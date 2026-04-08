Crimson Desert: Spieler entdecken dank Mod geheimen Weltraum

Das Open-World-Spiel Crimson Desert überrascht mit einem ungewöhnlichen Detail, das weit über seine eigentliche Spielwelt hinausgeht. Spieler haben entdeckt, dass sich mit einem bestimmten Mod-Setup scheinbar der Weg in den Weltraum öffnen lässt.

Durch die Nutzung eines unbegrenzten Ausdauer-Mods kann die Spielfigur Kliff immer weiter in die Höhe steigen. Mit fortgesetzten Luftangriffen lässt sich die Figur Schritt für Schritt nach oben bewegen, bis schließlich die Atmosphäre verlassen wird. Dieser Vorgang kann jedoch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Besonders auffällig ist, was Spieler anschließend entdecken. Anstatt einer einfachen Leere zeigt das Spiel offenbar deutlich mehr als erwartet. Sichtbar werden unter anderem eine Atmosphäre, die Milchstraße sowie eine gekrümmte Darstellung der Planetenoberfläche. Sogar Effekte wie mögliche Hitzeschichten beim Wiedereintritt in die Atmosphäre werden beschrieben.

Diese Beobachtungen führen zu Spekulationen innerhalb der Community. Einige vermuten, dass diese Inhalte auf zukünftige Erweiterungen oder ein mögliches DLC mit Raumbezug hindeuten könnten. Andere gehen davon aus, dass es sich eher um eine besonders detailreiche Umsetzung der Spielwelt handelt.

Unabhängig von den Hintergründen zeigt sich Crimson Desert als technisch beeindruckendes Projekt, das mit seiner offenen Welt und unerwarteten Details für Aufmerksamkeit sorgt.