Crimson Desert: Spielwelt um Teich und neue Haustiere erweitert

Mit Update 1.08.00 erhält Crimson Desert neue Inhalte, darunter Haustiere und weitere Anpassungen.

Mit dem neuen Update 1.08.00 hat Pearl Abyss für Crimson Desert ein weiteres Inhalts- und Verbesserungs-Update veröffentlicht, das frische Features und zahlreiche Optimierungen ins Spiel bringt.

Im Mittelpunkt des Patches stehen neue Inhalte, darunter ein zusätzlicher Teich sowie neue Haustiere. Besonders hervorgehoben wird dabei das sogenannte „Wyvernjunge“, das nun als Begleiter verfügbar ist.

Neben den neuen Inhalten wurden laut Entwicklerangaben auch verschiedene Fehler behoben und technische Optimierungen vorgenommen, die sowohl die Stabilität als auch die Performance des Spiels verbessern sollen.

Das Update umfasst außerdem Anpassungen in mehreren Spielbereichen. Dazu zählen unter anderem Steuerung, Inhalte, Kampfmechaniken sowie grafische Verbesserungen.

Auf dem PC und der PlayStation steht Patch 1.08.00 bereits zur Verfügung. Für Xbox und macOS befindet sich das Update aktuell noch in Vorbereitung und soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Detaillierte Informationen zu allen Änderungen finden sich in den offiziellen Patch Notes des Entwicklers.

Update 1.08.00 – Patch Notes Neues Mit diesem Patch wurden der Teich und neue Haustiere einschließlich des „Wyvernjungen“ hinzugefügt. Außerdem wurden verschiedene Fehler behoben und Optimierungen angewendet. Die von vielen Graumähnen erwartete Funktion zur Controller-Tastenanpassung befindet sich derzeit in Entwicklung und wird verbessert, damit ihr sie auf verschiedenen Umgebungen stabil nutzen könnt. Wir tun unser Bestes, um euch die Funktion so bald wie möglich bereitzustellen. Ausrüstbare Werkzeuge: Holzfälleraxt, Schlägel, Schaufel, Besen, Sense, Spitzhacke, Bohrer/Kettensäge, Fächer Der Slot für Werkzeuge befindet sich im Ausrüstungs-Schnellzugriff unter dem Ausrüstungsslot für Sekundärwaffen. Der bisherige Ausrüstungsslot für die Maske und Tiaras wurde in den Tab „Rüstung“ verschoben. Bei Verwendung der Fähigkeit „Schneller Tausch“ wird zur Ausrüstung des zuvor gezogenen Ausrüstungsslots gewechselt.

Am Heulenden Hügel und im Pailune-Camp wurde ein Teich hinzugefügt. Der Teich kann über die Baukunst-Mission an den Stützpunkten „Heulender Hügel“ und „Pailune-Camp“ gebaut werden. Ihr könnt Fische aus dem Inventar direkt in den Teich freilassen oder sie im Verwaltungsmodus registrieren. Wenn mehrere Fische derselben Art registriert werden, erhöht sich ihre Anzahl nach und nach. Die Vermehrungsrate unterscheidet sich je nach Fischart. Nach dem Betreten des Verwaltungsmodus könnt ihr mit der Taste „Perspektive ändern“ die registrierten Fische beobachten. Wenn die Anzahl der Fische die Kapazität des Teiches übersteigt, kann es zum Fischsterben kommen. „Legendäre Fische“ bleiben jedoch dauerhaft erhalten und sind weder von der Anzahl der Fische im Teich noch von ihrer Lebensdauer betroffen. Es kann maximal 1 legendärer Fisch registriert werden. Legendäre Fische können nun nicht mehr im Laden verkauft, benutzt oder weggeworfen werden. Bereits benutzte, verkaufte oder weggeworfene legendäre Fische wurden in eurem Inventar wiederhergestellt.

20 kleine Tiere, die als Haustiere aufgenommen werden können, sowie ein „Wyvernjunges“ wurden hinzugefügt. Das „Wyvernjunge“ wird in einem späteren Update verbessert, sodass es wachsen und auch als Reittier registriert werden kann. Also seid gespannt.

Wilde Wyvern können nun nach dem Betäuben vorübergehend bestiegen werden.

[Kliff] Kliff kann nun Musketen und Schrotflinten verwenden.

[Damiane/Oongka] Eine Fähigkeit, die „Himmelstritt der Krähe“ entspricht, wurde hinzugefügt.

