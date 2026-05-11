Crimson Desert: Update 1.06.00 bringt neue Reittiere, Extraktionssystem und massive Verbesserungen

Das Update 1.06.00 für Crimson Desert erweitert das Spiel um neue Reittiere, Komfortfunktionen und zahlreiche Fehlerbehebungen.

Für Crimson Desert wurde mit Version 1.06.00 ein umfangreiches Update veröffentlicht, das neue Gameplay-Systeme, zusätzliche Reittiere sowie zahlreiche Komfortverbesserungen und Fehlerbehebungen integriert.

Zu den größten Neuerungen zählt die Einführung spezieller Reittiere. Spieler können nun Vertrauen zu bestimmten Tieren aufbauen, sie zähmen und dauerhaft registrieren. Unterstützt werden unter anderem Bären, Wölfe, Wildschweine, Tiger, Kamele, Raptoren und weitere Kreaturen. Zusätzlich lassen sich spezielle Sättel kaufen und individuell ausrüsten.

Ebenfalls neu ist die Funktion zum Extrahieren von Verfeinerungsmaterialien. Damit können Spieler einen Teil der eingesetzten Ressourcen aus aufgewerteter Ausrüstung zurückerhalten, ohne den Gegenstand vollständig zu zerstören. Besonders seltene Materialien werden dabei sogar vollständig erstattet.

Das Update erweitert außerdem das Kampfsystem um ein neues Faustkampf-Fähigkeitenset für Oongka und ergänzt erstmals sichtbare Schwertscheiden für Schwerter und Zweihandwaffen. Dazu kommt das neue „Amulett der Tapferkeit“, mit dem Hunde-Begleiter aktiv Gegner angreifen können.

Neben den Gameplay-Erweiterungen enthält Patch 1.06.00 zahlreiche technische und spielerische Verbesserungen. Dazu gehören neue UI-Funktionen, Optimierungen für HDR und Grafikdarstellung, überarbeitete Kampfanimationen, Anpassungen an Bosskämpfen sowie umfangreiche Fehlerbehebungen bei Quests, Fähigkeiten und Performance.

Besonders auffällig fällt zudem die neue Option zur Nacht-Tonwertkorrektur aus, die dunkle Bereiche aufhellt und die Bilddarstellung anpassen kann.

Die wichtigsten Inhalte von Update 1.06.00

Neue spezielle Reittiere mit Zähm-System

Neue Sättel und Reittier-Ausrüstung

Extraktionsfunktion für Verfeinerungsmaterialien

Neues Faustkampf-Fähigkeitenset für Oongka

Sichtbare Schwertscheiden hinzugefügt

Neues Amulett für Hunde-Begleiter

Greifautomat im Zirkus „Die Lachende Marionette“

Verbesserte HDR- und Grafikoptionen

Neue Nacht-Tonwertkorrektur

Verbesserungen bei Kampf, UI und Steuerung

Zahlreiche Quest-, Boss- und Performance-Fixes

Der Patch wird derzeit plattformabhängig ausgerollt. Während das Update auf Steam, PlayStation und im Epic Games Store bereits verfügbar ist, befindet sich die Xbox-Version aktuell noch in Vorbereitung.