Crimson Desert: Update 1.06.00 bringt neue Reittiere, Extraktionssystem und massive Verbesserungen

Für Crimson Desert wurde mit Version 1.06.00 ein umfangreiches Update veröffentlicht, das neue Gameplay-Systeme, zusätzliche Reittiere sowie zahlreiche Komfortverbesserungen und Fehlerbehebungen integriert.
Zu den größten Neuerungen zählt die Einführung spezieller Reittiere. Spieler können nun Vertrauen zu bestimmten Tieren aufbauen, sie zähmen und dauerhaft registrieren. Unterstützt werden unter anderem Bären, Wölfe, Wildschweine, Tiger, Kamele, Raptoren und weitere Kreaturen. Zusätzlich lassen sich spezielle Sättel kaufen und individuell ausrüsten.
Ebenfalls neu ist die Funktion zum Extrahieren von Verfeinerungsmaterialien. Damit können Spieler einen Teil der eingesetzten Ressourcen aus aufgewerteter Ausrüstung zurückerhalten, ohne den Gegenstand vollständig zu zerstören. Besonders seltene Materialien werden dabei sogar vollständig erstattet.
Das Update erweitert außerdem das Kampfsystem um ein neues Faustkampf-Fähigkeitenset für Oongka und ergänzt erstmals sichtbare Schwertscheiden für Schwerter und Zweihandwaffen. Dazu kommt das neue „Amulett der Tapferkeit“, mit dem Hunde-Begleiter aktiv Gegner angreifen können.
Neben den Gameplay-Erweiterungen enthält Patch 1.06.00 zahlreiche technische und spielerische Verbesserungen. Dazu gehören neue UI-Funktionen, Optimierungen für HDR und Grafikdarstellung, überarbeitete Kampfanimationen, Anpassungen an Bosskämpfen sowie umfangreiche Fehlerbehebungen bei Quests, Fähigkeiten und Performance.
Besonders auffällig fällt zudem die neue Option zur Nacht-Tonwertkorrektur aus, die dunkle Bereiche aufhellt und die Bilddarstellung anpassen kann.
Die wichtigsten Inhalte von Update 1.06.00
- Neue spezielle Reittiere mit Zähm-System
- Neue Sättel und Reittier-Ausrüstung
- Extraktionsfunktion für Verfeinerungsmaterialien
- Neues Faustkampf-Fähigkeitenset für Oongka
- Sichtbare Schwertscheiden hinzugefügt
- Neues Amulett für Hunde-Begleiter
- Greifautomat im Zirkus „Die Lachende Marionette“
- Verbesserte HDR- und Grafikoptionen
- Neue Nacht-Tonwertkorrektur
- Verbesserungen bei Kampf, UI und Steuerung
- Zahlreiche Quest-, Boss- und Performance-Fixes
Der Patch wird derzeit plattformabhängig ausgerollt. Während das Update auf Steam, PlayStation und im Epic Games Store bereits verfügbar ist, befindet sich die Xbox-Version aktuell noch in Vorbereitung.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Macht für mich echt keinen Sinn das Game aktuell zu spielen… soviel wie da nachgebessert und an INhalten hinzugefügt wird? Das Game war zum Release doch noch lange nicht fertig >_>
Ich warte bis es 30€ erreicht hat
Der Großteil kommt wahrscheinlich aus dem Community Feedback, was es ohne release so nicht gegeben hätte.
Vorteil, wobei es auch zeigt das die Entscheider am Ende ein Problem darstellen können, das Entwickler wohl parallel Dinge entwickelt haben, die von den Entscheidern nicht als nötig empfunden wurden.
Das gute ist aber halt das die Entwickler halt ihre Ressourcen trotzdem genutzt haben und es halt trotzdem nebenbei gemacht hatten.
Z.b bei Ubisoft mit tausenden Entwicklern fragt man sich was die die ganze Zeit machen.
Oder Bungie aktuell, 650 Mitarbeiter….
Und dann so ein stillstand bei D2 und das Endprodukt von Marathon…
Freue mich schon drauf es nächstes Jahr zu spielen. Bis dahin dürfte es fertig sein🤣🤣🤣
Vielen Dank fürs Weiterpatchen. Ich werde mir den Preis mal ums Weihnachtsgeschäft angucken und dann zugreifen oder noch was warten.
Werde das beste Erlebnis mit dem Spiel haben zum halben Preis 👌.
Das spiel hier ist einer der wenigen Ausnahmen wo man aber die Veröffentlichung gebraucht hat, damit die Führungsebene endlich einsieht das es da noch was braucht und den aber auch das Go gibt.
Das funktionierende Grundgerüst ist halt vorhanden.