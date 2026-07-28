Crimson Desert: Wyvern, Ernte und verschwundene Fische werden endlich repariert

Update 1.15.00 für Crimson Desert behebt zahlreiche Gameplay-Probleme und macht die Mace of Ambition leichter auffindbar.

Mit Crimson Desert geht Pearl Abyss in die nächste Optimierungsrunde und veröffentlicht Update 1.15.00. Neue Inhalte oder Gameplay-Features sind diesmal nicht enthalten, stattdessen konzentriert sich der Patch auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen in zahlreichen Bereichen.

Unter anderem wurde ein Fehler behoben, durch den bestimmte Bosse während eines Kampfes plötzlich transparent werden konnten. Auch Probleme mit nicht wachsenden oder nicht erntbaren Pflanzen sollen der Vergangenheit angehören.

Die Mace of Ambition wurde außerdem an einer anderen Stelle platziert und soll dadurch leichter zu finden sein.

Wyvern lässt sich wieder in der Luft rufen

Im Bereich Kampf und Bewegung beseitigt Pearl Abyss ebenfalls einige Fehler. So kann die Wyvern jetzt wieder während eines Sprungs beziehungsweise in der Luft beschworen werden.

Aerial Roll soll nach einem Aerial Maneuver zudem wieder die vorgesehene Distanz zurücklegen.

Weitere Korrekturen betreffen unter anderem die Kamera beim Schwimmen, HDR-Darstellungsfehler, verschiedene Lokalisierungen und gelegentliche Abstürze beim Laden von Cross-Save-Daten.

Auch ein kurioser Fehler wurde beseitigt: Ein großer Fisch auf dem Rücken des Charakters verschwindet nicht mehr, sobald weitere Fische aus einer Falle eingesammelt werden.

Parallel arbeitet Pearl Abyss bereits an weiteren Verbesserungen für die Geschichte sowie an einem kommenden DLC, dessen Umfang und Inhalte bislang noch nicht näher vorgestellt wurden.