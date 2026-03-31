Crimson Desert: Spiel zu leicht: Fans fordern Hardcore-Option

Während sich in den letzten Tagen immer mehr Verbesserungen bemerkbar machen, rückt bei Crimson Desert eine neue Diskussion in den Mittelpunkt, die kaum zu überhören ist.

Zahlreiche Updates haben das Action-Adventure spürbar verändert. Anpassungen an der Steuerung, zusätzliche Schnellreisepunkte, beschwörbare Reittiere und praktische Komfortfunktionen wie eine Lagerkiste sorgen dafür, dass sich das Spielerlebnis deutlich flüssiger anfühlt. Auch die allgemeine Stimmung innerhalb der Community hat sich dadurch merklich verbessert.

Doch genau diese Entwicklung bringt eine unerwartete Kehrseite mit sich. Ein Teil der Spielerschaft sieht die ursprüngliche Herausforderung zunehmend schwinden. Besonders Balance-Anpassungen stehen dabei im Fokus.

Einige zuvor als extrem fordernd empfundene Bosskämpfe wurden abgeschwächt, während das Sammeln von Ressourcen effizienter gestaltet wurde. Mit dem jüngsten Update kamen zudem Änderungen an Flug- und Ausdauermechaniken hinzu, die die Fortbewegung erheblich erleichtern.

In der Folge entsteht der Eindruck, dass zentrale Systeme des Spiels entschärft wurden. Stimmen aus der Community berichten davon, dass Kämpfe inzwischen deutlich weniger Präzision und Timing erfordern. Blockmechaniken wirken verzeihender, Angriffsmuster lassen sich einfacher abwarten, und der verursachte Schaden fällt höher aus. Ganze Lager und Festungen sollen sich inzwischen ohne größere Gegenwehr räumen lassen.

Parallel dazu gewinnt ein Wunsch zunehmend an Gewicht. Viele Spieler fordern die Einführung klar definierter Schwierigkeitsgrade. Diskutiert werden klassische Modelle mit „leicht“ und „schwer“, aber auch abgestufte Varianten mit „Story“, „Normal“ und „Schwer“.

Besonders ambitionierte Stimmen sprechen sogar von einem möglichen Hardcore-Modus, der die ursprüngliche Intensität des Spiels wiederherstellen könnte.

Während ein Teil der Community diese Forderungen unterstützt, gibt es auch Gegenstimmen. Einige Spieler verweisen darauf, dass der Schwierigkeitsgrad mit fortschreitendem Spielverlauf anzieht und frühe Gebiete wie Hernand nicht das gesamte Erlebnis widerspiegeln. Dennoch bleibt die Wahrnehmung bestehen, dass sich das Spieltempo und die Herausforderung insgesamt verschoben haben.

Interessant ist zudem, dass bereits erste Spieler zu Mods greifen, um die Schwierigkeit eigenständig anzupassen. Durch veränderte Werte bei Schaden und Widerstand entsteht so wieder ein anspruchsvolleres Kampfsystem, das stärker an die ursprüngliche Vision erinnert.

Entwickler Pearl Abyss hat bereits angekündigt, weiterhin aktiv auf Feedback zu reagieren und das Spiel kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ob daraus tatsächlich ein offizieller Schwierigkeitsmodus entsteht, bleibt offen.