Crimson Desert: Xbox Series X|S und PlayStation 5|Pro im Grafikvergleich

Neue Analyse zu Crimson Desert zeigt Grafik- und Performance-Unterschiede zwischen Xbox Series X, Series S und PlayStation-Konsolen.

Nach den ersten Technik-Analysen für PC sowie PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro rückt nun auch die Xbox-Version von Crimson Desert in den Fokus. Eine neue Auswertung von ElAnalistaDeBits liefert Einblicke in die Unterschiede zwischen Xbox Series X, Xbox Series S und den PlayStation-Pendants.

Während Xbox Series X, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro jeweils drei Grafikmodi bieten, stehen auf der Xbox Series S lediglich zwei Modi zur Auswahl. Der Quality- beziehungsweise Balanced-Modus setzt auf höhere Einstellungen als der Performance-Modus, wobei die PlayStation 5 Pro in mehreren Bereichen weiterhin leicht höhere Werte halten kann.

Besonders deutlich zeigen sich die Unterschiede bei der globalen Beleuchtung: Hier bleibt die PS5 Pro die einzige Konsole, die auch im Performance-Modus ein mittleres Ray-Tracing-Niveau beibehält.

Die Xbox Series S positioniert sich technisch deutlich unterhalb der anderen Versionen. In beiden Modi liegen die Einstellungen auf einem Niveau, das mit niedrigen bis minimalen PC-Settings vergleichbar ist. Dennoch erreichen alle Konsolen die angepeilten Bildraten und können diese in bestimmten Szenarien sogar um 20 bis 30 fps übertreffen, sofern V-Sync deaktiviert wird.

Einschränkungen gibt es weiterhin durch VRR-Limits, wodurch es im Quality-Modus auf PlayStation 5 und Xbox Series X zu sichtbarem Tearing kommen kann.

Abschließend zeigt sich ElAnalistaDeBits mit der Leistung der BlackSpace Engine auf Konsolen zufrieden. Trotz der hohen Anforderungen durch Ray-Tracing in einer offenen Spielwelt gelingt es dem Spiel, stabile Performance-Werte zu liefern.

Für die Praxis empfiehlt die Analyse den Balanced-Modus auf Xbox Series X sowie PlayStation 5 und Pro, während auf der Xbox Series S der Quality-Modus die beste Wahl darstellt.