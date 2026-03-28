Crimson Desert: Spieler schart Armee aus 30 Katzen um sich

Mitten in der gewaltigen Open World von Crimson Desert entstehen derzeit Geschichten, die so niemand erwartet hätte. Während Kämpfe, Erkundung und Systeme im Fokus stehen, entdecken Spieler eine ganz andere Seite des Spiels – eine, die überraschend persönlich wird.

Was zunächst mit harmlosen Screenshots begann, hat sich schnell zu einem viralen Trend entwickelt. Immer mehr Spieler ziehen mit Katzen durch die Welt, kleiden sie aus oder versammeln gleich ganze Gruppen um sich. Besonders eindrucksvoll zeigt sich das am Beispiel eines Spielers, der es geschafft hat, eine Armee aus 30 Katzen aufzubauen und gemeinsam durch die Region Pywell zu ziehen.

Möglich wird das durch ein detailliertes Zähmungssystem. Tiere lassen sich durch Füttern und Streicheln an den Spieler binden, wobei Katzen als besonders anspruchsvoll gelten. Vertrauen aufzubauen erfordert Geduld, tägliche Interaktionen und die richtige Nahrung. Erst wenn der maximale Vertrauenswert erreicht ist, kann eine Katze dauerhaft aufgenommen werden.

Gerade diese Mechanik sorgt für ungewöhnliche Spielweisen. Spieler schleichen sich vorsichtig an, legen Futter ab und warten geduldig, bis die Tiere Vertrauen fassen. Besonders effektiv scheint einfaches gekochtes Fleisch zu sein, das mehrfach täglich eingesetzt werden kann. Doch selbst mit der richtigen Strategie bleibt der Aufbau einer großen Katzen-Gruppe ein langwieriger Prozess.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist ein versteckter Ort innerhalb der Spielwelt. Das geheime Dorf Pororin beherbergt eine große Vielfalt an Katzen in unterschiedlichsten Formen und Größen. Von schlanken Tieren bis hin zu auffällig kräftigen Exemplaren finden Spieler dort ideale Begleiter für ihre ganz persönliche Sammlung.

Doch hinter dem Trend steckt mehr als nur Spielerei. Viele nutzen die Möglichkeiten, um ihre verstorbenen Haustiere im Spiel weiterleben zu lassen. Katzen mit ähnlichem Aussehen werden gezielt gesucht, begleitet und in die eigene Reise integriert. Auch Hunde finden ihren Platz in dieser Entwicklung, wenn Spieler ihre realen Begleiter digital nachbilden.

Diese emotionalen Momente zeigen, wie flexibel die Systeme von Crimson Desert genutzt werden können. Statt nur den vorgesehenen Wegen zu folgen, erschaffen Spieler ihre eigenen Geschichten – mal humorvoll, mal berührend, aber immer individuell geprägt.