Crimson Desert: Spiel ist kein Soulslike versichert der Entwickler

Crimson Desert hat mit seinen wuchtigen Bossen und seinem taktischen Kampfsystem viele Spieler glauben lassen, es handle sich um ein klassisches Soulslike. Doch dieser Eindruck trügt – zumindest laut Will Powers, Marketing‑ und PR‑Direktor bei Pearl Abyss America. In einem Gespräch im Dropped Frames‑Podcast stellte er klar, dass Crimson Desert zwar anspruchsvoll sei, aber nicht die frustrierende Härte des Genres übernehme.

Powers betont, dass Spieler jederzeit aus Kämpfen aussteigen und sich anders vorbereiten können: „Du kannst einfach gehen, etwas anderes machen, deine Waffe verbessern, Nebenquests erledigen oder Dinge finden, die dir den Kampf erleichtern… Bedeutet das, dass das Spiel leicht ist? Hell no.“

Stattdessen setzt Crimson Desert auf ein kombo‑orientiertes Kampfsystem, das Spieler belohnt, wenn sie ihr gesamtes Arsenal klug einsetzen. Wer an einem Boss scheitert, kann sich durch Quests, Level‑Ups oder das Farmen von Wiederbelebungs‑Items stärken und später zurückkehren – ein Ansatz, der zwar an Soulslike‑Level‑Farming erinnert, aber deutlich mehr Freiheit bietet.

Diese Offenheit scheint bewusst gewählt: Die Entwickler wollen die Herausforderung mit der Struktur einer offenen Welt in Einklang bringen. Spieler sollen selbst bestimmen, wann sie sich schwierigen Skill‑Checks stellen – und nicht durch starre Progression ausgebremst werden.

Crimson Desert bleibt also fordernd, aber nicht erbarmungslos. Ein Action‑RPG, das Härte mit Flexibilität verbindet und damit eine eigene Nische zwischen Soulslike‑Design und Open‑World‑Abenteuer besetzt.