Crimson Desert: Roadmap bis September bestätigt ersten großen DLC

Crimson Desert gibt einen Ausblick auf kommende Inhalte und DLC.

Pearl Abyss hat ein neues Entwickler-Update zu Crimson Desert veröffentlicht und dabei die geplanten Inhalte für die kommenden Monate vorgestellt.

Zwischen Juni und September sollen zahlreiche neue Funktionen, Gameplay-Verbesserungen und zusätzliche Herausforderungen ins Spiel integriert werden.

Zu den größten Neuerungen zählen neue kampforientierte Inhalte, die erfahrenen Spielern zusätzliche Herausforderungen bieten sollen. Konkrete Details dazu will das Studio zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Darüber hinaus wird die sogenannte Re-Blockade überarbeitet. Eine zusätzliche Phase soll den Ablauf von Festungsbelagerungen erweitern und neue Verteidigungsmöglichkeiten schaffen. Gleichzeitig werden die Belohnungen verbessert, um die Teilnahme attraktiver zu gestalten.

Auch die Handlung steht im Fokus der Entwickler. Nach dem Feedback der Community sollen wichtige Szenen überarbeitet werden, um den Erzählfluss rund um Kliffs Reise besser miteinander zu verknüpfen. Gleichzeitig plant Pearl Abyss Anpassungen an Damiane und Oongka, damit alle spielbaren Charaktere ausgewogener präsentiert werden.

Besonders interessant für viele Spieler dürfte die angekündigte Cross-Save-Funktion sein.

Künftig sollen Spielstände zwischen PC, PlayStation und Xbox synchronisiert werden können. Nach der Verknüpfung eines Kontos kann das Abenteuer somit plattformübergreifend fortgesetzt werden.

Zusätzlich arbeitet das Team an weiteren Komfortverbesserungen für Nicht-Kampf-Inhalte. Bereiche wie Handel und Landwirtschaft sollen überarbeitet werden, um den Spielfluss angenehmer zu gestalten.

Neben der Roadmap bestätigte Pearl Abyss außerdem offiziell die Entwicklung eines größeren DLCs. Konkrete Informationen zum Umfang oder Inhalt der Erweiterung wurden noch nicht genannt. Laut den Entwicklern soll die Erweiterung jedoch einen bedeutenden Ausbau des Spielerlebnisses darstellen.