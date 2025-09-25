Crimson Desert: Trailer enthüllt Release-Termin für das epische Abenteuer in Pywel

Der Release-Trailer zu Crimson Desert zeigt Gameplay und kündigt den Start am 19. März 2026 an!

Mit dem offiziellen Veröffentlichungstrailer zu Crimson Desert gibt Pearl Abyss den Starttermin für das epische Open-World-Action-Abenteuer bekannt.

Ab dem 19. März 2026 begebt ihr euch auf die gefährliche Reise nach Pywel, einer Welt voller Konflikte, Intrigen und packender Kämpfe.

Der Trailer (weiter unten) zeigt beeindruckendes Gameplay-Material, das auf der PlayStation 5 Pro aufgenommen wurde, und bietet damit einen intensiven Einblick in die Grafik und die dynamischen Schlachten des Spiels.

Crimson Desert verbindet eine fesselnde Geschichte mit einer riesigen offenen Welt, in der ihr nicht nur kämpfen, sondern auch erkunden und interagieren könnt.

Die Mischung aus Action-RPG, Survival-Elementen und tiefgründiger Charakterentwicklung macht das Spiel zu einem der spannendsten Releases des kommenden Jahres. Eure Entscheidungen und Handlungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und formen eure individuelle Reise durch Pywel.

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Mac sowie als physische Version im Handel.