Eine Funktion wurde hinzugefügt, mit der ihr gefesselte Gesetzlose zum Schweigen bringen könnt.

Ein Herstellungsrezept wurde hinzugefügt, mit dem ihr aus speziellen Ästen und Ästen der Verfeinerungsstufe 10 höherwertige Äste herstellen könnt. Hauptänderungen Inhalt Es wurde eine Funktion hinzugefügt, mit der ihr beim Verfeinern die Materialauswahl überspringen und die Verfeinerung sofort mit der gewählten Methode durchführen könnt.

Die Missionen „Massenherstellung von Gemälden“ und „Herstellung von hochwertigen Gemälden“ wurden hinzugefügt.

Den Belohnungen der Holzfäller- und Steinbruchmissionen wurden Holz und Stein hinzugefügt.

Die Größe der Gegenstände in Greifautomat-Kapseln wurde angepasst, damit die Belohnungen leichter zu erkennen sind.

Der Gegenstand „Ast“, der durch das Fällen von Bäumen erhalten werden konnte, wurde durch „Grober Ast“ ersetzt, der benutzt und im Inventar gestapelt werden kann.

Die Abyss-Ausrüstung „Endlose Pfeile“ wurde verbessert, sodass sie nicht nur auf Pfeile, sondern auch auf Kugeln und Kanonenkugeln angewendet wird.

Die Funktion „Aufnehmen“ wurde verbessert, sodass sie auch verwendet werden kann, während ihr eine Katze tragt.

Stühle, die über die Funktion „Dekoration für Zuhause“ platziert wurden, wurden verbessert, sodass Charaktere nun natürlich auf ihnen sitzen.

[Tastatur/Maus] Beim Friseur könnt ihr nun eine Vorschau des jeweiligen Stils sehen, wenn ihr den Mauszeiger darüber bewegt.

„Erneute Blockaden“ können nun auch in Banditen-Lagern und Ruinen vorkommen.

Die Bedienbarkeit des Rätsels im Abyss „Ausgedörrte Wahrheit“ wurde verbessert.

Gerichte von der Eisenplatte und Pfannengerichte wurden in Fisch-, Fleisch- und Gemüsegerichte unterteilt.

Reusenfallen wurden verbessert, sodass nun Fische gefangen werden können.

Die Qualität einiger Outfits wurde verbessert.

Im Rahmen laufender Verbesserungen wurden einige visuelle 2D-Assets ersetzt, damit sie besser zur künstlerischen Ausrichtung des Spiels passen.

[Kliff] Das Aussehen einiger Kopfbedeckungen wurde überarbeitet.

Die Silhouette des „Belkandor-Plattenpanzers“ wurde verbessert, damit der Panzer natürlicher zu verschiedenen Umhängen passt. Steuerung [Tastatur/Maus] Es wurde eine Tastaturkürzel (P) hinzugefügt, mit dem ihr das Menü des Foto-Modus öffnen und schließen könnt.

[Tastatur/Maus] Das Eingabesystem wurde verbessert, sodass allen Eingaben eine Zweittaste zugewiesen werden kann.

Die Anpassung von Tastenkombinationen wurde verbessert, sodass ihr die Kürzel für Inventar, Karte, Fähigkeiten, Tagebuch, Foto-Modus und Menü frei zuweisen könnt.

Die Optionen „Kamera X-Achse invertieren“ und „Kamera Y-Achse invertieren“ aus den Einstellungen werden nun auch im Foto-Modus angewendet.

Die Kamerabewegung beim Zielen während des Reitens auf Schwarzstern wurde verbessert.

Die „Streicheln“-Interaktion mit Haustieren wurde geändert, sodass sie nur verfügbar ist, wenn ihr auf euer Haustier zielt.

Die „Streicheln“-Interaktion mit Haustieren und Pferden wurde verbessert, sodass sie bei Verwendung einer Ausweichfähigkeit abgebrochen wird.

„Licht reflektieren“ kann nun auch verwendet werden, während ihr Schwarzstern reitet.

Die Kamera wurde verbessert, sodass sie nach Ladebildschirmen, die beim Entkommen aus dem Abyss, beim Ausruhen oder beim Sammeln erscheinen, nach vorne ausgerichtet ist.

Die Steuerung und Kameraperspektive von Schwarzstern wurden verbessert. Kampf / Aktion [Damiane] Die Zusatzeffekte bei Treffern mit der Zweihandkanone wurden verbessert.

