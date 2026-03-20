Crimson Desert: Spieler beschweren sich über schreckliche Grafik

Zahlreiche Spieler auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X beschweren sich über die schlechte Grafik von Crimson Desert.

Der Start von Crimson Desert steht bisher unter keinem guten Licht. Zahlreiche Spieler auf PC, Xbox Series X und PlayStation 5 beschweren sich über die schlechte Grafik, schwache Darstellung und schreckliche Grafikfehler im Spiel.

So heißt es in den sozialen Netzwerken zum Beispiel:

„Bitte beheben Sie die unscharfen Darstellungen von Bäumen, Gras, Rauch und Feuer.“ „Ich sehe ständig nur Kommentare darüber, wie gut es aussieht, aber auf meinem PC ist es wie ein PS2-Spiel. Ich habe schon versucht, die Einstellungen zu ändern, aber es hat nichts gebracht.“ „Extrem verschwommen, man kann Pixelkästchen sehen, der Wasserfall im Tutorial ist total verpixelt, extremes Pop-in, praktisch keine Sichtweite.“ „Jedes Mal, wenn ich Crimson Desert auf meiner PS5 Pro starte, wird mein Fernseher auf eine 1440p-Auflösung gezwungen, sodass ich gar kein hochskaliertes 4K-Bild bekomme.“ „Ja, bei mir ist die Auflösung auf 1080p statt 4K beschränkt und ich habe auch überhaupt keinen Ton im Spiel.“ …

Wir könnten bei der Liste ewig so weitermachen.

Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn das Deaktivieren der 120-Hz-Funktion in den Konsoleneinstellungen konnte bei einigen Spielern manche Probleme mit der Grafik lösen. Vielleicht probiert ihr diesen Lösungsversuch auch einmal aus, falls ihr Probleme habt.