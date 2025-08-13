Crimson Desert: Spiel verschoben – erscheint nicht mehr 2025

Pearl Abyss verschiebt Open-World-Abenteuer auf das erste Quartal 2026!

Pearl Abyss hat die Veröffentlichung des Open-World-Action-Adventures Crimson Desert von Ende 2025 auf das erste Quartal 2026 verschoben.

Die Entscheidung wurde im Rahmen der Quartalszahlenkonferenz des Unternehmens bekannt gegeben. Als Gründe nennt das Studio längere Abstimmungsprozesse mit externen Partnern, insbesondere im Bereich der Konsolenzertifizierung, der Sprachaufnahmen und der physischen Distribution.

Diese Faktoren hätten den ursprünglich geplanten Zeitrahmen überschritten und eine Verschiebung unumgänglich gemacht.

Das Spiel befindet sich derzeit in der finalen Produktionsphase, wobei unter anderem die Sprachaufnahmen abgeschlossen und die Konsolenfreigaben vorbereitet werden.

Trotz der Verzögerung wird Crimson Desert auf der Gamescom und PAX West im August sowie auf der Tokyo Game Show im September präsentiert, um die Marketingaktivitäten zu intensivieren.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, da die Entwickler den Zeitpunkt strategisch wählen möchten.

Crimson Desert erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.