Crimson Desert: Über 2 Millionen Mal auf die Wunschliste gesetzt

Crimson Desert wurde von Spielern bereits mehr als 2 Millionen Mal auf die Wunschliste gesetzt.

Crimson Desert hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mehr als 2 Millionen Spieler haben das Action‑RPG inzwischen auf ihre Wunschliste gesetzt. Das Team zeigt sich dankbar für die starke Unterstützung und betont, wie viel die anhaltende Begeisterung der Community bedeutet.

Mit dem Blick auf den 19. März, wenn Spieler erstmals nach Pywel aufbrechen können, steigt die Vorfreude weiter. Pearl Abyss macht deutlich, dass man es kaum erwarten kann, die Fans endlich in die Welt des Spiels zu lassen.

Erfahrt in unserer Übersicht mehr über Crimson Desert.