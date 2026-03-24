Crimson Desert: Verbessert Steam-Score deutlich nach Community-Feedback

Ein spürbarer Wandel zeichnet sich derzeit bei Crimson Desert ab. Nachdem das Spiel zunächst mit gemischten Reaktionen gestartet war, haben sich die Steam-Bewertungen inzwischen deutlich verbessert und sind auf den Status „größtenteils positiv“ gestiegen.
Ausschlaggebend für diese Entwicklung ist die Reaktion der Entwickler auf das Feedback der Community. Spieler hatten in der Anfangsphase verschiedene Kritikpunkte angesprochen, woraufhin Anpassungen vorgenommen wurden, die das Spielerlebnis sichtbar beeinflusst haben. Diese Änderungen scheinen nun Wirkung zu zeigen und spiegeln sich direkt in den Bewertungen wider.
Der Übergang von „gemischt“ zu „größtenteils positiv“ gilt als wichtiger Meilenstein für ein Spiel, da er zeigt, dass ein Großteil der Spielerschaft die aktuelle Version deutlich besser bewertet als zuvor. Besonders bei Titeln mit großen Erwartungen kann eine solche Entwicklung entscheidend für die langfristige Wahrnehmung sein.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die 74% sind ein ordentlicher Anstieg. Jetzt ist es auf dem Level von AC Shadows. Das heißt aber immer noch, dass es einem von vier Käufern nicht gefällt. Demnach ist es noch weit weg vom nötigen Qualitätsstandard.
Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Wenn es zeitnah über 80 geht, dürfte es doch ein echter Hit werden können.
Dürfte vor allem an der Steuerungsanpassung liegen.
Wenn sie jetzt noch die Story ändern würden wäre das super 😀
Na das ist doch mal der richtige Weg… weiter so. Hoffe es wird weiter so dran gearbeitet.
Halb mal bei einem User gelesen, dass jetzt die Rätsel zu einfach sind. Wurde da auch etwas verändert?
Kann ich nicht bestätigen, gibt in dem Spiel sehr viele verschiedene Rätsel, denke das ist sehr subjektiv ob jemand ein Rätsel als schwer oder leicht empfindet 😀
Gut zu wissen
Glückwunsch an die Entwickler, man scheint doch noch die Kurve gekriegt zu haben.
Ich habs schon im Warenkorb aber weiterhin unentschlossen, zu wenig zeit
Man könnte behaupten, dass es diese ganzen Anpassungen schon vor Release bedürft hätte – hier zeigt sich allerdings auch, dass Perl Abyss weiter und vor allem auch schnell an Optimierungen für das Spiel arbeitet – innerhalb weniger Tage mehrere Updates – fast so als wäre es ein MMO.
Denke es wird noch besser werden 🤔 werde noch etwas warten und schenke es mir im Mai dann selbst zum Geburtstag 😅😂