über „Tristan, den Flammenritter“, „Marnis Maschinenritter“ und das „Schlachtschiff“ nicht erlangt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Wütenden Abyss-Ausrüstungsgegenstände nicht verkauft werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Verbesserungsmaterialien, Herstellungsmaterialien und Werte für die Schärfung abweichend vom Materialtyp der Ausrüstung festgelegt waren.

Darüber hinaus wurden verschiedene weitere Fehler im Spiel behoben.