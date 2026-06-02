Crimson Desert: Roadmap umfasst Story-Verbesserungen, neue Kampf-Inhalte und Cross-Save

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Image: Pearl Abyss

Pearl Abyss hat einen Ausblick auf die geplanten Crimson-Desert-Updates bis September 2026 gegeben.

Mit einem neuen Entwickler-Update hat Pearl Abyss die geplanten Inhalte und Verbesserungen für Crimson Desert im Zeitraum von Juni bis September 2026 vorgestellt. Im Fokus stehen Story-Anpassungen, neue Kampf-Inhalte sowie technische und spielerische Verbesserungen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Erzählung. Die Entwickler haben das Feedback der Community ausgewertet und arbeiten daran, Kliffs Reise natürlicher und nachvollziehbarer zu gestalten. Insbesondere wichtige Szenen sollen in ihrer erzählerischen Logik verbessert werden, um der Geschichte mehr Tiefe und emotionale Wirkung zu verleihen.

Auch die Inhalte rund um die „Erneute Blockade“ werden überarbeitet. Für ausgewählte Stützpunkte sollen neue Verteidigungsmöglichkeiten eingeführt werden, mit denen Spieler Invasionen besser abwehren können. Zusätzlich wird eine neue Phase integriert, die die Ereignisse vor und nach einer Blockade stärker miteinander verknüpft. Parallel dazu werden die Belohnungen angepasst, um die Befreiung von Gebieten attraktiver zu machen.

Darüber hinaus arbeitet Pearl Abyss an neuen Kampf-Inhalten, in denen Spieler die Stärke der Graumähnen unter Beweis stellen können. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Eine der größten technischen Neuerungen ist die geplante Cross-Save-Funktion. Künftig sollen Spielstände über eine Kontoverknüpfung zwischen PC, PlayStation und Xbox synchronisiert werden können. Dadurch lässt sich die Reise durch Pywel unabhängig von der verwendeten Plattform fortsetzen.

Verbesserungen erhalten außerdem die spielbaren Charaktere Damiane und Oongka. Ziel ist es, die allgemeine Zugänglichkeit und Balance zu erhöhen, damit alle drei Hauptcharaktere gleichermaßen zur Geltung kommen.

Abgerundet wird das Update durch weitere Komfortverbesserungen für Alltagsaktivitäten wie Handel und Landwirtschaft. Hier möchten die Entwickler auf gemeldete Probleme reagieren und die entsprechenden Systeme schrittweise optimieren.

Quelle
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14 Kommentare Added

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  1. EdgarAllanFloh 135380 XP Elite-at-Arms Silber | 02.06.2026 - 12:32 Uhr

    Ich wusste doch, dass sie bei dem Spiel auch noch die Story anpacken werden, um das Spiel richtig gut zu machen. Da hatte mir hier doch ein PS-Fan vorgeworfen, das wäre eine dumme Erwartung.

    Also für 50 Euro werde ich da zuschlagen. Gezockt wird es aber erst 2027.

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    • Robilein 1275630 XP Xboxdynasty Legend Platin | 02.06.2026 - 12:34 Uhr
      Antwort auf EdgarAllanFloh

      Same here, ich bin gespannt drauf, warte aber gerne bis nächstes Jahr wenn es durchfgepatcht ist. Gefühlt wird’s ein anderes Spiel als zu Release🤣🤣🤣

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    • Scavenger 14565 XP Leetspeak | 02.06.2026 - 12:42 Uhr
      Antwort auf EdgarAllanFloh

      Warte doch gleich bis 2027, dann bekommst du das Spiel bestimmt für unter 50€.
      Ich kauf mir Crimson Desert erst, wenn ich auch Zeit habe. Muss erst noch 2 Spiele beenden, vorher kaufe ich es mir nicht.

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      • EdgarAllanFloh 135380 XP Elite-at-Arms Silber | 02.06.2026 - 12:57 Uhr
        Antwort auf Scavenger

        Für mich hat das Spiel auch einen gewissen Gegenwert. Sicher bekommt man es irgendwann mal für 30 oder 40 Euro. Aber bei dem riesigen Teil hätte ich da Gewissensbisse.

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  3. mAsTeR OuTi 113660 XP Scorpio King Rang 2 | 02.06.2026 - 12:46 Uhr

    Freu mich schon drauf wenn ich mir die Zeit nehme für das Spiel. Hätte zu Beginn niemals gedacht das es dann doch so gut wird in relativ kurzer Zeit. 🙂

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  4. Knappe 04 135830 XP Elite-at-Arms Silber | 02.06.2026 - 12:55 Uhr

    Ich werde auch erst später zuschlagen. Ich bin erstmal voll ausgelastet🤣

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  8. ZombieGott79 97100 XP Posting Machine Level 4 | 02.06.2026 - 13:53 Uhr

    Freu mich auf neuen Inhalt . Hauen da aber echt momentan ein Update nach den anderen raus. Ist nur löblich wie die Entwickler mit Crimson Dessert Umgehen.

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  9. kleineAmeise 169410 XP First Star Onyx | 02.06.2026 - 15:11 Uhr

    Bin noch mit sammeln der Graumähnen beschäftigt. Story ist ein Mittel zum Zweck. Die Welt an sich ist eine riesige Action-Sandbox und funktioniert wunderbar. Andere 2 Charaktere interessieren mich nicht. Nur gestern und heute habe ich 4-5 neue Geheimnisse entdeckt. Und ich bin immer noch in Hernand.

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