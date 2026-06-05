Crimson Desert: Update bringt Wyvern, Kuku-Küken und neue Aktivitäten

Mit Patch 1.10.00 erhält Crimson Desert eine Reihe neuer Inhalte und Komfortverbesserungen, darunter zusätzliche Minispiele, ein neues Reittier und weitere Anpassungen am Gameplay.

Zu den größten Neuerungen zählt die Einführung des Reittiers Wyvern, das Spielern ab sofort zur Verfügung steht. Außerdem wurde mit dem Kuku-Küken ein neues Haustier ins Spiel integriert.

Auch bei den Freizeitaktivitäten gibt es Nachschub. In der Taverne nahe dem Delesyischen Institut steht nun das neue Minispiel Flipper bereit. Am Großen Tor von Urd’avah wurde darüber hinaus das Minispiel Kugelband hinzugefügt.

Das Update bringt zudem mehrere Verbesserungen für bestehende Systeme. Abyss-Ausrüstung kann jetzt auch von gesperrten Gegenständen entfernt werden. Mit der neuen Landwirtschaftlichen Sense lassen sich künftig Sammelobjekte erhalten.

Für das Housing-System wurde die neue Dekorationskategorie Teppich ergänzt. Passend dazu bieten verschiedene Färberhäuser nun Teppiche in ihrem Sortiment an.

Auf dem Fellrich-Bauernhof in den Azerian-Ländereien wurde ein neuer Kratzbaum platziert. Darüber hinaus haben die Entwickler die Animationen beim Füttern bestimmter Wildtiere überarbeitet, wenn diese festgehalten werden.

Spieler, die mit Controller unterwegs sind, erhalten ebenfalls mehr Freiheiten. Die Tastenbelegung für die Steuerung der Macht des Axioms kann nun individuell angepasst werden.

Patch 1.10.00 liefert damit eine Mischung aus neuen Inhalten, zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten und kleineren Detailverbesserungen für den Spielalltag.

Update 1.10.00 – Patch Notes Neues Der Inhalt „Erneute Blockade“ wurde zusätzlich verbessert. Durch die zusätzlichen Stufen „Kampf“ und „Wiederaufbau“ wurde der Ablauf vor und nach einer Erneuten Blockade verbessert. Bei wichtigen Stützpunkten kann man über den Beitragsverwalter (früher Beitragshändler) der jeweiligen Region „Schutz“ beantragen und die Erneute Blockade verhindern. Wenn ihr Stützpunkte befreit, erhaltet ihr Belohnungen wie Beitragspunkte, Camp-Währung und Handelswaren.

In der Taverne nahe dem Delesyischen Institut wurde das neue Minispiel „Flipper“ hinzugefügt. Das „Tauschbüro für Marni-Münzen“ wurde hinzugefügt, in dem ihr die beim Flipperspiel erhaltenen Münzen gegen verschiedene Gegenstände austauschen könnt. Erhältliche Gegenstände: Materialkiste des Glücks, Abyss-Artefakt, 2 Arten von Abyss-Artefaktkisten, 1 Kopfbedeckung, 13 Arten von Möbelstücken, 3 Arten von Ausrüstungs-Blaupausen

Am Großen Tor von Urd’avah wurde das neue Minispiel „Kugelband“ hinzugefügt. Erhältliche Gegenstände: Materialkiste des Glücks, Abyss-Artefakt, 2 Arten von Abyss-Artefaktkisten, Goldener Apfel, 3 Arten von Teppichen, 3 Arten von Lichtern

Das neue Reittier Wyvern wurde hinzugefügt. Das neue Haustier Kuku-Küken wurde hinzugefügt. Kuku-Küken und Wyvernjunge können als Spezielle Reittiere registriert werden, indem ihr sie füttert, ihren Wachstumsfortschritt bis zu einem bestimmten Wert steigert und anschließend „Verbessern“ nutzt.

Die neue Reittier-Ausrüstung „Wyvernsattel“ wurde hinzugefügt.

Die neue Haustier-Ausrüstungsgegenstände „Eierschale des Kuku-Kükens“ und „Wyvernjunges Fliegermütze“ wurden hinzugefügt. Neues Inhalt Abyss-Ausrüstung kann nun auch von gesperrten Gegenständen entfernt werden.

Mit dem Werkzeug „Landwirtschaftliche Sense“ kann man nun Sammelobjekte erlangen.

