Crimson Desert: Trailer enthüllt Release-Termin für das epische Abenteuer in Pywel

Der Release-Trailer zu Crimson Desert zeigt Gameplay und kündigt den Start am 19. März 2026 an!

Mit dem offiziellen Veröffentlichungstrailer zu Crimson Desert gibt Pearl Abyss den Starttermin für das epische Open-World-Action-Abenteuer bekannt.

Ab dem 19. März 2026 begebt ihr euch auf die gefährliche Reise nach Pywel, einer Welt voller Konflikte, Intrigen und packender Kämpfe.

Der Trailer (weiter unten) zeigt beeindruckendes Gameplay-Material, das auf der PlayStation 5 Pro aufgenommen wurde, und bietet damit einen intensiven Einblick in die Grafik und die dynamischen Schlachten des Spiels.

Crimson Desert verbindet eine fesselnde Geschichte mit einer riesigen offenen Welt, in der ihr nicht nur kämpfen, sondern auch erkunden und interagieren könnt.

Die Mischung aus Action-RPG, Survival-Elementen und tiefgründiger Charakterentwicklung macht das Spiel zu einem der spannendsten Releases des kommenden Jahres. Eure Entscheidungen und Handlungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und formen eure individuelle Reise durch Pywel.

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Mac sowie als physische Version im Handel.

  1. Nibelungen86 272260 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.09.2025 - 08:26 Uhr

    Bei dem Spiel habe ich so große Zweifel …, obwohl es genau mein Lieblingssetting ist (Ritter-Fantasy).
    Ich denke das es völlig verbugt und mit massiven Performance Problemen veröffentlicht wird und das die Story belanglos sein wird, das sind meine größten Befürchtungen.

    3
  2. Hille 4170 XP Beginner Level 2 | 25.09.2025 - 08:43 Uhr

    Noch riecht der Braten viel zu gut! Ich hab da so meine Zweifel. Lasse mich trotzdem gern vom Gegenteil überzeugen..

    0
  3. Drakeline6 171015 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 25.09.2025 - 08:45 Uhr

    Teilweise zu dunkel, ansonsten gefällt mir das Spiel vom bisher gezeigten richtig gut.
    Das Kampfsystem nimmt sich mit den ganzen Tritten bei denen gegner 20 Meter weit fliegen auch nciht ganz ernst.
    Gefällt mir aber.

    0
  6. Katanameister 204400 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.09.2025 - 09:18 Uhr

    Behalte ich weiterhin im Auge, die Optik und die Kampfszenen machen einen ganz guten Eindruck.

    0
  7. FaMe 150045 XP God-at-Arms Bronze | 25.09.2025 - 10:55 Uhr

    Bisher bin ich von dem gezeigten Bildern begeistert. Könnte mein nächstes Open World Abenteuer werden.

    0

