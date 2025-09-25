Crimson Desert: Trailer enthüllt Release-Termin für das epische Abenteuer in Pywel

Mit dem offiziellen Veröffentlichungstrailer zu Crimson Desert gibt Pearl Abyss den Starttermin für das epische Open-World-Action-Abenteuer bekannt.
Ab dem 19. März 2026 begebt ihr euch auf die gefährliche Reise nach Pywel, einer Welt voller Konflikte, Intrigen und packender Kämpfe.
Der Trailer (weiter unten) zeigt beeindruckendes Gameplay-Material, das auf der PlayStation 5 Pro aufgenommen wurde, und bietet damit einen intensiven Einblick in die Grafik und die dynamischen Schlachten des Spiels.
Crimson Desert verbindet eine fesselnde Geschichte mit einer riesigen offenen Welt, in der ihr nicht nur kämpfen, sondern auch erkunden und interagieren könnt.
Die Mischung aus Action-RPG, Survival-Elementen und tiefgründiger Charakterentwicklung macht das Spiel zu einem der spannendsten Releases des kommenden Jahres. Eure Entscheidungen und Handlungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und formen eure individuelle Reise durch Pywel.
Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Mac sowie als physische Version im Handel.
Bei dem Spiel habe ich so große Zweifel …, obwohl es genau mein Lieblingssetting ist (Ritter-Fantasy).
Ich denke das es völlig verbugt und mit massiven Performance Problemen veröffentlicht wird und das die Story belanglos sein wird, das sind meine größten Befürchtungen.
Ich mag dieses Setting auch sehr gern.. ich hoffe, das sie abliefern..
Jo, ging mir auch so.
Ansich sah es ja ganz nett aus vom Design und so, aber auch irgendwie komplett austauschbar.
Noch riecht der Braten viel zu gut! Ich hab da so meine Zweifel. Lasse mich trotzdem gern vom Gegenteil überzeugen..
Teilweise zu dunkel, ansonsten gefällt mir das Spiel vom bisher gezeigten richtig gut.
Das Kampfsystem nimmt sich mit den ganzen Tritten bei denen gegner 20 Meter weit fliegen auch nciht ganz ernst.
Gefällt mir aber.
Das Setting ist auf jeden Fall gelungen. Möge es technisch auch gelingen^^
Sieht stark aus, gefällt mir.
Behalte ich weiterhin im Auge, die Optik und die Kampfszenen machen einen ganz guten Eindruck.
Bisher bin ich von dem gezeigten Bildern begeistert. Könnte mein nächstes Open World Abenteuer werden.