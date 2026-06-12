Crimson Desert: Update erhöht Haustier-Limit und verbessert zahlreiche Systeme

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Image: Pearl Abyss

Crimson Desert spendiert Spielern mehr Haustiere, neue Herausforderungen und zahlreiche Verbesserungen.

Für Crimson Desert steht ab sofort das Update 1.11.00 auf allen Plattformen bereit. Neben neuen Herausforderungen und zusätzlichen Belohnungen haben die Entwickler zahlreiche Gameplay-Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Stabilitätsoptimierungen umgesetzt.

Im Mittelpunkt des Updates stehen neue Herausforderungen rund um Haustiere. Dadurch können Spieler ihr Haustier-Limit deutlich erweitern. Künftig lassen sich bis zu 100 Begleiter registrieren. Gleichzeitig bleibt die maximale Anzahl beschworener Haustiere im Lager auf 50 begrenzt. Wer bereits bestehende Haustier-Herausforderungen abgeschlossen hat, erhält die neuen Belohnungen automatisch nachträglich gutgeschrieben.

Darüber hinaus wurden verschiedene Komfortfunktionen verbessert. Händler sammeln künftig verlorene seltene Ausrüstungsgegenstände ein und bieten diese nach einer gewissen Zeit erneut zum Kauf an. Betroffen sind seltene Gegenstände aus Schatztruhen, Quests oder anderen Quellen, die versehentlich verloren gegangen sind. Diese können innerhalb von sieben Tagen nach dem Verlust wieder bei Händlern auftauchen, allerdings zu einem höheren Preis.

Auch zahlreiche Spielsysteme wurden überarbeitet. Das Flipper-Minispiel wurde angepasst und soll nun weniger frustrierend ausfallen. Die Entwickler haben die Physik verbessert, mehrere Fehlerquellen beseitigt und die Schwierigkeit reduziert. Zusätzlich behalten Haustiere ihren Namen nun auch nach dem Heranwachsen, während verschiedene Probleme mit Wyvern-Reittieren, Eier-Stacks und Gefahrenzonen behoben wurden.

Spieler auf dem Controller dürfen sich ebenfalls über mehr Freiheiten freuen. Tasten für Inventar, Karte, Fähigkeiten, Journal und Fotomodus können jetzt individuell belegt werden. Außerdem wurden mehrere Fehler im Zusammenhang mit Reittieren und dem Housing-Modus korrigiert.

Im Kampfbereich gab es Anpassungen an Golems, Verbesserungen für Wyvern-Reittiere sowie Optimierungen verschiedener Fähigkeiten. Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und mehrere Darstellungsfehler bei Tierinformationen, Wissenseinträgen und Erfahrungsanzeigen beseitigt.

Zu den wichtigsten Neuerungen des Updates gehören:

  • Neues Haustier-Limit von bis zu 100 registrierten Begleitern
  • Neue Herausforderungen und Belohnungen für Haustiere
  • Händler verkaufen verlorene seltene Ausrüstung erneut
  • Überarbeitetes und vereinfachtes Flipper-Minispiel
  • Individuell belegbare Controller-Tasten
  • Verbesserungen für Wyvern-Reittiere
  • Anpassungen an Kampfsystem und Monsterverhalten
  • Zahlreiche UI-, Lokalisierungs- und Stabilitätsverbesserungen

Mit Update 1.11.00 konzentriert sich Pearl Abyss vor allem auf Komfortfunktionen, Systemverbesserungen und Fehlerbehebungen, die das Spielerlebnis in Crimson Desert weiter abrunden sollen.

 

Quelle
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14 Kommentare Added

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  2. Sevalot 12910 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 12.06.2026 - 09:25 Uhr

    Oha! Das Spiel wird ja immer schön weiter geschliffen bzw die Updates, die sie nach und nach rausballern ist sehr freundlich von Pearl Abyss. 🙂

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  3. Timtrailer 3710 XP Beginner Level 2 | 12.06.2026 - 09:37 Uhr

    Der Aktienkurs des Unternehmens ist wie ein wilder Ritt. Seltsam, weil die Verkaufszahlen des Spiels eigentlich gut sind. Sind wohl viele kurzfristigen Zocker am Werk gewesen.

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    • Frostbeast 7420 XP Beginner Level 3 | 12.06.2026 - 09:53 Uhr
      Antwort auf Timtrailer

      Spieler sind nur ein Teil der Gleichnung. Pearl Abyss hat sich ja auch von den Eve Online Studio getrennt. Sowas beeinflusst die Aktien.

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  5. EdgarAllanFloh 136870 XP Elite-at-Arms Silber | 12.06.2026 - 10:05 Uhr

    So geil ich es auch finde, dass sie da viel dran arbeiten, so sehr finde ich es schade, dass die Erstkäufer da nicht das volle Erlebnis bekommen haben.

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  8. ZombieGott79 98160 XP Posting Machine Level 4 | 12.06.2026 - 11:09 Uhr

    Hauen mittlerweile ja fast jede Woche neu Updates raus. Ist echt der Wahnsinn und 6 Millionen verkaufte Ableger spricht ja dafür.

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  9. Kitomy 86175 XP Untouchable Star 3 | 12.06.2026 - 11:47 Uhr

    Die machen in einer Woche mehr als das was Bethesda bei Starfield in 2 Jahren abgeliefert hat…

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  10. kleineAmeise 175150 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 12.06.2026 - 15:33 Uhr

    Ich würde mir am Ende der ganzen Updates, eine komplette Liste mit allen Verbesserungen wünschen. Glaube man könnte den ganzen Tag lang runterscrollen.

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