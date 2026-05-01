Crimson Desert: So löst ihr das Rätsel im St. Halssius Mündungsgebiet

Wir schaffen Abhilfe und zeigen euch die Lösung des Crimson Desert-Rätsels im Mündungsgebiet in einem neuen Video.

In Crimson Desert gibt es immer wieder Orte, die nicht nur durch ihre Landschaft, sondern auch durch verborgene Herausforderungen bestechen.

Einer dieser Orte ist das St. Halssius Mündungsgebiet. Wer hier die Umgebung genau erkundet, stößt auf ein spezielles Rätsel, das den weiteren Fortschritt zu Wissen blockiert. Damit ihr nicht lange nach der richtigen Mechanik suchen müsst, haben wir die Lösung für euch dokumentiert.

In dem unten eingebundenen Clip seht ihr den kompletten Lösungsweg für das Rätsel im St. Halssius Mündungsgebiet.

Wir zeigen euch genau, wo ihr starten müsst und welche Schritte notwendig sind, um die Herausforderung erfolgreich abzuschließen.

Durch diese visuelle Unterstützung spart ihr euch die Zeit für langes Ausprobieren und könnt direkt die nächsten Abenteuer in Pywel angehen.

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