Crimson Desert: Wie ist euer erster Eindruck & Tipps für bessere Performance

18 Autor: , in News / Crimson Desert
Übersicht
Image: Pearl Abyss

Crimson Desert legt einen guten, aber holprigen Start hin. Wie ist euer erster Eindruck? Welche Tipps könnt ihr schon zum Launch geben?

Der Start von Crimson Desert sorgt aktuell für viel Gesprächsstoff – und das nicht ohne Grund. Während die Spielerzahlen stark sind, zeigt sich beim ersten Eindruck ein klares Bild: technisch ambitioniert, aber noch nicht überall rund.

Viele Spieler loben die Optik, die physikalischen Effekte und die dichte Spielwelt. Gleichzeitig berichten zahlreiche Nutzer von Performance-Schwankungen, Startproblemen, schrecklicher Grafik und Hardware-Einschränkungen, die den Einstieg erschweren können. Besonders auffällig ist die Situation bei Intel Arc Grafikkarten, denn das Spiel läuft aktuell gar nicht auf Intel Arc GPUs.

Erster Eindruck aus der Community

  • Sehr starke Grafik und Technik-Anspruch
  • Hohe Hardware-Anforderungen
  • Teilweise instabile Performance
  • Große Unterschiede je nach Setup

Kurz gesagt: Viel Potenzial, aber noch nicht optimal optimiert. Gerade bei den VRR- und 120 Hz-Optionen scheint Crimson Desert auf Konsolen deutliche Probleme zu haben.

Xbox und PlayStation-Tipps für bessere Performance (zum Launch)

  • Qualitätsmodus aktivieren (dafür aber nur 30fps)
  • Performance-Modus sorgt für mehr Frames, aber deutlich schlechtere Grafik (momentan)
  • 120-Hz-Modus in den Konsoleneinstellungen deaktivieren
  • 120-Hz-Modus am TV-Gerät deaktivieren

PC-Tipps für bessere Performance (die Klassiker)

Wenn ihr auf PC spielt, helfen aktuell vor allem klassische Optimierungsmaßnahmen:

Grafik-Einstellungen

  • Schattenqualität reduzieren (großer FPS-Fresser)
  • Volumetrische Effekte und Partikel herunterstellen
  • Sichtweite leicht reduzieren

Upscaling nutzen

  • DLSS oder FSR aktivieren (je nach GPU)
  • Kein XeSS aktuell für Intel → Problematisch

CPU & Hintergrundprozesse

  • Hintergrundprogramme schließen
  • Energieprofil auf „Höchstleistung“ setzen

Treiber & Updates

Crimson Desert legt einen technisch beeindruckenden, aber holprigen Start hin. Während viele Spieler begeistert sind, kämpfen andere noch mit Performance-Problemen oder Kompatibilität.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Crimson Desert

18 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 361360 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 20.03.2026 - 08:55 Uhr

    Schon mal gut dass man hier Tipps gibt wie es nach jetzigem Stand unter gewissen Einstellungen besser läuft 👍.

    0
  2. RappScallion 26140 XP Nasenbohrer Level 3 | 20.03.2026 - 08:59 Uhr

    Den Ersteindruck trag ich nach, wenn ich das Gewinnspiel erfolgreich für mich entscheiden konnte.

    0

Hinterlasse eine Antwort