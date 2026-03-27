Crimson Desert: Twitch Drops der zweiten Woche jetzt freischaltbar

Crimson Desert erweitert die Twitch Drops mit neuen Belohnungen und belohnt Zuschauer mit exklusiven Inhalten für ihre Spielzeit.

Mit frischen Anreizen für die Community setzt Crimson Desert seine Twitch-Drop-Kampagne fort und startet in die zweite Woche mit neuen freischaltbaren Belohnungen. Wer sich in die Welt des Spiels vertieft, kann durch simples Zuschauen zusätzliche Inhalte sichern und das eigene Spielerlebnis optisch erweitern.

Die aktuellen Drops sind an feste Zeitintervalle gebunden. Bereits nach 60 Minuten Zuschauen winkt der Blaue Späher Steigbügel. Nach 120 Minuten folgt der Blaue Späher Rosskopf, bevor nach insgesamt 180 Minuten der Blaue Späher Sattel freigeschaltet wird.

Alle Belohnungen lassen sich durch das Verfolgen teilnehmender Streams im Twitch-Programm verdienen.

Um die Inhalte zu erhalten, genügt es, einem unterstützten Stream eines Spielers von Crimson Desert beizuwohnen. Die Drops werden dabei automatisch dem verknüpften Account gutgeschrieben, sobald die jeweilige Zeitmarke erreicht wurde.

Der Twitch Drop für Woche 2 endet am 2. April, 00:59 Uhr.