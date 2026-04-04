Crimson Desert: Update bringt neue Optionen und erweitert Inventar deutlich

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert erhält Update mit neuer Headgear-Option, größerem Lager und verbesserten Steuerungen.

Crimson Desert hat ein neues Update erhalten, das mehrere Komfortfunktionen und Gameplay-Anpassungen ins Spiel bringt.
Eine der zentralen Neuerungen ist die Einführung einer Headgear-Visibility-Option. Spieler können damit entscheiden, ob Kopfbedeckungen sichtbar dargestellt werden oder nicht, was zusätzliche Flexibilität bei der Darstellung des eigenen Charakters ermöglicht.

Darüber hinaus wurde die Lagerkapazität deutlich erweitert. Abhängig vom Ausbaulevel des Greymane-Camps kann der private Speicher nun auf bis zu 1000 Slots erhöht werden. Diese Anpassung erleichtert die Verwaltung von gesammelten Gegenständen und sorgt für mehr Spielraum bei längeren Erkundungstouren.

Auch im Bereich der Steuerung gibt es Veränderungen. Für Spieler, die die vorherigen Bewegungsmechaniken bevorzugt haben, wurde eine neue Option für die Bewegungssteuerung integriert. Zusätzlich wurden weitere Verbesserungen an den Controls vorgenommen, um das Spielgefühl insgesamt anzupassen.

Hier geht’s zu den Crimson Desert Patch-Notes.

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19 Kommentare Added

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  1. kleineAmeise 149430 XP Master-at-Arms Onyx | 04.04.2026 - 19:22 Uhr

    Ich habe keine Ahnung warum wird so viel über Steuerung gemeckert! Ist wie immer. Einmal wenn man sich drangewöhnt hat läuft alles wunderbar. Manche Sachen finde ich auch nicht gut. Pferd war früher etwas schwerfälliger und damit realistischer. Hat mir mehr gefallen. Jetzt steuert es sich zu leicht. Aber gut. Stört mich jetzt nicht so.
    Ich hoffe angeln geht endlich.

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  2. Ralle89 116965 XP Scorpio King Rang 3 | 04.04.2026 - 22:17 Uhr

    Klasse das fleißig dran gearbeitet wird muss jetzt auf Patches von Icarus warten und brauche ein neues Spiel 😅

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