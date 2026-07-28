Crimson Desert: Wyvern, Ernte und verschwundene Fische werden endlich repariert

Mit Crimson Desert geht Pearl Abyss in die nächste Optimierungsrunde und veröffentlicht Update 1.15.00. Neue Inhalte oder Gameplay-Features sind diesmal nicht enthalten, stattdessen konzentriert sich der Patch auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen in zahlreichen Bereichen.
Unter anderem wurde ein Fehler behoben, durch den bestimmte Bosse während eines Kampfes plötzlich transparent werden konnten. Auch Probleme mit nicht wachsenden oder nicht erntbaren Pflanzen sollen der Vergangenheit angehören.
Die Mace of Ambition wurde außerdem an einer anderen Stelle platziert und soll dadurch leichter zu finden sein.
Wyvern lässt sich wieder in der Luft rufen
Im Bereich Kampf und Bewegung beseitigt Pearl Abyss ebenfalls einige Fehler. So kann die Wyvern jetzt wieder während eines Sprungs beziehungsweise in der Luft beschworen werden.
Aerial Roll soll nach einem Aerial Maneuver zudem wieder die vorgesehene Distanz zurücklegen.
Weitere Korrekturen betreffen unter anderem die Kamera beim Schwimmen, HDR-Darstellungsfehler, verschiedene Lokalisierungen und gelegentliche Abstürze beim Laden von Cross-Save-Daten.
Auch ein kurioser Fehler wurde beseitigt: Ein großer Fisch auf dem Rücken des Charakters verschwindet nicht mehr, sobald weitere Fische aus einer Falle eingesammelt werden.
Parallel arbeitet Pearl Abyss bereits an weiteren Verbesserungen für die Geschichte sowie an einem kommenden DLC, dessen Umfang und Inhalte bislang noch nicht näher vorgestellt wurden.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Einerseits schön und gut das Spiel zu upgraden und bugs zu fixen. Aber diese wöchentlich updates fangen langsam echt an zu nerven. Macht das quick resume feature beinahe überflüssig wenn man nicht so häufig dazu kommt zu zocken.
Ich kann zum Glück warten, hab das Spiel zwar, aber bei den ständigen Updates hab ich keine Lust.
Hol ich mir im Sale, wenn es denn irgendwann mal „fertig“ ist. bin zu alt für Baustellen.
Man merkt mehr als deutlich daß da eigentlich ein mmorpg dahinter steckt. Deshalb auch tausend Updates, wie man es eben so gewohnt ist von den Mmorpg teams
Da kommen sicher noch einige Updates 😅.
super das weiter fleißig gearbeitet wird 👍🏻