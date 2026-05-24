Crimson Desert: So löst ihr das Rätsel in den Goldenen Ebenen

Wir zeigen euch im Video-Guide den exakten Lösungsweg, um die versteckte Belohnung freizuschalten!

Die riesige Spielwelt von Crimson Desert strotzt nur so vor Geheimnissen, alten Ruinen und knackigen Kopfnüssen.

Während manche Aufgaben euch quer durch die Regionen schicken, erfordern andere vor allem ein gutes Auge für die direkte Umgebung.

Um den Mechanismus des Podests auszulösen, müsst ihr mit allen vier Figuren interagieren und sie so drehen, dass sie exakt zum zentralen Podest blicken.

Sobald die vierte und letzte Figur richtig ausgerichtet ist, rastet der uralte Mechanismus ein, das Podest öffnet sich und gibt seine wertvolle Belohnung frei.

Ihr steht gerade selbst vor den Figuren und sucht den richtigen Winkel? In unserem schnellen Video-Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Statuen und wie ihr das Rätsel in Sekundenschnelle löst:

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