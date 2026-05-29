Crimson Desert: Update 1.09.00 bringt neue Haustiere und Controller-Anpassungen

Das neue Crimson-Desert-Update erweitert die Controller-Optionen und das Haustier-System.

Mit Update 1.09.00 erhält Crimson Desert neue Komfortfunktionen, zusätzliche Haustiere sowie verschiedene Optimierungen und Fehlerbehebungen. Die Aktualisierung steht ab sofort für Spieler zur Verfügung.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Einführung einer anpassbaren Controller-Tastenbelegung. Spieler können die Steuerung damit künftig flexibler an ihre persönlichen Vorlieben anpassen.

Darüber hinaus wurden 30 neue Arten kleiner Tiere hinzugefügt, die als Haustiere registriert werden können. Ergänzend dazu haben einige Haustiere neue Animationen zum Aufheben und Absetzen erhalten.

Auch bei den Begleitern Oongka und Damiane wurden neue Fähigkeiten integriert. Die Steuerungsbefehle dieser Fertigkeiten orientieren sich an Kliffs Fähigkeit „Sturmhieb“, die während „Licht reflektieren“ mit einem starken Angriff ausgelöst wird.

Neben den neuen Inhalten haben die Entwickler weitere Verbesserungen vorgenommen. Dazu zählen Optimierungen beim Pflanzen von Samen sowie zusätzliche Fehlerbehebungen und allgemeine Anpassungen am Spiel.

Update 1.09.00 – Patch Notes Neues Es wurde eine Funktion zur Anpassung der Controller-Tastenbelegung hinzugefügt.

Es wurden 30 Arten von kleinen Tieren hinzugefügt, die als Haustiere registriert werden können. Es wurden neue Fähigkeiten für Oongka und Damiane hinzugefügt. Die Steuerungsbefehle der Fähigkeiten entsprechen dem der Fähigkeit „Sturmhieb“ von Kliff (Starker Angriff während „Licht reflektieren“)

Animationen zum Aufheben und Absetzen für einige Haustiere wurden hinzugefügt. Hauptänderungen Inhalt Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Färben und der Anpassung die Farbüberprüfung durch Lichtquellen in der Umgebung erschwert werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem legendäre Fische gespendet werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Herausforderungen auch nach dem Erhalt bestimmten Wissens nicht abgeschlossen werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Menü „Teich verwalten“ in bestimmten Situationen nicht betreten werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Steuerung nicht mehr möglich war, wenn der Charakter das Menü „Teich verwalten“ betrat, während er Schaden erlitt und anschließend starb.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bären versuchten, auf dem Boden liegende Fische zu fressen, dies aber nicht konnten.

Im Rahmen der laufenden Verbesserungsarbeiten wurden einige 2D-Grafikassets ersetzt, damit sie besser zur künstlerischen Ausrichtung des Spiels passen. Steuerung Das Anbausystem wurde verbessert, sodass Samen nun über den Schnellzugriff verwendet werden können.

Während des Untersuchens kann man nun nicht mehr den Fotomodus betreten.

Die Magische Sense kann nun nicht mehr verwendet werden, wenn das Inventar voll ist.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in sicheren Zonen keine Sensen verwendet werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem es nach dem Ausrüsten des Bergbau-Knöchelbohrers nicht möglich war, im hängenden Zustand Ressourcen abzubauen. Kampf / Aktion [Kliff] Es wurde ein Problem behoben, bei dem keine Ausdauer verbraucht wurde, wenn das Talent „Ausweichtritt“ mit bloßen Händen verwendet wurde.

[Kliff] Es wurde ein Problem behoben, bei das Talent „Sturmhieb“ auch dann aktiviert werden konnte, wenn man nicht über genügend Geist verfügte.

[Oongka] Die Erhöhung der Taumel-Leiste durch das Talent „Zorn der Bestie“ wurde angepasst. UI Bei den Entsendungsmissionen werden Graumähnen, die die für die jeweilige Mission benötigten Fähigkeiten besitzen, nun oben in der Liste angezeigt.

Bei der Wiederholung von Missionen wird nun der Text „Mission wird wiederholt“ angezeigt.

[Tastatur/Maus] Bei der Überprüfung von Dokument-Gegenständen verschwindet der Mauszeiger nun.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anzahl der Graumähnen im Lagerressourcen-UI als 0 angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das QTE-Tastenbelegungssymbol nicht angezeigt wurde, wenn bestimmte Tasten über die Tastenanpassung geändert wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die UI-Steuerung nicht mehr möglich war, wenn man in bestimmten Situationen durch einen Fehler zum Titelbildschirm zurückkehrte und das Spiel anschließend wieder betrat.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei Fischen, die nicht gesäubert werden können, trotzdem die „Säubern“-Interaktionsschaltfläche angezeigt wurde. Grafik und Einstellungen [PC] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Schatten einiger Objekte in der Ferne unnatürlich dargestellt wurden, wenn man die Option „Raytracing: Sonnen- & Mondschatten“ aktiviert hatte.

[Mac] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Option „Raytracing: Sonnen- & Mondschatten“ nicht verwendet werden konnte. Lokalisierung Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert. Sonstiges Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Überprüfen von Dokumenten wie z. B. Büchern oder Kopfgeldausschreibungen eine Vertonung abgespielt wurde, wenn die Sprachausgabe des Spiels auf Englisch eingestellt war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bei der Verwendung eines Spezial-Kochutensils keine Soundeffekte abgespielt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel gelegentlich abstürzte, wenn man im Herstellungs-UI zum „Ast“-Tab wechselte

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die visuellen Effekte überlagerten und die Performance beeinträchtigten, wenn das Abbild eines Heiligtums durch elementar verstärkte Angriffe mehrmals getroffen wurde.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Bewegungen unnatürlich waren, wenn man von einer erhöhten Stelle fiel und dabei auswich.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in bestimmten Situationen die Bewegungen des Spielers beim Landen unnatürlich waren.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Bewegungen beim Ablegen einer Leiche unnatürlich waren, wenn man schwamm, während man eine Leiche trug und dabei mit etwas anderem interagierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Ausrüstung durchsichtig wurde, wenn man ein anderes Werkzeug ausrüstete, während man bereits ein Werkzeug hervorgeholt hatte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem zu einer anderen Waffe gewechselt wurde, wenn man angriff, während man bestimmte Werkzeuge ausgerüstet hatte.