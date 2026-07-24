Crimson Desert erhält mit Update 1.15.00 zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen bei Stabilität, Kämpfen, Quests und Grafik.

Zahlreiche Fehler werden mit Update 1.15.00 für Crimson Desert aus der Welt geschafft.

Der Patch ist ab sofort unter anderem auf Xbox, PlayStation und PC verfügbar und konzentriert sich vor allem auf Bugfixes sowie eine bessere Stabilität.

Dabei beseitigt Pearl Abyss einige durchaus ungewöhnliche Probleme. So konnten bestimmte Bosse während eines Kampfes plötzlich transparent erscheinen. Auch ein Fehler, durch den große Fische auf dem Rücken des Charakters beim Einsammeln weiterer Fische aus einer Falle verschwanden, wurde korrigiert.

Abstürze und Gameplay-Probleme behoben

Ein wichtiger Fix betrifft das Cross-Save-System. Crimson Desert konnte gelegentlich beim Laden von Cross-Save-Daten abstürzen. Update 1.15.00 soll diesen Fehler beheben.

Auch beim Anbau von Pflanzen wurde nachgebessert. Unter bestimmten Umständen wuchsen Pflanzen nicht mehr weiter oder konnten nicht geerntet werden.

Bei Oongka und Damiane wird der Sperrstatus ausgerüsteter Gegenstände nun korrekt gespeichert. Während der Quest „Scattered Honey Jars“ können Spieler außerdem wieder angreifen, während sie auf dem für die Aufgabe benötigten Bären zum Dorf reiten.

Der Standort des Mace of Ambition wurde ebenfalls verändert, damit sich die Waffe leichter finden lässt.

Verbesserungen für Kämpfe und Steuerung

Im Kampfsystem wurde ein Problem mit dem Wyvern behoben, durch das dieser in der Luft nicht beschworen werden konnte.

Der „Aerial Roll“ legt nach einem „Aerial Maneuver“ zudem nicht mehr eine ungewöhnlich kurze Strecke zurück.

Auch die Zielanzeige von „Axiom Force“ wurde korrigiert. Das Fadenkreuz konnte zuvor angezeigt werden, obwohl sich das Ziel außerhalb der Aktivierungsreichweite befand.

Beim Schwimmen soll die Kamera wiederum nicht mehr an bestimmten Orten dauerhaft herangezoomt bleiben.

HDR und weitere Fehler korrigiert

Spieler mit aktiviertem HDR profitieren ebenfalls von einem Fix. Farben und Transparenz bestimmter Elemente der Benutzeroberfläche konnten zuvor fehlerhaft dargestellt werden.

Darüber hinaus wurden verschiedene Lokalisierungsfehler in sämtlichen unterstützten Sprachen korrigiert.

Weitere Fehlerbehebungen betreffen unter anderem unnatürliche Charakterhaltungen auf Reittieren, verschwindende gestohlene Wagen und eine Situation, in der Kliff beim Einsatz des „Blinding Flash Finisher“ an einem Hang teilweise im Boden versinken konnte.

Update 1.15.00 ist ab sofort für Xbox, PlayStation, Steam auf PC und Mac sowie über den Epic Games Store verfügbar. Die Veröffentlichung über den Mac App Store befindet sich noch in Arbeit und soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.