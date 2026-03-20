Crimson Desert: Wie ist euer erster Eindruck & Tipps für bessere Performance

Crimson Desert legt einen guten, aber holprigen Start hin. Wie ist euer erster Eindruck? Welche Tipps könnt ihr schon zum Launch geben?

Der Start von Crimson Desert sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff – und das nicht ohne Grund. Während die Spielerzahlen stark sind, zeigt sich beim ersten Eindruck ein klares Bild: technisch ambitioniert, aber noch nicht überall rund.

Viele Spieler loben die Optik, die physikalischen Effekte und die dichte Spielwelt. Gleichzeitig berichten zahlreiche Nutzer von Performance-Schwankungen, Startproblemen, schrecklicher Grafik und Hardware-Einschränkungen, die den Einstieg erschweren können. Besonders auffällig ist die Situation bei Intel Arc Grafikkarten, denn das Spiel läuft aktuell gar nicht auf Intel Arc GPUs.

Erster Eindruck aus der Community

Sehr starke Grafik und Technik-Anspruch

Hohe Hardware-Anforderungen

Teilweise instabile Performance

Große Unterschiede je nach Setup

Kurz gesagt: Viel Potenzial, aber noch nicht optimal optimiert. Gerade bei den VRR- und 120 Hz-Optionen scheint Crimson Desert auf Konsolen deutliche Probleme zu haben.

Xbox und PlayStation-Tipps für bessere Performance (zum Launch)

Qualitätsmodus aktivieren (dafür aber nur 30fps)

Performance-Modus sorgt für mehr Frames, aber deutlich schlechtere Grafik (momentan)

120-Hz-Modus in den Konsoleneinstellungen deaktivieren

120-Hz-Modus am TV-Gerät deaktivieren

PC-Tipps für bessere Performance (die Klassiker)

Wenn ihr auf PC spielt, helfen aktuell vor allem klassische Optimierungsmaßnahmen:

Grafik-Einstellungen

Schattenqualität reduzieren (großer FPS-Fresser)

Volumetrische Effekte und Partikel herunterstellen

Sichtweite leicht reduzieren

Upscaling nutzen

DLSS oder FSR aktivieren (je nach GPU)

Kein XeSS aktuell für Intel → Problematisch

CPU & Hintergrundprozesse

Hintergrundprogramme schließen

Energieprofil auf „Höchstleistung“ setzen

Treiber & Updates

Aktuellste GPU-Treiber installieren

Day-One-Patch installileren

Crimson Desert legt einen technisch beeindruckenden, aber holprigen Start hin. Während viele Spieler begeistert sind, kämpfen andere noch mit Performance-Problemen oder Kompatibilität.