Crimson Desert: Roadmap umfasst Story-Verbesserungen, neue Kampf-Inhalte und Cross-Save

Mit einem neuen Entwickler-Update hat Pearl Abyss die geplanten Inhalte und Verbesserungen für Crimson Desert im Zeitraum von Juni bis September 2026 vorgestellt. Im Fokus stehen Story-Anpassungen, neue Kampf-Inhalte sowie technische und spielerische Verbesserungen.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Erzählung. Die Entwickler haben das Feedback der Community ausgewertet und arbeiten daran, Kliffs Reise natürlicher und nachvollziehbarer zu gestalten. Insbesondere wichtige Szenen sollen in ihrer erzählerischen Logik verbessert werden, um der Geschichte mehr Tiefe und emotionale Wirkung zu verleihen.
Auch die Inhalte rund um die „Erneute Blockade“ werden überarbeitet. Für ausgewählte Stützpunkte sollen neue Verteidigungsmöglichkeiten eingeführt werden, mit denen Spieler Invasionen besser abwehren können. Zusätzlich wird eine neue Phase integriert, die die Ereignisse vor und nach einer Blockade stärker miteinander verknüpft. Parallel dazu werden die Belohnungen angepasst, um die Befreiung von Gebieten attraktiver zu machen.
Darüber hinaus arbeitet Pearl Abyss an neuen Kampf-Inhalten, in denen Spieler die Stärke der Graumähnen unter Beweis stellen können. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Eine der größten technischen Neuerungen ist die geplante Cross-Save-Funktion. Künftig sollen Spielstände über eine Kontoverknüpfung zwischen PC, PlayStation und Xbox synchronisiert werden können. Dadurch lässt sich die Reise durch Pywel unabhängig von der verwendeten Plattform fortsetzen.
Verbesserungen erhalten außerdem die spielbaren Charaktere Damiane und Oongka. Ziel ist es, die allgemeine Zugänglichkeit und Balance zu erhöhen, damit alle drei Hauptcharaktere gleichermaßen zur Geltung kommen.
Abgerundet wird das Update durch weitere Komfortverbesserungen für Alltagsaktivitäten wie Handel und Landwirtschaft. Hier möchten die Entwickler auf gemeldete Probleme reagieren und die entsprechenden Systeme schrittweise optimieren.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich wusste doch, dass sie bei dem Spiel auch noch die Story anpacken werden, um das Spiel richtig gut zu machen. Da hatte mir hier doch ein PS-Fan vorgeworfen, das wäre eine dumme Erwartung.
Also für 50 Euro werde ich da zuschlagen. Gezockt wird es aber erst 2027.
Same here, ich bin gespannt drauf, warte aber gerne bis nächstes Jahr wenn es durchfgepatcht ist. Gefühlt wird’s ein anderes Spiel als zu Release🤣🤣🤣
Sehe ich auch so. Sollen andere die Beta Tester machen.
Ganz genau ja🤣🤣🤣
Schon krass wie viele Updates und Patches das Spiel seit Release bekommen hat.
Warte doch gleich bis 2027, dann bekommst du das Spiel bestimmt für unter 50€.
Ich kauf mir Crimson Desert erst, wenn ich auch Zeit habe. Muss erst noch 2 Spiele beenden, vorher kaufe ich es mir nicht.
Für mich hat das Spiel auch einen gewissen Gegenwert. Sicher bekommt man es irgendwann mal für 30 oder 40 Euro. Aber bei dem riesigen Teil hätte ich da Gewissensbisse.
Hole mir irgendwann die complete Edition 😀
Freu mich schon drauf wenn ich mir die Zeit nehme für das Spiel. Hätte zu Beginn niemals gedacht das es dann doch so gut wird in relativ kurzer Zeit. 🙂
Ich werde auch erst später zuschlagen. Ich bin erstmal voll ausgelastet🤣
Bei mir dann auf der Ps6. Hab zu viel zu zocken.
Das Spiel wird sicher der Hammer, wenn ich es fertig gepatched zocke 😎.
Schon unglaublich, wie groß dieses Game ist und noch werden wird.
Freu mich auf neuen Inhalt . Hauen da aber echt momentan ein Update nach den anderen raus. Ist nur löblich wie die Entwickler mit Crimson Dessert Umgehen.
Bin noch mit sammeln der Graumähnen beschäftigt. Story ist ein Mittel zum Zweck. Die Welt an sich ist eine riesige Action-Sandbox und funktioniert wunderbar. Andere 2 Charaktere interessieren mich nicht. Nur gestern und heute habe ich 4-5 neue Geheimnisse entdeckt. Und ich bin immer noch in Hernand.