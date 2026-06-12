Crimson Desert: Update erhöht Haustier-Limit und verbessert zahlreiche Systeme

Für Crimson Desert steht ab sofort das Update 1.11.00 auf allen Plattformen bereit. Neben neuen Herausforderungen und zusätzlichen Belohnungen haben die Entwickler zahlreiche Gameplay-Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Stabilitätsoptimierungen umgesetzt.

Im Mittelpunkt des Updates stehen neue Herausforderungen rund um Haustiere. Dadurch können Spieler ihr Haustier-Limit deutlich erweitern. Künftig lassen sich bis zu 100 Begleiter registrieren. Gleichzeitig bleibt die maximale Anzahl beschworener Haustiere im Lager auf 50 begrenzt. Wer bereits bestehende Haustier-Herausforderungen abgeschlossen hat, erhält die neuen Belohnungen automatisch nachträglich gutgeschrieben.

Darüber hinaus wurden verschiedene Komfortfunktionen verbessert. Händler sammeln künftig verlorene seltene Ausrüstungsgegenstände ein und bieten diese nach einer gewissen Zeit erneut zum Kauf an. Betroffen sind seltene Gegenstände aus Schatztruhen, Quests oder anderen Quellen, die versehentlich verloren gegangen sind. Diese können innerhalb von sieben Tagen nach dem Verlust wieder bei Händlern auftauchen, allerdings zu einem höheren Preis.

Auch zahlreiche Spielsysteme wurden überarbeitet. Das Flipper-Minispiel wurde angepasst und soll nun weniger frustrierend ausfallen. Die Entwickler haben die Physik verbessert, mehrere Fehlerquellen beseitigt und die Schwierigkeit reduziert. Zusätzlich behalten Haustiere ihren Namen nun auch nach dem Heranwachsen, während verschiedene Probleme mit Wyvern-Reittieren, Eier-Stacks und Gefahrenzonen behoben wurden.

Spieler auf dem Controller dürfen sich ebenfalls über mehr Freiheiten freuen. Tasten für Inventar, Karte, Fähigkeiten, Journal und Fotomodus können jetzt individuell belegt werden. Außerdem wurden mehrere Fehler im Zusammenhang mit Reittieren und dem Housing-Modus korrigiert.

Im Kampfbereich gab es Anpassungen an Golems, Verbesserungen für Wyvern-Reittiere sowie Optimierungen verschiedener Fähigkeiten. Auch die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet und mehrere Darstellungsfehler bei Tierinformationen, Wissenseinträgen und Erfahrungsanzeigen beseitigt.

Zu den wichtigsten Neuerungen des Updates gehören:

Neues Haustier-Limit von bis zu 100 registrierten Begleitern

Neue Herausforderungen und Belohnungen für Haustiere

Händler verkaufen verlorene seltene Ausrüstung erneut

Überarbeitetes und vereinfachtes Flipper-Minispiel

Individuell belegbare Controller-Tasten

Verbesserungen für Wyvern-Reittiere

Anpassungen an Kampfsystem und Monsterverhalten

Zahlreiche UI-, Lokalisierungs- und Stabilitätsverbesserungen

Mit Update 1.11.00 konzentriert sich Pearl Abyss vor allem auf Komfortfunktionen, Systemverbesserungen und Fehlerbehebungen, die das Spielerlebnis in Crimson Desert weiter abrunden sollen.