Crimson Desert: Versteckte Meereshöhle belohnt aufmerksame Entdecker

Wer die Augen offen hält, wird in Crimson Desert belohnt: Abseits der bekannten Pfade lässt sich an der Küste eine unscheinbare Meereshöhle entdecken.

Die gigantische Spielwelt von Crimson Desert belohnt Entdeckerdrang wie kaum ein anderes aktuelles Action-RPG. Während viele Spieler von einer Hauptquest zur nächsten jagen, lohnt es sich, auch den extremsten Rändern der Weltkarte einen Besuch abzustatten – besonders den rauen Küstenlinien.

Genau dort lässt sich nämlich, versteckt zwischen den Klippen direkt am Meer, eine kleine, leicht zu übersehende Höhle ausmachen. Das Hineingehen lohnt sich: Am Ende der Grotte wartet eine Schatzkiste auf ihren Finder.

In der Kiste befindet sich ein spezieller Ausrüstungsgegenstand für Oonagh, der schlagkräftige Krieger eurer Söldnergruppe. Da ihr im Spielverlauf aktiv zwischen euren Gefährten wechseln könnt, um verheerende Combos zu landen, kommt dieses Upgrade wie gerufen, um Oonaghs Werte für die nächsten Schlachten ordentlich aufzupolieren.

Ihr wollt eurer Truppe das Upgrade nicht vorenthalten? In unserem schnellen Video-Guide zeigen wir euch den genauen Fundort der Meereshöhle auf der Karte, damit ihr nicht lange suchen müsst:

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den Xboxdynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.