[Damiane] Die Fähigkeitskombination nach „Schnelles Ausweichen“ mit bloßen Händen wurde verbessert. UI Markierungssymbole auf der Karte können nun je nach eurem aktuellen Standort (Boden/Abyss) separat erstellt werden. Auf dem Boden erstellte Markierungen werden nur auf dem Boden angezeigt. Im Abyss erstellte Markierungen werden nur im Abyss angezeigt.

Der Karte wurde ein Verfolgungs-Markierungssymbol hinzugefügt, das dauerhaft auf der Minikarte angezeigt wird.

Unter „Fähigkeit – Suchen“ wurde eine Filterfunktion für Waffen hinzugefügt.

Das UI wurde verbessert, damit ihr erhaltenes Wissen und abgeschlossene Quests leichter überprüfen könnt.

Beim Sortieren nach Preis im Inventar wurde die Sichtbarkeit von Gegenständen verbessert, die nicht verkauft werden können.

[Tastatur/Maus] Das Inventar wurde verbessert, sodass ihr per Rechtsklick Gegenstände wegwerfen oder untersuchen könnt. Grafik und Einstellungen [PC] Unter Einstellungen – Grafik wurde die Option „Raytracing: Sonnen- & Mondschatten“ hinzugefügt. (Bearbeitet: 22.05.2026)

Die GPU-Belastung in hochauflösenden Umgebungen über 4K wurde teilweise verbessert.

Die Platzierungsanzeige wird nun auch beim Platzieren von Gegenständen auf dem Wasser angezeigt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei aktivierter NVIDIA DLSS Frame-Generierung oder Intel XeSS Frame-Generierung die FPS-Informationen nicht korrekt angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem entfernte Vegetation gelegentlich flackerte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm fleckig aussah, wenn die Beleuchtungsqualität auf Mittel oder niedriger eingestellt oder Raytracing (auf Konsolen: Verbessertes Raytracing) deaktiviert war.

Das Zittern bei Displacement wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem gelegentlich ein regenbogenfarbener Nebeleffekt auf dem Boden dargestellt wurde.

Ghosting-Effekte im Bereich von Glasmaterialien wurden behoben.

[Mac] Metal4 ist nun auf Geräten ab macOS-Version 26.5 standardmäßig aktiviert.

[Intel] Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Bildschirm bei Verwendung von „Intel XeSS 3.0“ und „Intel XeSS Frame-Generierung“ auf Produkten der Intel Arc A-Serie fehlerhaft dargestellt wurde. Lokalisierung Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert. Sonstiges Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Laden beim Betreten des Spiels oder bei einer Revanche mit Oongka und Damiane unter bestimmten Umständen ungewöhnlich lange dauerte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Reittier im Büro der Wagenverwaltung nicht gewechselt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Beschreibungen einiger Rezepte nicht mit der tatsächlichen Regenerationsmenge übereinstimmten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Quecksilber nicht kristallisierte, wenn der frostverbesserte „Drehhieb“ an Orten mit Quecksilber verwendet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem nach dem Zurücksetzen bestimmter Quest Türen beim Zurückkehren zum Questort geschlossen blieben, wodurch der Fortschritt blockiert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Wissen „Halbmondsee“ nicht erlangt werden konnte.

