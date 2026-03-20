Crimson Desert: Wie ist euer erster Eindruck & Tipps für bessere Performance

Der Start von Crimson Desert sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff – und das nicht ohne Grund. Während die Spielerzahlen stark sind, zeigt sich beim ersten Eindruck ein klares Bild: technisch ambitioniert, aber noch nicht überall rund.
Viele Spieler loben die Optik, die physikalischen Effekte und die dichte Spielwelt. Gleichzeitig berichten zahlreiche Nutzer von Performance-Schwankungen, Startproblemen, schrecklicher Grafik und Hardware-Einschränkungen, die den Einstieg erschweren können. Besonders auffällig ist die Situation bei Intel Arc Grafikkarten, denn das Spiel läuft aktuell gar nicht auf Intel Arc GPUs.
Erster Eindruck aus der Community
- Sehr starke Grafik und Technik-Anspruch
- Hohe Hardware-Anforderungen
- Teilweise instabile Performance
- Große Unterschiede je nach Setup
Kurz gesagt: Viel Potenzial, aber noch nicht optimal optimiert. Gerade bei den VRR- und 120 Hz-Optionen scheint Crimson Desert auf Konsolen deutliche Probleme zu haben.
Xbox und PlayStation-Tipps für bessere Performance (zum Launch)
- Qualitätsmodus aktivieren (dafür aber nur 30fps)
- Performance-Modus sorgt für mehr Frames, aber deutlich schlechtere Grafik (momentan)
- 120-Hz-Modus in den Konsoleneinstellungen deaktivieren
- 120-Hz-Modus am TV-Gerät deaktivieren
PC-Tipps für bessere Performance (die Klassiker)
Wenn ihr auf PC spielt, helfen aktuell vor allem klassische Optimierungsmaßnahmen:
Grafik-Einstellungen
- Schattenqualität reduzieren (großer FPS-Fresser)
- Volumetrische Effekte und Partikel herunterstellen
- Sichtweite leicht reduzieren
Upscaling nutzen
- DLSS oder FSR aktivieren (je nach GPU)
- Kein XeSS aktuell für Intel → Problematisch
CPU & Hintergrundprozesse
- Hintergrundprogramme schließen
- Energieprofil auf „Höchstleistung“ setzen
Treiber & Updates
- Aktuellste GPU-Treiber installieren
- Day-One-Patch installileren
Crimson Desert legt einen technisch beeindruckenden, aber holprigen Start hin. Während viele Spieler begeistert sind, kämpfen andere noch mit Performance-Problemen oder Kompatibilität.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon mal gut dass man hier Tipps gibt wie es nach jetzigem Stand unter gewissen Einstellungen besser läuft 👍.
Den Ersteindruck trag ich nach, wenn ich das Gewinnspiel erfolgreich für mich entscheiden konnte.