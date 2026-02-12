Crimson Desert: So sieht das tägliche Leben in Pywel aus

Neues Video beleuchtet Sammeln, Handwerk, Lagerausbau und NPC‑Interaktionen vor dem Release von Crimson Desert im März.

Pearl Abyss hat das dritte und finale Feature‑Video zu Crimson Desert veröffentlicht. Nach früheren Einblicken in Story, Regionen, Erkundung, Quests, Open‑World‑Design, Kampf und Progression konzentriert sich die neue Episode vollständig auf das alltägliche Leben der Spieler auf dem Kontinent Pywel.

Das Video zeigt zahlreiche Gameplay‑Szenen, die bisher nicht zu sehen waren.

Im Mittelpunkt stehen die Aktivitäten, mit denen Spieler wichtige Ressourcen für ihre Abenteuer sammeln. Dazu gehören Angeln und Jagen für Kochzutaten, das Pflücken von Blumen und Fangen von Insekten für die Alchemie sowie Sammeln und Bergbau für Materialien, die beim Crafting und der Verbesserung von Ausrüstung benötigt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Greymane‑Lager in Hernand, eine Siedlung, die Kliff und seine Gefährten nach einem Angriff der Black Bears gegründet haben. Spieler können das Lager mit gefundenen Ressourcen und Währungen erweitern und es zu einem zentralen Stützpunkt ihrer Reise ausbauen.

Innerhalb des Lagers lassen sich Farmen und Ranches betreiben, Materialien herstellen, Vorräte kaufen und Gefährten auf Missionen schicken, um Holz, Erz und andere Ressourcen zu beschaffen.

Das Video zeigt außerdem die umfangreichen Möglichkeiten zur Charakteranpassung. Spieler können Outfits, Frisuren und Tätowierungen gestalten und mithilfe von Farbstoffen – gefunden oder alchemistisch hergestellt – das Aussehen ihrer Figuren weiter individualisieren.

Die Städte und Dörfer Pywels sind bevölkert von Schmieden, Schneidern, Händlern und Bewohnern, die auf das Verhalten der Spieler reagieren. Schädliche Aktionen können Feindseligkeit oder Kopfgelder auslösen, was der Interaktion mit NPCs zusätzliche Tiefe verleiht.

Crimson Desert erscheint weltweit am 19. März. Vorbestellungen sind bereits über die offizielle Website sowie in den Stores von PlayStation 5, Xbox Series XS, Steam, Apple Mac und dem Epic Games Store möglich.