Zu den Kategorien-Tabs bei der Dekoration für Zuhause wurde „Teppich“ hinzugefügt.

Teppiche wurden den Verkaufsgütern einiger Färberhäuser hinzugefügt.

Auf dem Fellrich-Bauernhof in den Azerian-Ländereien wurde ein Kratzbaum hinzugefügt.

Die Animation beim Füttern einiger Wildtiere, während ihr sie festhaltet, wurde verbessert. Die Beschreibung des Amuletts der Tapferkeit wurde geändert. Ausrüstbare Haustiere: Hund, Wyvernjunges Wir arbeiten derzeit daran, dass beim nächsten Patch auch Uhrwerk-Adler und Phönix dies ausrüsten können.

Dem Sternbildforschungsjournal wurde eine Karte hinzugefügt, damit man den jeweiligen Ort für die Sternbilder leichter finden kann.

Die Tragepose für bestimmte Haustiere wurde geändert. Steuerung [Controller] Bei Verwendung der „Standard“-Einstellung der Anpassung wurde korrigiert, dass die Standard-Interaktion (Y/△) nicht als Gedrückthalten ausgeführt wird.

[Controller] Die Tasten für die Steuerung der Macht des Axioms können nun angepasst werden.

[Tastatur/Maus] Es wurde ein Problem behoben, bei dem Anpassungswerte nicht korrekt gespeichert wurden, wenn bei der Anpassung eine Zweittaste zugewiesen wurde. Kampf / Aktion Für Schwarzstern wurde eine Fähigkeit für Angriffe am Boden hinzugefügt.

Wenn ihr im Kampf gegen einen Boss den Ausrüstungsslot für Elemente wechselt oder den Slot für Pfeile/Kugeln/Kleine Kanonenkugeln ändert, bleiben diese Einstellungen nun auch nach dem Tod und einem erneuten Versuch erhalten.

[Damiane] Der Schaden der Fähigkeiten mit Bloßen Händen wurde angepasst.

Wenn Pfeile für Stetigen Nachschub aufgebraucht sind, werden nun zuerst allgemeine Pfeile verwendet. UI-Anpassungen und Verbesserungen Im Menü „Missionsentsendung“ wurde der Kategorie-Tab von einem Filter nach Region zu einem Filter nach Mission geändert.

Im Menü „Tagebuch – Wissen – Sammelgegenstände“ wurden die Wissenseinträge „Färbemittel“ und „Kleingeräte“ hinzugefügt.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Einträge der Tastenanleitung unten rechts in bestimmten Situationen nicht angezeigt wurden.

Im Inventar wurde ein UI hinzugefügt, in dem man den Wachstumsfortschritt von Haustieren und Pferden prüfen kann.

Das UI des Foto-Modus wurde verbessert. Lokalisierung Lokalisierungsfehler in allen Sprachen wurden behoben und die allgemeine Qualität der Lokalisierung wurde verbessert. Sonstiges Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Fortschritt nach einem Sieg in der Revanche nicht korrekt beibehalten wurde und auf einen früheren Stand zurücksprang.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich einige Bosse während ihrer Angriffe selbst Schaden zufügten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Angriffsanimation abgebrochen wurde, wenn man im Angriff auf einem Reittier „Macht des Axioms“ oder „Kraftfaust“ einsetzte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem gelegentlich ein Doppelsprung ausgelöst wurde, obwohl der Steuerungsbefehl für „Sprung“ nur einmal eingegeben wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem „Sprung“ nicht als „Konter“ eingesetzt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Angriffswert des Charakters beim Einsatz von Kliffs „Phantomschlag“ und Damianes „Vergeltung“ nicht korrekt angewandt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kraftübertragung während der Quest „Jijeong-Tempel im Chaos – Repariere die zweite nachdenkliche Statue“ nicht korrekt verwendet werden konnte.

Bei der Verwendung von Fähigkeiten und Gegenständen mit Zielsuche wird nun vermieden, dass unbeabsichtigte Objekte anvisiert werden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Gegenstände verschwanden und nicht erlangt wurden, wenn ein Haustier bei vollem Inventar diese erbeutete.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem zusätzliche Legendäre Fische gewährt wurden, wenn man nach dem Einsetzen eines Legendären Fisches in den Teich einen Spielstand geladen hat.

Legendäre Fische können nun nicht mehr über den Schnellzugriff verwendet werden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in bestimmten Situationen einige Wissenseinträge nicht erlangt werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Karte in bestimmten Situationen nicht geschlossen werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Färben-Menü in bestimmten Situationen einen Absturz verursachte.

