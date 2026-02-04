Crimson Desert: Unterstützung von Xbox Play Anywhere

Crimson Desert ist nun offiziell als Xbox Play Anywhere gelistet. Auf der Store‑Seite wird bestätigt, dass das Action‑Adventure auf Xbox Cloud Gaming, PC und Xbox Series X|S plattformübergreifend spielbar sein wird.

Spieler können ihren Fortschritt damit nahtlos zwischen allen unterstützten Geräten mitnehmen – ein starkes Qualitätsmerkmal kurz vor Release.

Das neue Abenteuer von Pearl Abyss, den Machern von Black Desert, sorgt bereits seit Monaten für Gesprächsstoff. Der Titel wirkt enorm ambitioniert: Luftkämpfe, Belagerungswaffen, brutale Nahkampf‑ und Magieschlachten im Stil von The Witcher und eine dicht erzählte mittelalterliche Fantasywelt prägen das bisher gezeigte Material.

Was ist Xbox Play Aynwhere?

Xbox Play Anywhere bedeutet, dass ihr ein unterstütztes Spiel nur einmal kaufen müsst – und es dann auf Xbox‑Konsole, Windows‑PC und unterstützten Gaming‑Handhelds spielen könnt.

Euer Spielfortschritt, Achievements und Add‑ons werden automatisch zwischen allen Geräten synchronisiert.