Crimson Desert: Update 1.03.00 bringt neue Fähigkeiten und große Verbesserungen

Crimson Desert erhält ein neues Update und bringt mit Version 1.03.00 zusätzliche Inhalte sowie zahlreiche Verbesserungen für Gameplay, Steuerung und Benutzeroberfläche. Das Update ist ab sofort verfügbar und richtet sich an Spieler auf PC, Konsole und Mac.

Im Fokus stehen neue Fähigkeiten für mehrere Charaktere. Kliff erhält mit „Focused Aerial Roll“ eine zusätzliche Aktion, während für Damiane und Oongka neue Fähigkeiten wie „Axiom Force“ und „Nature’s Snare“ eingeführt werden. Gleichzeitig wurden bestehende Skills überarbeitet, sodass bestimmte Angriffe nun einheitlich funktionieren.

Auch beim Gameplay selbst wurden Anpassungen vorgenommen. Teleportation über den Abyss Nexus ist nun in deutlich mehr Situationen möglich, darunter beim Reiten, Schwimmen oder Klettern. Zudem wurden Steuerungsinputs einzelner Fähigkeiten verändert, um die Bedienung zu optimieren.

Im Bereich Komfort und Optionen erweitert das Update die Einstellungsmöglichkeiten deutlich.

Neue Kameraoptionen sowie Anpassungen zur Schriftgröße und Darstellung verbessern die Zugänglichkeit. Zusätzlich wurde eine Funktion integriert, mit der Gegenstände im Inventar gesammelt verarbeitet werden können, während gleichzeitig die Anzeige von Item-Details im Lager überarbeitet wurde.

Visuell und akustisch gibt es ebenfalls Ergänzungen. Neue Musikstücke wurden für Kämpfe auf dem Kontinent Pywel hinzugefügt, ebenso ein zusätzlicher Track für Ladebildschirme. Parallel dazu wurden Quest-Symbole farblich angepasst, um die Übersicht zu verbessern.

Abgerundet wird das Update durch technische Optimierungen. Stabilität, Performance und Abstürze wurden auf allen Plattformen überarbeitet, während weitere Verbesserungen an UI und Steuerung das Gesamterlebnis abrunden.