Zahlreiche Fehler werden mit Update 1.15.00 für Crimson Desert aus der Welt geschafft.
Der Patch ist ab sofort unter anderem auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar und konzentriert sich vor allem auf Bugfixes sowie eine bessere Stabilität.
Dabei beseitigt Pearl Abyss einige durchaus ungewöhnliche Probleme. So konnten bestimmte Bosse während eines Kampfes plötzlich transparent erscheinen. Auch ein Fehler, durch den große Fische auf dem Rücken des Charakters beim Einsammeln weiterer Fische aus einer Falle verschwanden, wurde korrigiert.
Abstürze und Gameplay-Probleme behoben
Ein wichtiger Fix betrifft das Cross-Save-System. Crimson Desert konnte gelegentlich beim Laden von Cross-Save-Daten abstürzen. Update 1.15.00 soll diesen Fehler beheben.
Auch beim Anbau von Pflanzen wurde nachgebessert. Unter bestimmten Umständen wuchsen Pflanzen nicht mehr weiter oder konnten nicht geerntet werden.
Bei Oongka und Damiane wird der Sperrstatus ausgerüsteter Gegenstände nun korrekt gespeichert. Während der Quest „Scattered Honey Jars“ können Spieler außerdem wieder angreifen, während sie auf dem für die Aufgabe benötigten Bären zum Dorf reiten.
Der Standort des Mace of Ambition wurde ebenfalls verändert, damit sich die Waffe leichter finden lässt.
Verbesserungen für Kämpfe und Steuerung
Im Kampfsystem wurde ein Problem mit dem Wyvern behoben, durch das dieser in der Luft nicht beschworen werden konnte.
Der „Aerial Roll“ legt nach einem „Aerial Maneuver“ zudem nicht mehr eine ungewöhnlich kurze Strecke zurück.
Auch die Zielanzeige von „Axiom Force“ wurde korrigiert. Das Fadenkreuz konnte zuvor angezeigt werden, obwohl sich das Ziel außerhalb der Aktivierungsreichweite befand.
Beim Schwimmen soll die Kamera wiederum nicht mehr an bestimmten Orten dauerhaft herangezoomt bleiben.
HDR und weitere Fehler korrigiert
Spieler mit aktiviertem HDR profitieren ebenfalls von einem Fix. Farben und Transparenz bestimmter Elemente der Benutzeroberfläche konnten zuvor fehlerhaft dargestellt werden.
Darüber hinaus wurden verschiedene Lokalisierungsfehler in sämtlichen unterstützten Sprachen korrigiert.
Weitere Fehlerbehebungen betreffen unter anderem unnatürliche Charakterhaltungen auf Reittieren, verschwindende gestohlene Wagen und eine Situation, in der Kliff beim Einsatz des „Blinding Flash Finisher“ an einem Hang teilweise im Boden versinken konnte.
Update 1.15.00 ist ab sofort für Xbox, PlayStation, Steam auf PC und Mac sowie über den Epic Games Store verfügbar. Die Veröffentlichung über den Mac App Store befindet sich noch in Arbeit und soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gut das die da schnell sind mit den Updates .
Die meisten Fehler sollten aber mal ausgemerzt sein.
So wie es aussieht noch lange nicht. Ist wie unendliche Geschichte.
Am Ende machen sie eine Art Live Service Spiel draus.
Was die alles nachgeliefert haben, könnte man meinen es ist so ein Spiel.
Das krasse ist, die haben ein fertiges Spiel abgeliefert, und was danach kam waren einfach Fan Wünsche nach verschiedenen Sachen. Und die haben sich das wirklich zum Herzen genommen.
Ich habe es nicht unbedingt gebraucht, aber gut. So eine Unterstützung habe ich nicht erlebt.
Hier scheint die Arbeit noch lange nicht fertig.
Das war dann der inoffizielle Hardcore Modus oder? 😀
Ja, das ist dann der Next Level Schwierigkeitsgrad, da ist dann nix mit Move-Sets der Bosse lernen und so… 😀 😀
Ihr fandet Elden Ring zu leicht?
Dann versucht mal diesen Boss 😀
Ja 😂 da musst du spüren wie der Wind sich bewegt um Attacken aus zu weichen
Habe einige Fehler erlebt aber sowas nicht. Schon möglich dass mit jedem Patch was anderes wieder dazu kommt. Am Anfang hatte ich echt keine Fehler. Hat alles nach dem ganzen Updates angefangen. Aber gut, die bleiben sowieso dran.
Hoffe Performance in manchen Situationen wird auch irgendwann angepackt.
Muss ich noch weiterspielen, Borderlands 4 hat mich abgelenkt
Hab schon 310std in diesem Game versenkt und man kann noch weitermachen.
Wahnsinn, ist ja wie Cyberpunk2077. Mal schauen wie lange es noch dauert, bis dass Spiel mal fertig ist.
Ich habe so Bock auf das Spiel 😫 und immer noch kein Sale 😒