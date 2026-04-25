Crimson Desert: So löst ihr die uralten Ruinen am Phoniel-Viehhof

So löst ihr die uralten Ruinen am Phoniel-Viehhof in Crimson Desert – alles im Video erklärt.

In der weitläufigen Welt von Crimson Desert stoßt ihr immer wieder auf geheimnisvolle Uralte Ruinen, die euch vor knifflige Rätsel stellen. Eine dieser Herausforderungen findet ihr direkt am Phoniel-Viehhof.

Um den Mechanismus zu entschlüsseln und die Geheimnisse der Ruine freizulegen, müsst ihr eine bestimmte Logik anwenden, die vielen Spielern bereits aus der Denkerwiese bekannt sein dürfte. Nur wer die Hinweise korrekt interpretiert, kann die Ruine erfolgreich abschließen.

Damit ihr nicht unnötig Zeit mit verschiedenen Kombinationen verliert, haben wir den gesamten Lösungsweg für euch aufgezeichnet. Im Video zeigen wir euch Schritt für Schritt die richtige Bildfolge, sodass ihr die Uralten Ruinen ohne Frust meistern könnt.

Mit diesem Wissen eröffnet sich euch der Weg zu weiteren Belohnungen und neuen Abenteuern in der Welt von Pywel. Auf der Karte warten zudem neue Höhlen, die wir ebenfalls im Video festgehalten haben – ein genauer Blick lohnt sich besonders bei der Todesgriffhöhle. Perfekt für alle, die die Rätsel in Crimson Desert ohne Frust lösen möchten.

Crimson Desert – Lösung der Uralten Ruinen am Phoniel-Viehhof im Video

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