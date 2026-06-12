Crimson Desert: Update erhöht Haustier-Limit und verbessert zahlreiche Systeme

Für Crimson Desert steht ab sofort das Update 1.11.00 auf allen Plattformen bereit. Neben neuen Herausforderungen und zusätzlichen Belohnungen haben die Entwickler zahlreiche Gameplay-Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Stabilitätsoptimierungen umgesetzt.
Im Mittelpunkt des Updates stehen neue Herausforderungen rund um Haustiere. Dadurch können Spieler ihr Haustier-Limit deutlich erweitern. Künftig lassen sich bis zu 100 Begleiter registrieren. Gleichzeitig bleibt die maximale Anzahl beschworener Haustiere im Lager auf 50 begrenzt. Wer bereits bestehende Haustier-Herausforderungen abgeschlossen hat, erhält die neuen Belohnungen automatisch nachträglich gutgeschrieben.
Darüber hinaus wurden verschiedene Komfortfunktionen verbessert. Händler sammeln künftig verlorene seltene Ausrüstungsgegenstände ein und bieten diese nach einer gewissen Zeit erneut zum Kauf an. Betroffen sind seltene Gegenstände aus Schatztruhen, Quests oder anderen Quellen, die versehentlich verloren gegangen sind. Diese können innerhalb von sieben Tagen nach dem Verlust wieder bei Händlern auftauchen, allerdings zu einem höheren Preis.
Auch zahlreiche Spielsysteme wurden überarbeitet. Das Flipper-Minispiel wurde angepasst und soll nun weniger frustrierend ausfallen. Die Entwickler haben die Physik verbessert, mehrere Fehlerquellen beseitigt und die Schwierigkeit reduziert. Zusätzlich behalten Haustiere ihren Namen nun auch nach dem Heranwachsen, während verschiedene Probleme mit Wyvern-Reittieren, Eier-Stacks und Gefahrenzonen behoben wurden.
Spieler auf dem Controller dürfen sich ebenfalls über mehr Freiheiten freuen. Tasten für Inventar, Karte, Fähigkeiten, Journal und Fotomodus können jetzt individuell belegt werden. Außerdem wurden mehrere Fehler im Zusammenhang mit Reittieren und dem Housing-Modus korrigiert.
Im Kampfbereich gab es Anpassungen an Golems, Verbesserungen für Wyvern-Reittiere sowie Optimierungen verschiedener Fähigkeiten. Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und mehrere Darstellungsfehler bei Tierinformationen, Wissenseinträgen und Erfahrungsanzeigen beseitigt.
Zu den wichtigsten Neuerungen des Updates gehören:
- Neues Haustier-Limit von bis zu 100 registrierten Begleitern
- Neue Herausforderungen und Belohnungen für Haustiere
- Händler verkaufen verlorene seltene Ausrüstung erneut
- Überarbeitetes und vereinfachtes Flipper-Minispiel
- Individuell belegbare Controller-Tasten
- Verbesserungen für Wyvern-Reittiere
- Anpassungen an Kampfsystem und Monsterverhalten
- Zahlreiche UI-, Lokalisierungs- und Stabilitätsverbesserungen
Mit Update 1.11.00 konzentriert sich Pearl Abyss vor allem auf Komfortfunktionen, Systemverbesserungen und Fehlerbehebungen, die das Spielerlebnis in Crimson Desert weiter abrunden sollen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Pearl Abyss ist der Wahnsinn, was die konstant an Updates bringen ist vorbildlich.
Oha! Das Spiel wird ja immer schön weiter geschliffen bzw die Updates, die sie nach und nach rausballern ist sehr freundlich von Pearl Abyss. 🙂
Der Aktienkurs des Unternehmens ist wie ein wilder Ritt. Seltsam, weil die Verkaufszahlen des Spiels eigentlich gut sind. Sind wohl viele kurzfristigen Zocker am Werk gewesen.
Spieler sind nur ein Teil der Gleichnung. Pearl Abyss hat sich ja auch von den Eve Online Studio getrennt. Sowas beeinflusst die Aktien.
Die Hetzkampagne der “Fachpresse” zu Anfang hat auch zu massiven Kursschwankungen geführt…
Das war wiedrr ein Beweis das man diese Fachpresse in die Tonne kloppen kann….
In dem Fall sind aber viele Verkäufe auch sehr hohe Einnahmen. Das sind Zocker, glaub mir.
Sehr beeindruckend, die Entwickler legen sich nicht auf die faule Haut.
So geil ich es auch finde, dass sie da viel dran arbeiten, so sehr finde ich es schade, dass die Erstkäufer da nicht das volle Erlebnis bekommen haben.
Sehr geil 🤩, 50 Haustiere gleichzeitig 😁
Haustiere machen jedes Spiel besser 🥹
Hauen mittlerweile ja fast jede Woche neu Updates raus. Ist echt der Wahnsinn und 6 Millionen verkaufte Ableger spricht ja dafür.
Die machen in einer Woche mehr als das was Bethesda bei Starfield in 2 Jahren abgeliefert hat…
Ich würde mir am Ende der ganzen Updates, eine komplette Liste mit allen Verbesserungen wünschen. Glaube man könnte den ganzen Tag lang runterscrollen.