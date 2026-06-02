Crimson Desert: Roadmap umfasst Story-Verbesserungen, neue Kampf-Inhalte und Cross-Save

Pearl Abyss hat einen Ausblick auf die geplanten Crimson-Desert-Updates bis September 2026 gegeben.

Mit einem neuen Entwickler-Update hat Pearl Abyss die geplanten Inhalte und Verbesserungen für Crimson Desert im Zeitraum von Juni bis September 2026 vorgestellt. Im Fokus stehen Story-Anpassungen, neue Kampf-Inhalte sowie technische und spielerische Verbesserungen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Erzählung. Die Entwickler haben das Feedback der Community ausgewertet und arbeiten daran, Kliffs Reise natürlicher und nachvollziehbarer zu gestalten. Insbesondere wichtige Szenen sollen in ihrer erzählerischen Logik verbessert werden, um der Geschichte mehr Tiefe und emotionale Wirkung zu verleihen.

Auch die Inhalte rund um die „Erneute Blockade“ werden überarbeitet. Für ausgewählte Stützpunkte sollen neue Verteidigungsmöglichkeiten eingeführt werden, mit denen Spieler Invasionen besser abwehren können. Zusätzlich wird eine neue Phase integriert, die die Ereignisse vor und nach einer Blockade stärker miteinander verknüpft. Parallel dazu werden die Belohnungen angepasst, um die Befreiung von Gebieten attraktiver zu machen.

Darüber hinaus arbeitet Pearl Abyss an neuen Kampf-Inhalten, in denen Spieler die Stärke der Graumähnen unter Beweis stellen können. Weitere Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Eine der größten technischen Neuerungen ist die geplante Cross-Save-Funktion. Künftig sollen Spielstände über eine Kontoverknüpfung zwischen PC, PlayStation und Xbox synchronisiert werden können. Dadurch lässt sich die Reise durch Pywel unabhängig von der verwendeten Plattform fortsetzen.

Verbesserungen erhalten außerdem die spielbaren Charaktere Damiane und Oongka. Ziel ist es, die allgemeine Zugänglichkeit und Balance zu erhöhen, damit alle drei Hauptcharaktere gleichermaßen zur Geltung kommen.

Abgerundet wird das Update durch weitere Komfortverbesserungen für Alltagsaktivitäten wie Handel und Landwirtschaft. Hier möchten die Entwickler auf gemeldete Probleme reagieren und die entsprechenden Systeme schrittweise optimieren.