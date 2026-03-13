Crimson Desert: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen

Crimson Desert erscheint am 19. März weltweit. Doch wann könnt ihr es spielen?

Fans von Crimson Desert können sich auf einen epischen Start vorbereiten. Das Action-RPG wird am 19. März 2026 weltweit veröffentlicht – um 15:00 Uhr PT / 22:00 Uhr GMT / 07:00 Uhr KST / 23:00 Uhr Berlin.

Wer nicht warten möchte, kann das Spiel bereits ab dem 17. März 2026 vorab herunterladen, wie wir zuvor berichtet haben. Der Pre-Load steht für alle Plattformen bereit, darunter PlayStation Store, Xbox Store, Microsoft Store und Steam. So seid ihr pünktlich zum Release startklar und könnt sofort in die offene Welt von Crimson Desert eintauchen.

Die Veröffentlichung umfasst PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC über Steam, Apple Mac, Epic Games Store und ROG Xbox Ally, sodass nahezu jeder Spieler die epische Fantasy-Welt erleben kann.