Crimson Desert: So löst ihr das Rätsel der Uralten Ruinen

Wir zeigen euch im Video die richtige Aktivierung der Steinplatten und verraten euch den entscheidenden Kniff für das Rätsel.

In der weitläufigen Welt von Crimson Desert stoßt ihr immer wieder auf mysteriöse Orte, die euer logisches Denken fordern. Zu den interessantesten Entdeckungen gehören die Uralten Ruinen. Dort steht ihr vor der Aufgabe, verschiedene Steinplatten auf dem Boden so zu aktivieren, dass alle Elemente perfekt miteinander verbunden werden.

Damit ihr nicht unnötig Zeit mit Ausprobieren verliert, zeigt euch unser neues Gameplay-Video den exakten Weg zur Lösung. Der entscheidende Punkt bei diesem Rätsel ist die richtige Reihenfolge der Aktivierungen. Ihr müsst genau darauf achten, wie die Linien zwischen den Platten verlaufen, denn nur eine lückenlose Verbindung löst den Mechanismus aus.

Sobald ihr alle Platten erfolgreich kombiniert habt, werdet ihr mit wertvollem Wissen für euren Charakter belohnt. Das ist besonders wichtig, weil ihr so die Entwicklung eures Helden vorantreibt und noch tiefer in die Geheimnisse von Pywel eintaucht. Schaut euch unseren kurzen Guide an, damit ihr dieses Wissen ohne Umwege für euren Spielstand einsammeln könnt.

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