Crimson Desert: Unterstützung von Xbox Play Anywhere

22 Autor: , in News / Crimson Desert
Übersicht
Image: Pearl Abyss

Open-World Action-Adventure Crimson Desert erhält Xbox Play Anywhere‑Support.

Crimson Desert ist nun offiziell als Xbox Play Anywhere gelistet. Auf der Store‑Seite wird bestätigt, dass das Action‑Adventure auf Xbox Cloud Gaming, PC und Xbox Series X|S plattformübergreifend spielbar sein wird.

Spieler können ihren Fortschritt damit nahtlos zwischen allen unterstützten Geräten mitnehmen – ein starkes Qualitätsmerkmal kurz vor Release.

Das neue Abenteuer von Pearl Abyss, den Machern von Black Desert, sorgt bereits seit Monaten für Gesprächsstoff. Der Titel wirkt enorm ambitioniert: Luftkämpfe, Belagerungswaffen, brutale Nahkampf‑ und Magieschlachten im Stil von The Witcher und eine dicht erzählte mittelalterliche Fantasywelt prägen das bisher gezeigte Material.

Was ist Xbox Play Aynwhere?

Xbox Play Anywhere bedeutet, dass ihr ein unterstütztes Spiel nur einmal kaufen müsst – und es dann auf Xbox‑Konsole, Windows‑PC und unterstützten Gaming‑Handhelds spielen könnt.

Euer Spielfortschritt, Achievements und Add‑ons werden automatisch zwischen allen Geräten synchronisiert.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Crimson Desert

22 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katsuno221 5260 XP Beginner Level 3 | 04.02.2026 - 15:39 Uhr

    Ohhhh uhhhhhh 🤩 endlich mal paly anywhere mit Xcloud Support zum Release 🥰
    Wäre dies immer so , wären eingie Spiele dort gekauft worden.
    Naja egal, so wird es im xbox store gekauft , das gefällt mir. Am pc für geile grafik, auf der Series X im Schlafzimmer und unterwegs aufm Handy, natürlich mit Controller.
    Weiter so 😁

    0
  4. EdgarAllanFloh 113640 XP Scorpio King Rang 2 | 04.02.2026 - 16:43 Uhr

    Wenn es gut ist, würde ich es wohl trotzdem eher bei Steam kaufen. Vor allem falls das zukünftig auf der nächsten Konsole nutzbar wäre.

    0

Hinterlasse eine Antwort