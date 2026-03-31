Crimson Desert: Spiel zu leicht: Fans fordern Hardcore-Option

Während sich in den letzten Tagen immer mehr Verbesserungen bemerkbar machen, rückt bei Crimson Desert eine neue Diskussion in den Mittelpunkt, die kaum zu überhören ist.
Zahlreiche Updates haben das Action-Adventure spürbar verändert. Anpassungen an der Steuerung, zusätzliche Schnellreisepunkte, beschwörbare Reittiere und praktische Komfortfunktionen wie eine Lagerkiste sorgen dafür, dass sich das Spielerlebnis deutlich flüssiger anfühlt. Auch die allgemeine Stimmung innerhalb der Community hat sich dadurch merklich verbessert.
Doch genau diese Entwicklung bringt eine unerwartete Kehrseite mit sich. Ein Teil der Spielerschaft sieht die ursprüngliche Herausforderung zunehmend schwinden. Besonders Balance-Anpassungen stehen dabei im Fokus.
Einige zuvor als extrem fordernd empfundene Bosskämpfe wurden abgeschwächt, während das Sammeln von Ressourcen effizienter gestaltet wurde. Mit dem jüngsten Update kamen zudem Änderungen an Flug- und Ausdauermechaniken hinzu, die die Fortbewegung erheblich erleichtern.
In der Folge entsteht der Eindruck, dass zentrale Systeme des Spiels entschärft wurden. Stimmen aus der Community berichten davon, dass Kämpfe inzwischen deutlich weniger Präzision und Timing erfordern. Blockmechaniken wirken verzeihender, Angriffsmuster lassen sich einfacher abwarten, und der verursachte Schaden fällt höher aus. Ganze Lager und Festungen sollen sich inzwischen ohne größere Gegenwehr räumen lassen.
Parallel dazu gewinnt ein Wunsch zunehmend an Gewicht. Viele Spieler fordern die Einführung klar definierter Schwierigkeitsgrade. Diskutiert werden klassische Modelle mit „leicht“ und „schwer“, aber auch abgestufte Varianten mit „Story“, „Normal“ und „Schwer“.
Besonders ambitionierte Stimmen sprechen sogar von einem möglichen Hardcore-Modus, der die ursprüngliche Intensität des Spiels wiederherstellen könnte.
Während ein Teil der Community diese Forderungen unterstützt, gibt es auch Gegenstimmen. Einige Spieler verweisen darauf, dass der Schwierigkeitsgrad mit fortschreitendem Spielverlauf anzieht und frühe Gebiete wie Hernand nicht das gesamte Erlebnis widerspiegeln. Dennoch bleibt die Wahrnehmung bestehen, dass sich das Spieltempo und die Herausforderung insgesamt verschoben haben.
Interessant ist zudem, dass bereits erste Spieler zu Mods greifen, um die Schwierigkeit eigenständig anzupassen. Durch veränderte Werte bei Schaden und Widerstand entsteht so wieder ein anspruchsvolleres Kampfsystem, das stärker an die ursprüngliche Vision erinnert.
Entwickler Pearl Abyss hat bereits angekündigt, weiterhin aktiv auf Feedback zu reagieren und das Spiel kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ob daraus tatsächlich ein offizieller Schwierigkeitsmodus entsteht, bleibt offen.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Erst zu schwer, jetzt zu leicht… Am Ende schaden Optionen niemanden.
Ist ja nicht From Software, bei dem jede Kritik an Steuerung, Schwierigkeitsgrad oder Technik gleich eine Blasphemie ist.
Haben wieder mal die Streamer geheut?
Ich bin mittlerweile ein Fan von wählbaren Schwierigkeitsgraden und finde sowas lobenswert 🙂 vielen wie mir fehlt einfach die Zeit für sowas und man will das Spiel einfach genießen und an keinen Boss Stundenlang festhängen 🙂
Man kann ja von Ubisoft halten was man will, aber gerade da sind sie echt sehr sehr vorbildlich.
In den meisten Titeln gibt es nicht nur Leicht, Mittel und Schwer als Stufe, sondern auch Benutzerdefiniert, bei der man jeden Aspekt selber einstellen kann.
Sowas finde ich deutlich besser als feste Stufen.
Naja, ich finde da macht Ubisoft eher einen schlechten job…
schwerer heist bei denen nur: Gegner hält mehr aus und macht mehr schaden ….Onehit lässt grüßen.
Da finde ich den Ansatz, glaub Sakiro war das, besser.
Ja der Gegner macht mehr schaden, dafür kassiert eher auch mehr.
Es ist also realistischer, wer zu erst hart Trift gewinnt.
Die Qualität wird wohl von Ubi Titel zu Ubi Titel unterschiedlich sein. An die ich gedacht hatte, da konnte man auch einstellen wie viel DMG die Gegner austeilen und einstecken und dazu noch etliche andere Sachen, die nichts mit Schaden zu tun haben.
Also Sakiro hätte ich da auch nicht als Beispiel gewählt. Ein Spiel, das nur Schwer und noch schwerer kennt?
Faszinierende Zeiten in denen wir leben. Früher haben wir Spiele einfach genossen wie sie erschienen sind, jetzt wird von der Spielerschaft gefordert. Irgendwie interessant.
Jap, Künstler sollen dauernd ihre Kunst verändern. Sagt man Bildhauern änder die Skulptur? Musikern: nimm den Song neu auf weil n Wort nicht passt 😂? Nun aber Spiele und Serien dürfen dauernd mit der Schere und Kleber bearbeitet werden.
Besser als du hätte ich es nicht ausdrücken können👍
Wo ist denn da die künstlerische Freiheit wenn sich jeder Honk im Internet beschweren kann und Änderungen fordert.
Ja früher hat man einfach genossen und da gab es zum Glück noch keine Achievements. Das war echt besser.
😝😝
Ich bin ja wieder stolzer Besitzer eines Super Nintendo. Habe wieder Yoshi’s Island gezockt und den Spaß meines Lebens damit gehabt🤣🤣🤣
Es geht auch ohne. Auch wenn ich immer noch gerne Achievements sammle steht das Spiel immer noch im Vordergrund.
Heutzutage gibt es immer irgendjemanden der jammert. Man kann es leider nie allen recht machen
Höhepunkt war das Ende von Mass Effekt 3 in der Beziehung. Fand ich furchtbar, dass das noch angepasst wurde.
Sollte kein Problem sein verschiedene Schwierigkeitsgrade hinzuzufügen.
Naja ich brauch keinen Hardcore Modus aber eben auch keinen Story Modus. Normal und Schwer würden für mich reichen ^^
Einfach das Spiel ohne Patches spielen.
Allein die komplizierte Steuerung machts schwerer 😀
Habe nichts gegen eine gute Herausforderung. Spiele eh alle meine Spiele auf Schwer. Bin aber auch froh wenn ich einen Schwierigkeitsgrad nicht wählen muss. Das sollte heißen das Spiel ist so herausfordernd genug.
Viel habe ich noch nicht gesehen. Anfangsgebiet lässt sich mühelos spielen. Ich war etwas weiter weg, und da hatte ich keine Chance gegen die Angreifer. Also bin wieder zurück, und mache da die ganzen Aufgaben fertig. So werde ich stärker und dann kann’s weitergehen.
Finde ich soweit fair.