Crimson Desert: Spieler beschweren sich über schreckliche Grafik

Der Start von Crimson Desert steht bisher unter keinem guten Licht. Zahlreiche Spieler auf PC, Xbox Series X und PlayStation 5 beschweren sich über die schlechte Grafik, schwache Darstellung und schreckliche Grafikfehler im Spiel.
So heißt es in den sozialen Netzwerken zum Beispiel:
„Bitte beheben Sie die unscharfen Darstellungen von Bäumen, Gras, Rauch und Feuer.“
„Ich sehe ständig nur Kommentare darüber, wie gut es aussieht, aber auf meinem PC ist es wie ein PS2-Spiel. Ich habe schon versucht, die Einstellungen zu ändern, aber es hat nichts gebracht.“
„Extrem verschwommen, man kann Pixelkästchen sehen, der Wasserfall im Tutorial ist total verpixelt, extremes Pop-in, praktisch keine Sichtweite.“
„Jedes Mal, wenn ich Crimson Desert auf meiner PS5 Pro starte, wird mein Fernseher auf eine 1440p-Auflösung gezwungen, sodass ich gar kein hochskaliertes 4K-Bild bekomme.“
„Ja, bei mir ist die Auflösung auf 1080p statt 4K beschränkt und ich habe auch überhaupt keinen Ton im Spiel.“
…
Wir könnten bei der Liste ewig so weitermachen.
Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn das Deaktivieren der 120-Hz-Funktion in den Konsoleneinstellungen konnte bei einigen Spielern manche Probleme mit der Grafik lösen. Vielleicht probiert ihr diesen Lösungsversuch auch einmal aus, falls ihr Probleme habt.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh man…so schade…
Gut das ich mich vom Hype nicht fressen hab lassen 🙏🏻
Dachte eher, dass sich die Spieler vielmehr am grauenvollen Questdesign und den blassen Figuren stören.
Schade. Dann abwarten
Die Beispiele die hier genannt werden, sind doch etwas merkwürdig. Ich habe gestern Abend noch ne Stunde Xbox Streams geschaut und da sah alles fein und gut aus.
Traurig das man wieder unzählige Patches veröffentlichen muss bis es mal vernünftig läuft. Ist aber Normalität geworden.
Ich habe ein Vergleichsvideo mit Red Dead Redemption 2 gesehen und das muss sich wirklich nicht vor Crimson Desert verstecken. Besonders wenn man bedenkt das es aus 2018 ist. Bei einigen Sachen hat Red Dead Redemption 2 immer noch die Nase vorn.
Gibt es denn Infos welche Hardware die Leute die auf dem PC spielen, benutzen. Nicht das das Problem mal wieder vor dem Bildschirm sitzt. 🤣
Das ist doch am PC immer so. Ich glaube Steam hat jetzt eine Funktion eingeführt wo die Hardware unter der Rezension steht. Alles andere würde ich sowieso ignorieren, denn laut Internet haben ja eh alle eine 5090 und das Spiel ist Schuld.
Ahh ok, das mit Steam wusste ich nicht. Danke für die Info.
Man kauft ein Spiel, man aktualisiert ein Spiel, man aktualisiert seine Hardware,… dann irgendwann hoffentlich, startet man das Spiel… 🙂 Und das Problem sitzt vor dem Bildschirm?
Ich denke, erst wenn man anfängt, „rumzufuschen“ und Einstellungen am PC vornimmt, die für die Hardware nicht unbedingt geeignet sind, kommt es zu Fehlern, die der Benutzer verursachen könnte.
Also, die Liste der Beschwerden ist ewig lang. Vor allem bei XBOX und PS5, wovon auch die meisten Beispiele oben sind. Zu sagen, dass alles der Nutzer schuld ist oder sein könnte, ist dann doch ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Vor allem, wenn es wirklich bspw. an einem „defekten“ 120-Hz-Modus liegen sollte.
Und ich denke, alles, was Richtung vergleichbare Hardware „Base-PS5+XSX“ geht, performt derzeit (noch) sehr schlecht.
Ich hoffe, niemand hat es für XSS gekauft. :-O
Ja Z0RN ist gibt genug Leute, die instabile Systeme haben. Beginnend mit Hardware die übertaktet wurde oder RAM der einen Speicherzellen-Defekt hat. Netzteile die am Limit laufen oder teilweise schon darüber. Man könnte auf die Liste noch massig weitere Faktoren packen.
Ich behaupte ja nicht, das grundsätzlich jeder Fehler selbstverschuldet ist, aber insbesondere bei so einem technisch anspruchsvollen Game, würde ich es als Möglichkeit definitiv nicht ausschließen. Das mit dem defekten RAM ist mir übrigens selbst passiert. Andere Spiele liefen ohne Probleme nur eins war sehr instabil und verursachte massive Abstürze.
Das meinte ich mit „rumfuschen“, aber die Probleme bestehen auch auf Xbox und PlayStation, von daher… Ganz sicher nicht nur die User.
Mit den Konsolen hast du absolut Recht.
Kommt eine Switch Version? 🫢
Bei Steam kannst du mittlerweile einstellen, das bei deiner Steam Bewertung auch deine PC Spezifikationen angezeigt werden. Das dürfte in der Zukunft für mehr Glaubwürdigkeit sorgen. 🙂
Auch dir Danke für die Info.
Wer hätte das ahnen können 😉, in einem halben Jahr läuft es sicher in einem angemessenen Zustand.
Von den einen höre ich das es auf den Konsolen toll aussieht und ziemlich gut läuft, die anderen jammern…wieso habe ich es vorausgesehen? 😄
Wenn die Fomo klickt… muß man heutzutage wohl öfter mit sowas leben.
Selbst schuld… einfach mal bisschen warten.
Aber da hat man ja schiss nicht zu den cool Kids zu gehören und seinen Feed nicht mehr Anschauen zu können.
Na gut, solange es nur die Grafik ist…