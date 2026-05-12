Crimson Desert: Treibt Umsatz von Pearl Abyss stark nach oben

Pearl Abyss hat neue Umsatzdaten veröffentlicht und dabei erstmals detaillierte Einblicke in die Entwicklung seiner wichtigsten Marken gegeben. Besonders im Fokus steht dabei Crimson Desert, das sich als zentraler Wachstumstreiber des Unternehmens etabliert hat.
Das Unternehmen verzeichnete für Black Desert und Crimson Desert zusammen einen operativen Umsatz von 35,2 Millionen bzw. 152,5 Millionen Euro. Während Black Desert im Quartalsvergleich stabile Einnahmen zeigte, wurde Crimson Desert zum klar dominierenden Faktor in der Umsatzentwicklung.
Black Desert profitierte dabei weiterhin von optimierten Inhalten und saisonalen Events auf dem PC sowie von einer Konsolidierung des Mobile-Geschäfts, inklusive Client-Launch und Remaster-Update.
Crimson Desert erzielte hingegen einen Umsatz von 152,5 Millionen Euro und zeigte eine nahezu ausgeglichene Verteilung zwischen PC und Konsole mit jeweils rund 50 Prozent Anteil. Die Umsatzrealisierung unterscheidet sich dabei je nach Plattform: Auf Konsolen werden Einnahmen nach Abzug von Plattformgebühren erfasst, während auf dem PC Steuern auf Nutzerzahlungen berücksichtigt werden.
Auffällig ist zudem die regionale Verteilung. Nordamerika und Europa machten 81 Prozent des Umsatzes aus, während Asien bei 13 Prozent und Korea bei 6 Prozent lag. Der starke Anstieg im westlichen Markt hängt direkt mit den Verkäufen von Crimson Desert zusammen, von denen mehr als 80 Prozent in diesen Regionen erzielt wurden.
Auch die Plattformverteilung verschob sich deutlich: PC blieb mit 59 Prozent führend, gefolgt von Konsole mit 38 Prozent und Mobile mit 3 Prozent. Der Konsolenanteil legte dabei im Quartalsvergleich signifikant zu, vor allem durch den Launch von Crimson Desert.
Insgesamt zeigt sich, dass Crimson Desert für Pearl Abyss bereits vor oder rund um seine Markteinführung einen erheblichen Einfluss auf Umsatzstruktur, regionale Gewichtung und Plattformverteilung hat.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mobile 3 Prozent, das ist ja putzig🤣🤣🤣
Ich glaube das sind all die Süchtlinge, die es nichtmal schaffen, zur Arbeit zu fahren o.ä. ohne zwischendrin noch den Spielstand vom PC/Konsole unterwegs weiter zu zocken 😀
Wenn man weiß, was man bei Crimson Desert bekommt und was nicht, und mit den entsprechenden Erwartungen an das Spiel herangeht, dann bekommt man ein wahnsinnig gutes Game – und vor allem sehr viel davon für sein Geld.
So sieht Erfolg aus 😉
Drücken wir Ihnen die Daumen, das weitere super Spiele folgen werden.
Das mit der PC – Konsolen Verteilung zeigt auch hier das der PC Markt eigentlich riesig ist und vor allem als 3rd Party Entwickler den nicht mehr liegen lassen darf.
Bestes open world Spiel der letzten Jahre. Auch wenn Kliff die Charaktertiefe einer Backoblate hat. Dafür sind die Nebenquest oftmals sehr schön gestaltet und bauen aufeinander auf. World building muss man glaube ich nicht mehr erwähnen.
Beeindruckend wie stark der PC Markt ist.
Heute habe ich mir Crimson Dessert geholt und bin voll kommen buff , was man alles so anstellen kann und das ist definitiv nur die Spitze vom Eisberg. Kein Wunder das bei ein solchen Meisterwerk der Umsatz steigt.
Freut mich, dass Sie mehrere Schwierigkeitsgrade hinzugefügt haben und das Spiel jetzt auch auf einfach gespielt werden kann. Ich hatte wirklich keine Lust, so ein riesen Spiel auf Hard durchspielen zu müssen.
Crimson Desert ist also ein voller Erfolg für das Studio.