Crimson Desert: Update 1.03.00 bringt neue Fähigkeiten und große Verbesserungen

Crimson Desert erhält ein neues Update und bringt mit Version 1.03.00 zusätzliche Inhalte sowie zahlreiche Verbesserungen für Gameplay, Steuerung und Benutzeroberfläche. Das Update ist ab sofort verfügbar und richtet sich an Spieler auf PC, Konsole und Mac.
Im Fokus stehen neue Fähigkeiten für mehrere Charaktere. Kliff erhält mit „Focused Aerial Roll“ eine zusätzliche Aktion, während für Damiane und Oongka neue Fähigkeiten wie „Axiom Force“ und „Nature’s Snare“ eingeführt werden. Gleichzeitig wurden bestehende Skills überarbeitet, sodass bestimmte Angriffe nun einheitlich funktionieren.
Auch beim Gameplay selbst wurden Anpassungen vorgenommen. Teleportation über den Abyss Nexus ist nun in deutlich mehr Situationen möglich, darunter beim Reiten, Schwimmen oder Klettern. Zudem wurden Steuerungsinputs einzelner Fähigkeiten verändert, um die Bedienung zu optimieren.
Im Bereich Komfort und Optionen erweitert das Update die Einstellungsmöglichkeiten deutlich.
Neue Kameraoptionen sowie Anpassungen zur Schriftgröße und Darstellung verbessern die Zugänglichkeit. Zusätzlich wurde eine Funktion integriert, mit der Gegenstände im Inventar gesammelt verarbeitet werden können, während gleichzeitig die Anzeige von Item-Details im Lager überarbeitet wurde.
Visuell und akustisch gibt es ebenfalls Ergänzungen. Neue Musikstücke wurden für Kämpfe auf dem Kontinent Pywel hinzugefügt, ebenso ein zusätzlicher Track für Ladebildschirme. Parallel dazu wurden Quest-Symbole farblich angepasst, um die Übersicht zu verbessern.
Abgerundet wird das Update durch technische Optimierungen. Stabilität, Performance und Abstürze wurden auf allen Plattformen überarbeitet, während weitere Verbesserungen an UI und Steuerung das Gesamterlebnis abrunden.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bisher jedes Wochenende ein Update mit sinnigen Verbesserungen. Daumen hoch
Die Frage ist: Warum brauchen andere Firmen so lange dafür?
Böse Zungen behaupten dank Vorbesteller und Day One Verkäufen liegen manche Studios auf der Haut weil man das Geld ja schon eingenommen hat
Das warten lohnt sich wohl
Definitiv auch wenn es zumindest mir gewaltig in den Fingern juckt.
Echt starke Arbeit von den Entwicklern.
Die neue Musik im Ladescreen hätte es nicht gebraucht 😁. Es ist so langsam peinlich für alle anderen wenn man sieht in welchem Speed Pearl Abyss die Updates bringt.
Es ist schon beeindruckend wie sehr die Entwickler performen💚
Da können sich so einige eine dicke Scheibe von abschneiden. Crimson Desert wirklich ein unglaubliches Spiel geworden. Hut ab !
Vor zig Jahren musste man nichtmal auf Patches warten, da gab es Vollständige Spiele die auch getestet wurden, ich weiß, das waren verrückte Zeiten 🤪
Absolut richtig. Nur waren die Spiele damals nicht so umfangreich 😁
Das Spiele früher frei von Fehlern waren, ist ein typischer Irrglaube.
Spiele waren damals auch schon voller Bugs….
Gerade Komplexere & größere Spiele..
GTA San Andreas, TES Morrowind, die Pokémon Gameboy Spiele…
Das sind nur ein paar Beispiele für Spiele, die von Fehlern & Bugs zerfressen waren.
Und auch sonst…
Hätten die Spiele früher keine Glitches usw gehabt , dann gäbe es heute keine glitch-speedrun-streams mit genau den alten Spielen, die angeblich so fehlerfrei waren… XD
Diese ganzen Fehler gingen damals nur nicht so viral, da Internet noch nicht so verbreitet war.
Eigentlich sollten wir ziemlich zufrieden sein, dass mittlerweile auch Konsolenspiele Patches erhalten können.
Sehr gut, gestern erst gekauft und stunden mit dem Grafikeinstellungen verbracht, ich hoffe mal das es jetzt besser aussieht, der Rest ist absolut fein, nur die teils matschige Grafik stört mich, vielleicht wäre ein Gleitsichtbrillen Effekt für den Helden ganz gut, da er in der Nähe oftmals alles verschwommen sieht.