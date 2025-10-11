Crimson Desert: Schwerter, Magie und Kampfroboter – so funktioniert das neue Kampfsystem

Crimson Desert vereint Schwerter, Magie und Kampfroboter – so funktioniert das neue Kampfsystem von Pearl Abyss

Das kommende Open-World-Actionspiel Crimson Desert von Pearl Abyss sorgt mit seinem innovativen Kampfsystem für Aufsehen.

In einem neuen IGN-First-Video erklären die Entwickler, wie Schwerter, Magie und Kampfroboter in einem fließenden und dynamischen System miteinander verschmelzen. Der Titel verbindet klassische Nahkampfelemente mit modernen Actionmechaniken, inspiriert von Kampfspielen, und schafft dadurch ein intensives Spielerlebnis, das taktische Tiefe und visuelle Wucht vereint.

Im Fokus von Crimson Desert steht ein direkter, physischer Kampfstil, der durch mächtige Magieangriffe und den Einsatz mechanischer Konstruktionen ergänzt wird.

Spieler können nahtlos zwischen verschiedenen Waffenarten wechseln, mächtige Kombos ausführen und Magie einsetzen, um Gegner zu kontrollieren oder massiven Schaden anzurichten. Die Entwickler von Pearl Abyss betonen, dass das Ziel darin besteht, ein Kampfsystem zu schaffen, das sowohl zugänglich als auch anspruchsvoll ist und den Spielern die Freiheit gibt, ihren eigenen Spielstil zu entwickeln.

Dank der hauseigenen Engine und realistischer Physikeffekte bietet Crimson Desert ein besonders immersives Kampferlebnis mit flüssigen Animationen, detailreichen Umgebungen und beeindruckenden Effekten.

Die Kombination aus Action-RPG, Fantasy-Elementen und technologischen Einflüssen macht das Spiel zu einem der spannendsten Projekte der kommenden Jahre.