In einigen Regionen wurden das Gelände und die Position von Objekten entlang der Wege verbessert, damit Wagen reibungsloser fahren können.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Charakter auf einem Transportmittel in bestimmten Situationen nicht gesteuert werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem in einigen Spielständen das Pferd nicht über den Stall gewechselt werden konnte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem gelegentlich das Beitrag-UI nach dem erneuten Einloggen angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der visuelle Effekt von „Kraftfaust: Fokus“ in bestimmten Situationen dauerhaft angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Beschwörung des Pferdes aufgelöst wurde, wenn man auf dem Pferd „Graumähne entlassen“ ausführte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Kopfgeld-Quests in bestimmten Situationen nicht korrekt fortgesetzt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Dialogtexte im Kampf gegen Welsmensch überlappten.

Wenn ihr lebende Fische ins Inventar legt oder daraus herausnehmt, wird nun eine Bewegungsanimation angezeigt.

Aktuell beschworene Haustiere können nun ebenfalls freigelassen werden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein als Haustier registrierter Vogel gelegentlich Spielmechanik-Elemente anhob.

Einige Outfits und Aussehen der Charaktere wurden verbessert, damit sie natürlicher wirken.

Die Beleuchtung des Zirkusschilds leuchtet nun auch aus größerer Entfernung.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem während der Fraktionsquest „Banditen, die auf Wölfen reiten“ beim „Untersuchen“ kein Ausweichmanöver möglich war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der NPC zur Quest „Schnelle Lieferung, sichere Grenzen“ nicht erschien.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Wagen verschwand, wenn die Quest „Ernte der Gier“ erneut versucht habt, nachdem der Täter gestorben war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Objekte ungewöhnlich unter den Boden sanken.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Kliff nach seinem Tod während der Begleitung nicht erneut gerufen werden konnte, obwohl nach dem Auflösen bereits genug Zeit vergangen war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Kamera im Fokuszustand dem fixierten Ziel nicht folgte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem unnatürliche visuelle Effekte erschienen, wenn ein Charakter mit bestimmten Möbeln kollidierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Muster einiger Tätowierungen nicht korrekt angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Meldungen zu einigen nicht im Wissensmenü vorhandenen Wissenseinträgen fehlerhaft angezeigt wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Regen auch in Innenräume gelangte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Rendering in einigen Regionen instabil war, wenn es regnete und das Gelände nass war.

Die Darstellung von nassem Boden bei Regen ist nun deutlicher erkennbar.

Die Darstellung beim Wechseln von Ausrüstung im Laden wurde optimiert, um Verzögerungen bei der Anzeige des vorherigen Modells zu vermeiden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Energiekern nach dem Betreten in den Abyss „Flotte der Archive“ gelegentlich nicht funktionierte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Barrieren im Abyss „Flotte der Archive“ deaktiviert wurden, wenn ihr euch ihnen nähertet.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Texte miteinander überlappten, wenn man auf einem 5K-Monitor den Bildschirm zum Kauf von Ablassbriefen öffnete.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Verwenden von Alchemiezutaten auf dem Schwierigkeitsgrad Schwer jeweils 2 Materialien verbraucht wurden.

Die Bezeichnungen „Beitragsladen“ und „Beitragshändler“ wurden zu „Beitrags-Verwaltungsbüro“ und „Beitragsverwalter“ geändert.

[Tastatur/Maus] Beim Start eines Bogenschieß- oder Schusswaffen-Wettbewerbs wechselt man nun sofort in den Zielmodus.

[Damiane] Die Sitzanimation wurde verbessert. (Entfernt: 05.06.2026)

[Damiane] Eine eigene Animation für den Fächer der Hexen des Ostens wurde hinzugefügt. (Entfernt: 05.06.2026)

[Damiane] Animationen für Drehungen auf der Stelle und Rollen beim Ausrüsten der Muskete wurden hinzugefügt.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Großschwert in der Revanche fehlerhaft angezeigt wurde, wenn die Revanche aufgegeben wurde.

[Damiane] Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Einsatz der Fähigkeit „Schildwurf“ das Aussehen des Schilds gelegentlich fehlerhaft zurückblieb.

[Oongka] Der visuelle Effekt der Fähigkeit „Verwüstung“ wurde verbessert.