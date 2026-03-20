Crimson Desert: Spieleransturm trifft auf gemischte Bewertungen

Ein beeindruckender Start trifft auf eine gespaltene Community: Crimson Desert sorgt aktuell auf Steam für große Aufmerksamkeit.
Innerhalb kurzer Zeit erreichte das Spiel einen Allzeit-Spielerrekord von 239.045 gleichzeitig aktiven Nutzern, was das enorme Interesse der Spieler eindrucksvoll unterstreicht.
Trotz dieses starken Andrangs fällt das Meinungsbild der Community bislang gemischt aus. Die Bewertungen bewegen sich aktuell bei rund 60 Prozent positiven Stimmen, während ein nicht unerheblicher Teil der Spieler Kritik äußert.
Insgesamt stehen über 4.000 Rezensionen zu Buche, was bereits ein deutliches Stimmungsbild erkennen lässt.
Die Diskussionen rund um Crimson Desert drehen sich vor allem um die Balance zwischen den ambitionierten Spielideen und deren Umsetzung.
Während viele Spieler die Welt, das Konzept und die grundlegende Ausrichtung loben, zeigen sich andere mit bestimmten Aspekten wie der Grafik und Performance weniger zufrieden. Diese Mischung aus Begeisterung und Kritik sorgt derzeit für intensive Diskussionen innerhalb der Gaming-Community.
Der starke Spieleransturm zeigt jedoch klar, dass Crimson Desert zu den aktuell meistbeachteten Titeln auf Steam gehört. Wie sich die Bewertungen in den kommenden Tagen entwickeln, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie schnell auf Feedback reagiert wird und welche Anpassungen folgen. Ein erster Crimson Desert Patch wurde bereits veröffentlicht.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich denke das es ein gutes Spiel wird, dass kann man an den Ansätzen schon sehr gut erkennen. Nur leider hat es wieder ein Entwickler verpasst sein Spiel vor Release erst einmal komplett fertig zu stellen. Jetzt werden unzählige Patches folgen, bis die Spieler die echte und vollkommene Vision der Entwickler sehen werden. Mir tun nur wieder die Leute leid, die Day1 gekauft haben und diese Vorgehensweise damit finanzieren.
Wir brauchen die Vorbesteller. Wenn das Spiel zum Start keiner kauft, ist kein Geld da, um das Spiel zu fixen.
Finde auch, dass es relativ gut aussieht, wenn man eventuelle Performance- oder Grafikprobleme ausblendet.
Das war absolut zu erwarten. Bei der PC Games wurde ja schon berichtet, dass die Performance und Grafik bei schwächeren PCs zu Problemen führt. Und die meisten Spieler auf Steam haben halt keinen High End PC.
Ich denke aber auch, dass das Spiel in der Zukunft super wird. Da freue ich mich schon drauf. Aber erst in ein bis zwei Jahren. Paradoxerweise bekomme ich dann ein sehr gutes Spiel für weniger Geld.
Vielen Dank an alle Vorbesteller, dass Ihr das Patchen des Spiels möglich macht.
Nicht einmal 10 Stunden und schon 4000 Bewertungen… Gut, bei der Xbox gab’s ja auch schon welche vor Freischaltung…
Klingt auf jeden Fall gut durchdacht und professionell getestet 🤣
In zwei Wochen kräht hier kein Hahn mehr nach. Das Teil reiht sich nahtlos in einer Riege ein mit ähnlich belanglosen Titeln wie Two Worlds oder Immortals of Aveum.
Hoffe doch stark daß da ein mittelmodus kommt mit 40 fps