Crimson Desert: Spiel hat ein dickes Problem im Endgame

Seit dem Release von Crimson Desert melden sich zunehmend Spieler zu Wort, die ein ungewöhnliches Problem im Open-World-Design beschreiben. Die Welt des Spiels kann sich mit der Zeit deutlich verändern, wenn zahlreiche Gegner und Lager vollständig beseitigt werden.

Ein zentraler Aspekt des Gameplays ist, dass besiegte Gegner in der Regel nicht wieder erscheinen und eroberte Lager nicht automatisch neu besetzt werden. Auch wiederholbare Missionen oder ein System für zufällig generierte Aufgaben fehlen, wodurch die Spielwelt mit fortschreitendem Spielfortschritt immer stärker „abgearbeitet“ wirkt.

Viele Spieler berichten, dass sich die Spielwelt nach vielen Spielstunden deutlich verändert hat und kaum noch Kämpfe stattfinden. Statt actionreicher Gefechte entsteht eine eher ruhige Umgebung, in der nur noch wenige Gegner vorhanden sind. Dieser Zustand sorgt bei einigen Spielern für Kritik, da bestimmte Spielsysteme wie Build-Experimente oder Fortschritt bei Nebencharakteren dadurch eingeschränkt werden.

Auch innerhalb der Community wird das Thema intensiv diskutiert. Einige Spieler sehen darin ein grundlegendes Problem für die langfristige Motivation, während andere die Kritik relativieren und darauf hinweisen, dass das Spiel bereits hunderte Stunden an Inhalt bietet und ein Ende der Inhalte grundsätzlich zu erwarten sei.

Diskutiert werden zudem mögliche Lösungen wie wiederkehrende Gegner, neue Systeme für zufällige Ereignisse oder zusätzliche Endgame-Inhalte. Auch Ansätze aus anderen bekannten Spielen werden von Spielern als mögliche Inspiration genannt, um die Spielwelt langfristig lebendiger zu halten.

Unabhängig von der Kritik zeigt sich, dass das ungewöhnliche Design von Crimson Desert für kontroverse Diskussionen sorgt und die Spielererfahrung stark davon abhängt, wie intensiv die offene Welt genutzt wird.