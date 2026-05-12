Crimson Desert: Treibt Umsatz von Pearl Abyss stark nach oben

Pearl Abyss hat neue Umsatzdaten veröffentlicht und dabei erstmals detaillierte Einblicke in die Entwicklung seiner wichtigsten Marken gegeben. Besonders im Fokus steht dabei Crimson Desert, das sich als zentraler Wachstumstreiber des Unternehmens etabliert hat.

Das Unternehmen verzeichnete für Black Desert und Crimson Desert zusammen einen operativen Umsatz von 35,2 Millionen bzw. 152,5 Millionen Euro. Während Black Desert im Quartalsvergleich stabile Einnahmen zeigte, wurde Crimson Desert zum klar dominierenden Faktor in der Umsatzentwicklung.

Black Desert profitierte dabei weiterhin von optimierten Inhalten und saisonalen Events auf dem PC sowie von einer Konsolidierung des Mobile-Geschäfts, inklusive Client-Launch und Remaster-Update.

Crimson Desert erzielte hingegen einen Umsatz von 152,5 Millionen Euro und zeigte eine nahezu ausgeglichene Verteilung zwischen PC und Konsole mit jeweils rund 50 Prozent Anteil. Die Umsatzrealisierung unterscheidet sich dabei je nach Plattform: Auf Konsolen werden Einnahmen nach Abzug von Plattformgebühren erfasst, während auf dem PC Steuern auf Nutzerzahlungen berücksichtigt werden.

Auffällig ist zudem die regionale Verteilung. Nordamerika und Europa machten 81 Prozent des Umsatzes aus, während Asien bei 13 Prozent und Korea bei 6 Prozent lag. Der starke Anstieg im westlichen Markt hängt direkt mit den Verkäufen von Crimson Desert zusammen, von denen mehr als 80 Prozent in diesen Regionen erzielt wurden.

Auch die Plattformverteilung verschob sich deutlich: PC blieb mit 59 Prozent führend, gefolgt von Konsole mit 38 Prozent und Mobile mit 3 Prozent. Der Konsolenanteil legte dabei im Quartalsvergleich signifikant zu, vor allem durch den Launch von Crimson Desert.

Insgesamt zeigt sich, dass Crimson Desert für Pearl Abyss bereits vor oder rund um seine Markteinführung einen erheblichen Einfluss auf Umsatzstruktur, regionale Gewichtung und Plattformverteilung hat.