Crimson Desert: Spiel hat ein dickes Problem im Endgame

Seit dem Release von Crimson Desert melden sich zunehmend Spieler zu Wort, die ein ungewöhnliches Problem im Open-World-Design beschreiben. Die Welt des Spiels kann sich mit der Zeit deutlich verändern, wenn zahlreiche Gegner und Lager vollständig beseitigt werden.
Ein zentraler Aspekt des Gameplays ist, dass besiegte Gegner in der Regel nicht wieder erscheinen und eroberte Lager nicht automatisch neu besetzt werden. Auch wiederholbare Missionen oder ein System für zufällig generierte Aufgaben fehlen, wodurch die Spielwelt mit fortschreitendem Spielfortschritt immer stärker „abgearbeitet“ wirkt.
Viele Spieler berichten, dass sich die Spielwelt nach vielen Spielstunden deutlich verändert hat und kaum noch Kämpfe stattfinden. Statt actionreicher Gefechte entsteht eine eher ruhige Umgebung, in der nur noch wenige Gegner vorhanden sind. Dieser Zustand sorgt bei einigen Spielern für Kritik, da bestimmte Spielsysteme wie Build-Experimente oder Fortschritt bei Nebencharakteren dadurch eingeschränkt werden.
Auch innerhalb der Community wird das Thema intensiv diskutiert. Einige Spieler sehen darin ein grundlegendes Problem für die langfristige Motivation, während andere die Kritik relativieren und darauf hinweisen, dass das Spiel bereits hunderte Stunden an Inhalt bietet und ein Ende der Inhalte grundsätzlich zu erwarten sei.
Diskutiert werden zudem mögliche Lösungen wie wiederkehrende Gegner, neue Systeme für zufällige Ereignisse oder zusätzliche Endgame-Inhalte. Auch Ansätze aus anderen bekannten Spielen werden von Spielern als mögliche Inspiration genannt, um die Spielwelt langfristig lebendiger zu halten.
Unabhängig von der Kritik zeigt sich, dass das ungewöhnliche Design von Crimson Desert für kontroverse Diskussionen sorgt und die Spielererfahrung stark davon abhängt, wie intensiv die offene Welt genutzt wird.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nicht nur im Endgame, es ist langweilig, die kämpfe sind affig und nicht gut gemacht, story ist belanglos und zu viele bugs. Grafik ist Nett.
Ich glaub die Kämpfe sollen genau so sein.
Ja die waren auch schon bei Black Desert echt nicht gut.
Glaub das ist so ein Spiel was man noch rin halbes ider ganzen Jahr reifen lassen sollte.
Ist das nicht bei jedem Spiel heutzutage so?
Leider muss man ja dazu sagen.
Je komplexer desto mehr Probleme kann es geben, aber es gibt halt auch Unterschiede bei den Studios und auch ob es um Bugfix oder zusätzlichen Content handelt.
No Man Sky wäre da zbs ein extremes Beispiel für letzteres.
Einmal durchspielen und fertig.
Die fehlende Story könnte für manche wahrscheinlich auch ein Problem sein
Wenn ich ehrlich bin glaube ich das noch nicht mal.
Für sehr viele ist es einfach ne billige Ausrede.
Denn der große Teil weiß doch gar nicht was eine gute story ist.
Wenn ich jetzt 100 BG3 Spieler fragen würde was „grob“ in AKT 1+2+3 passiert ist, würde es mich nicht wundern wen da 75 keine wirklich Antwort darauf hätten.
Ja, Gameplay steht an oberster Stelle, dieses ganze Story Gehabe wird generell zu sehr aufgebauscht, man spielt ja keinen Film.
Also dass Lager ncht wieder aufgefüllt werden finde ich gut.
Für was sollte ich die denn sonst machen.
Lieber ein paar umherziehende Banditen oder Monster einfüger.
Also ich finde das gut so man muss ja auch mal fertig sein. Außerdem würde es mich nerven wenn ich ein Camp geräumt habe es einfach wieder respawnt dann fühlt es sich nutzlos an es überhaupt zu machen.
Find ich sogar ganz cool. Da könnte ich mir ’ne leere, cozy Welt wie bei Shadow of the Colossus erschaffen.
Das liest sich wirklich sehr gut, das ausgeschaltete Gegner, Lager, Dörfer nicht wieder auferstehen. Das müsste in jedem Spiel so sein, mich nervt die ewige Wiederauferstehung der immer gleichen Gegner. Mir fällt da spontan Jedi Fallen Order / Survivor ein, die aus der Misere sogar ein Feature gemacht haben. Ausruhen? Dann spawnen alle erledigten Gegner….
Crimson Desert entwickelt sich prächtig, wie ich finde, werde es irgendwann bestimmt auch mal zocken. Die Kritik, das die Gegner nicht unendlich spawnen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Irgendwann ist auch mal das beste Buch zuende, gleiches gilt für Videospiele.
Vielleicht bringt Pearl Abyss für die Nörgler ein New Game+ mit unsterblichen Gegnern, die sonst in jedem Game zu finden sind.
Solange es noch irgendwo Gegner gibt, habe ich nichts dagegen 🤔.