Der Name „Einäugiger Schakal“ wurde zu „Einsamer Schakal“ geändert.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Animationseffekt von „Schwarzstern – Atem“ ungewöhnlich lange auf dem Boden verblieb.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das letzte vorhandene Tier nicht an den Viehhändler verkauft werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Kameraden dem Charakter nicht folgten, wenn dieser auf einen Wagen stieg.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem spezielle Reittiere verkauft werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Erlernen des Wissens über Güter in einigen Läden auch nach dem Verlassen des Ladens nicht abgebrochen wurde. #REF! Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Tiere fehlerhaft dargestellt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Erdmännchen fehlerhaft dargestellt wurden.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aufsteigen auf ein Pferd nicht möglich war, wenn es sich um denselben Pferdetyp wie der von Kliff handelte.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Scheidenposition einiger Rapiere unnatürlich war.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Schildansturm“ für die Herausforderung „Schild des unveränderlichen Willens VI“ nicht gezählt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Erhalten bestimmter Gegenstände in der Spielwelt gelegentlich als kriminelle Aktivität gewertet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Laterne an der Hand kleben blieb, wenn die Fähigkeit „Licht reflektieren“ mit bloßen Händen verwendet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Herausforderung „Bogen des Schicksals II“ nicht abgeschlossen werden konnte, wenn „Pfeil: Stetiger Nachschub“ verwendet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Klaue des Greifautomaten gelegentlich instabil bewegte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ihr nicht mit dem Schnabeltier interagieren konntet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Teleportationsgerät in Marnis Aeronauten-Forschungsbasis nicht ordnungsgemäß funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ihr während der Quest „Sich bewegender Stein“ an einen falschen Ort geführt wurdet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige NPCs auf gestorbenen Reittieren respawnt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Möbelladen einige Möbel mit der Rückseite nach vorne angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das in der Hilfe zum königlichen Handel angegebene Aktualisierungsintervall für Gegenstände vom tatsächlichen Intervall abwich.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Kamera in eine unbeabsichtigte Richtung bewegte, wenn die Fähigkeit „Durchbohrendes Licht“ während des Laufens mit einem ausgerüsteten Zweihandschwert verwendet wurde.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Luftgriff“ unter bestimmten Umständen nicht ordnungsgemäß ausgelöst wurde.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das ausgewählte Element beim Laden eines Spielstandes zurückgesetzt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es nicht möglich war, nahegelegene Gegner anzuvisieren, nachdem im an der Wand hängenden Zustand die Laterne oder die Macht des Axioms verwendet wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich eine bestimmte Bewegung fehlerhaft wiederholte, wenn die Laufen-Taste gedrückt gehalten wurde, während der Bogen gezogen war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Trittfolge: Können“ mit bloßen Händen nicht wiederholt ausgelöst werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Steuerung gelegentlich nicht reagierte, wenn ihr während eines Bosskampfs außerhalb des Kampfareals gestorben seid und mit einer Kraftfaust-Kräuterpastille/Verbesserten Kraftfaust-Kräuterpastille wiederbelebt wurdet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Ausführungsanimation der Fähigkeit „Elementare Kraftfaust“ unterbrochen wurde, wenn bestimmte Helme getragen wurden.

Haustiere wurden verbessert, sodass die Beschwörung von Haustieren nach dem Abschluss bestimmter Quests, einschließlich Bosskämpfen, nicht mehr aufgelöst wird.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der visuelle Effekt der Fähigkeit „Ansturm“ nicht ordnungsgemäß angewendet wurde, wenn ein Schwert ausgerüstet war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Ausdauer verbraucht wurde, wenn ihr ohne Geist mit dem Zweihandschwert die Fähigkeit „Schneller Tausch“ verwendet habt.

[Tastatur/Maus] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Fähigkeit „Bändigen“ nach der Verwendung von „Stechen“ nicht flüssig kombiniert werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei der Verwendung eines Controllers gelegentlich die Tastenbelegung für Tastatur/Maus unten rechts angezeigt wurde.

[Damiane/Oongka] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Tastenbelegung für „Ziel markieren“ während der Fähigkeit „Fokus-Ausweichschusses“ nicht angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Vergleichs-Tooltips in der Sattlerei nicht angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Quests im Meldungs-UI nicht überprüft werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem überprüfte Quests im Meldungs-UI nicht als ausgewählt markiert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Tastenprompt „Losbinden“ bei Reittieren aktiv war, die nicht freigelassen werden können.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die in der Anleitung zum Greifautomaten angezeigten Tasten von den tatsächlichen Tasten abwichen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Gegenstände wie „Pferde-Tonikum“ und „Pferdeaufputschmittel“ nicht in der Liste für „Kochen – Elixiere“ angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei einigen Möbeln das Icon für Möbel nicht angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das UI unter bestimmten Umständen beim Wechseln der Voreinstellung für Tastatur-/Maus-Anpassung nicht reagierte.

Wenn ihr dem Uhrwerk-Adler Quecksilber gebt, steigt das Vertrauen nun um 15 statt um 5.

Die Beschreibung für die Abyss-Ausrüstung „Energiesog“ wurde verbessert.

Die Anzahl der im Beitragsladen verkauften Güter wurde erhöht und sie werden nun täglich aufgestockt.

Liefervertrags-Dokumente werden nun im Laden wieder aufgefüllt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem unter bestimmten Umständen vier Blaupausen nicht in der Verkaufsliste des Ladens angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem unverpackte Handelswaren im Viehhof-Laden verkauft werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kombinationsrezepte für die Abyss-Ausrüstung Ruptur, Schnitt und Durchdringung am falschen Ort angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Name des abzugebenden Gegenstands in der Quest „Das Herz einer Ehefrau“ falsch angezeigt wurde.