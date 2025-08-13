Crimson Desert: Spiel verschoben – erscheint nicht mehr 2025

Pearl Abyss hat die Veröffentlichung des Open-World-Action-Adventures Crimson Desert von Ende 2025 auf das erste Quartal 2026 verschoben.
Die Entscheidung wurde im Rahmen der Quartalszahlenkonferenz des Unternehmens bekannt gegeben. Als Gründe nennt das Studio längere Abstimmungsprozesse mit externen Partnern, insbesondere im Bereich der Konsolenzertifizierung, der Sprachaufnahmen und der physischen Distribution.
Diese Faktoren hätten den ursprünglich geplanten Zeitrahmen überschritten und eine Verschiebung unumgänglich gemacht.
Das Spiel befindet sich derzeit in der finalen Produktionsphase, wobei unter anderem die Sprachaufnahmen abgeschlossen und die Konsolenfreigaben vorbereitet werden.
Trotz der Verzögerung wird Crimson Desert auf der Gamescom und PAX West im August sowie auf der Tokyo Game Show im September präsentiert, um die Marketingaktivitäten zu intensivieren.
Ein konkretes Veröffentlichungsdatum soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, da die Entwickler den Zeitpunkt strategisch wählen möchten.
Crimson Desert erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schade, das wäre für mich das Highlight am Ende des Jahres gewesen.
Dann eben nächstes Jahr entweder vor oder nach resi 🙂
Sehr schade das ist ein Favorit von mir .
Vielleicht besser,mit Bf6 und Helldivers auf der xbox kommt da viel Abwechslung.
Haben die etwa keine Angst vor GTA? 😉
Ist ja nicht so, dass 2026 auch schon andere Schwergewichte mit den Hufen scharren.
Ich versuche den Titel auf der GC mal anzuspielen, um mir ein besseres Bild vom Gameplay zu machen.
Vllt haut das Studio Ende des Jahres dann generell eine Demo auf den Markt.
Sehe die Verschiebung auch nicht als schlecht an, dann kommt es halt ein paar Monate später.
Wäre schön wenn eine Demo Ende des Jahres käme.
Uff, damit ist das Game bereits 7 Jahre in Entwicklung und wird dann vielleicht sogar die 8 knacken. Das ist IMHO völlig aus dem Ruder. Wie viele Einheiten muss das Game denn verkaufen, um die Kosten zu decken? Für quasi alle Medien wie Games, Filme, Serien muss die deutliche Reduktion von Budget und Zeit ganz oben auf dem Zettel stehen.
Dieses Game ist auch sehr vielversprechend aber finde die Verschiebung auch überhaupt nicht schlimm. Hab genug zum zocken