Crimson Desert: Versteckte Meereshöhle belohnt aufmerksame Entdecker

Die gigantische Spielwelt von Crimson Desert belohnt Entdeckerdrang wie kaum ein anderes aktuelles Action-RPG. Während viele Spieler von einer Hauptquest zur nächsten jagen, lohnt es sich, auch den extremsten Rändern der Weltkarte einen Besuch abzustatten – besonders den rauen Küstenlinien.
Genau dort lässt sich nämlich, versteckt zwischen den Klippen direkt am Meer, eine kleine, leicht zu übersehende Höhle ausmachen. Das Hineingehen lohnt sich: Am Ende der Grotte wartet eine Schatzkiste auf ihren Finder.
In der Kiste befindet sich ein spezieller Ausrüstungsgegenstand für Oonagh, der schlagkräftige Krieger eurer Söldnergruppe. Da ihr im Spielverlauf aktiv zwischen euren Gefährten wechseln könnt, um verheerende Combos zu landen, kommt dieses Upgrade wie gerufen, um Oonaghs Werte für die nächsten Schlachten ordentlich aufzupolieren.
Ihr wollt eurer Truppe das Upgrade nicht vorenthalten? In unserem schnellen Video-Guide zeigen wir euch den genauen Fundort der Meereshöhle auf der Karte, damit ihr nicht lange suchen müsst:
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sowas finde ich immer schön. Wenn ich die Welt erkunde in den hintersten Ecken, und dann mit einer fetten Kiste belohnt werde, dann bin ich glücklich
Die Grafik sieht mittlerweile doch besser aus. Mit welchem Patch spielt ihr?
Die Dunklen indoor Szenen sind nicht mehr so verpixelt (das Licht) und auch sonst scheint es nicht mehr so schwammig zu sein, extrem auffällig ist das die Blätter nicht mehr stark wackeln, Wasser sieht auch gut aus. Ich glaube ich installiere es doch noch mal.
So muss das sein, es muss sich lohnen die Spielwelt zu erkunden 👍.
Wäre cool, wenn man da einen roten Pudding gefunden hätte. Crimson Dessert 😆🫠
Da muss man erstmal drauf kommen 🤪👍.
Langsam reizt mich das Game schon.
Immer schön, wenn Entdeckerdrang belohnt wird… 😘
Schaue ich mal rein wenn ich in der Nähe bin.