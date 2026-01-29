Crimson Desert: Welt und Geschichte des Spiels genauer vorgestellt

Pearl Abyss hat ein neues Featurette-Video veröffentlicht, das einen tiefergehenden Einblick in Crimson Desert bietet. Das Video stellt den Protagonisten des Spiels, die weite Open-World und einige der Spielelemente vor.
Das Video bietet mehr Details zur Geschichte und Motivation von Kliff, dem Hauptcharakter des Spiels, sowie des Kontinents Pywel, einer nahtlosen Open-World, in der seine Geschichte spielt.
Pywel hat eine weitläufige Wildnis, lebendige Städte, alte Ruinen und unterschiedliche Regionen, während im Hintergrund ein Konflikt eskaliert und übernatürliche Gefahr wartet.
Spieler schlüpfen in die Rolle von Kliff, einem Krieger der Greymanes aus der nördlichen Region Pailune, die sich zu Frieden und Einheit verpflichtet hat.
Crimson Desert beginnt, nachdem dieser Frieden gebrochen wurde und Kliff seine Greymanes wieder zusammenführen und seine Heimat zurückerlangen muss. Während die Geschichte fortschreitet, lernen die Spieler, dass das Schicksal des gesamten Kontinents auf dem Spiel steht.
Eine zentrale Gefahr bildet der Abyss, ein mysteriöses Reich, dessen wachsendes Ungleichgewicht Fragmente nach Pywel schleudert. Es gibt diejenigen, die diese Bruchstücke ausnutzen wollen und die Welt dem Chaos nahebringen. Die Wiederherstellung des Gleichgewichts des Abyss und die Konfrontation mit denjenigen, die diese Macht ausnutzen wollen, sind Hauptbestandteile der Narrative.
Das Featurette zeigt auch Crimson Deserts Open World-Struktur auf. Pywel ist in fünf unterschiedliche Regionen unterteilt: Hernand, Pailune, Demeniss, Delesyia und die Crimson Desert.
Jede bietet eigene Geschichten, Umgebungen und Herausforderungen. Während die Hauptquest Kliffs Reise folgt, können Spieler auch die Welt frei und in beliebiger Reihenfolge erkunden, Fraktionen-Quests annehmen sowie an großen Schlachten, Burgbelagerungen und kleineren, Charakter-fokussierten Missionen teilnehmen.
Mit Fortschritt der Geschichte schließen sich zwei weitere spielbare Charaktere Kliff an. Jeder Charakter hat einzigartige Kampfstile, Fähigkeiten und Waffen, wodurch Spieler Erkundung und Kampf auf unterschiedliche Art erleben können.
Die Erkundung spielt eine wichtige Rolle. Spieler können Pywel auf dem Rücken eines Pferdes erkunden, über Terrain klettern, über weite Distanzen gleiten und erhalten später Zugang zu fortgeschritteneren Reisemöglichkeiten wie einem raketenschießenden Mech oder einem Drachen.
Die Welt ist voller versteckter Schätze, alter Mechanismen, Rätsel und interessanter Orte, die Neugierde und Erkundung belohnen.
In Kämpfen treffen Spieler auf gegnerische Soldaten und Zauberer oder auch mächtige Monster und Maschinen, die die Anpassungsfähigkeiten und Fertigkeiten der Spieler testen.
Mächtige Artefakte und Ausrüstung können durch Quests, Kämpfe oder Erkunden erlangt werden. Das Wissen, das in der Welt und von ihren Bewohnern gesammelt wird, bietet nützliche Hinweise und Unterstützung oder eröffnet sogar Wege zum Erlernen neuer Fähigkeiten.
Das Video ist hier zu sehen:
Junge, Junge. Her damit! Sieht echt richtig geil aus. Bin echt auch auf die Tests gespannt.
Ich warte auf Tests
Sieht schon ganz cool aus, der Mech erinnert mich an den Grunt Goblin aus Halo 😅.
Sieht echt gut aus. Habe es schon vorbestellt.
Nicht dein ernst …😬
Du hast aber viel Vertrauen, ich vertraue dem Braten noch nicht.
Wow hatte es erst kaum auf dem Schirm aber nach dem Video jetzt werd ichs mal verfolgen wie die ersten richtigen Tests aussehen 👍
Das sieht sehr gut aus.
sieht ehrlich gesagt etwas zu gut aus um wahrzusein, fürchte das wird auf allen vier Konsolen nen massiven Downgrade geben, fürchte das ist PC Material
bin aber trotzdem mega gespannt auf das Game, hoffe nur die Steuerung ist am Ende nicht so überladen / kompliziert wie es in einigen Previews kritisiert wurde
Bin noch am zögern weil die Steuerung kritisiert wurde gibt es dazu schon Neuigkeiten weiß das zufällig jemand 🤔?
Bei dem Spiel würde ich dir aufjedenfall empfehlen Tests abzuwarten.
Denke das werde ich auch 👍🏻
Ich werde es mir nicht zum Release kaufen und erst einmal die Wertungen betrachten.