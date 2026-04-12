Crimson Desert: So knackt ihr Marnis Excavatron im Steinbruch

Pure Skill-Action: Warum ihr für diesen Boss keine Power-Ups braucht.

In der Welt von Crimson Desert warten gigantische Herausforderungen auf euch. Eine davon ist der mechanische Albtraum Marnis Excavatron.

Während viele Spieler auf spezielle Hilfsmittel setzen, zeigen wir euch in einem neuen Video, wie ihr den Boss mit einer klassischen, aber effektiven Taktik bezwingen könnt.

Für diesen Bosskampf gibt es normalerweise verschiedene Herangehensweisen. Häufig kommt etwa die sogenannte Bienen-Waffe zum Einsatz, um sich den Kampf deutlich zu erleichtern.

In unserem neuen Gameplay-Video verzichten wir jedoch bewusst auf solche Hilfsmittel.

Stattdessen stellen wir uns Marnis Excavatron komplett ohne Aufwertungen. Zu diesem Zeitpunkt wurden keinerlei Fähigkeiten verbessert, sodass der Kampf ausschließlich auf den Grundwerten basiert. Entscheidend ist hier eine eigene Strategie, die vor allem Timing und Präzision erfordert.

Durch gezielte Distanzkontrolle mit Pfeil und Bogen wird der Boss konstant unter Druck gesetzt, bevor im richtigen Moment mit dem Hwando-Schwert im Nahkampf nachgesetzt wird.

Ein echter Härtetest, der zeigt, dass ihr in Crimson Desert auch mit Standard-Equipment und der passenden Taktik erfolgreich sein könnt.

Wie dieser intensive Kampf im Steinbruch aussieht, könnt ihr euch hier anschauen:

Wie habt ihr den Kampf erlebt? Habt ihr auch die klassische Route gewählt oder habt ihr experimentiert? Schreibt es uns in die Kommentare!

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