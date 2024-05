Crimson Desert: Spielbare Version auf der Gamescom

Spätestens seit dem beeindruckenden Gameplay-Trailer während der Opening Night Live der letztjährigen Gamescom dürfte sich Crimson Desert auf der Merkliste vieler Action-Fans befinden.

Auf der diesjährigen Gamescom möchte das Open-World-Action-Adventure, das sich mittlerweile in der Endphase der Entwicklung befindet, erneut für Aufsehen sorgen – diesmal mit einer spielbaren Version, die ab dem 21. August für alle Besucher verfügbar sein soll:

„Die Entwicklung von Crimson Desert ist in die Endphase eingetreten und wir planen, ernsthaft mit der Vermarktung zu beginnen. Wir werden an der Gamescom teilnehmen, einem globalen Gaming-Event, damit Benutzer das Spiel aus erster Hand erleben können. Wir planen, eine Gelegenheit zu bieten, um es auszuprobieren. Auf der Gamescom werden wir uns auf die Werbung für das Spiel konzentrieren und planen, Vorbestellungen und Veröffentlichungspläne später zu veröffentlichen“, so Pearl Abyss CEO Jinyoung Heo während einer Konferenz anlässlich der Ergebnisse des ersten Quartals.