Crimson Desert: Xbox Series X|S und PlayStation 5|Pro im Grafikvergleich

Nach den ersten Technik-Analysen für PC sowie PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro rückt nun auch die Xbox-Version von Crimson Desert in den Fokus. Eine neue Auswertung von ElAnalistaDeBits liefert Einblicke in die Unterschiede zwischen Xbox Series X, Xbox Series S und den PlayStation-Pendants.
Während Xbox Series X, PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro jeweils drei Grafikmodi bieten, stehen auf der Xbox Series S lediglich zwei Modi zur Auswahl. Der Quality- beziehungsweise Balanced-Modus setzt auf höhere Einstellungen als der Performance-Modus, wobei die PlayStation 5 Pro in mehreren Bereichen weiterhin leicht höhere Werte halten kann.
Besonders deutlich zeigen sich die Unterschiede bei der globalen Beleuchtung: Hier bleibt die PS5 Pro die einzige Konsole, die auch im Performance-Modus ein mittleres Ray-Tracing-Niveau beibehält.
Die Xbox Series S positioniert sich technisch deutlich unterhalb der anderen Versionen. In beiden Modi liegen die Einstellungen auf einem Niveau, das mit niedrigen bis minimalen PC-Settings vergleichbar ist. Dennoch erreichen alle Konsolen die angepeilten Bildraten und können diese in bestimmten Szenarien sogar um 20 bis 30 fps übertreffen, sofern V-Sync deaktiviert wird.
Einschränkungen gibt es weiterhin durch VRR-Limits, wodurch es im Quality-Modus auf PlayStation 5 und Xbox Series X zu sichtbarem Tearing kommen kann.
Abschließend zeigt sich ElAnalistaDeBits mit der Leistung der BlackSpace Engine auf Konsolen zufrieden. Trotz der hohen Anforderungen durch Ray-Tracing in einer offenen Spielwelt gelingt es dem Spiel, stabile Performance-Werte zu liefern.
Für die Praxis empfiehlt die Analyse den Balanced-Modus auf Xbox Series X sowie PlayStation 5 und Pro, während auf der Xbox Series S der Quality-Modus die beste Wahl darstellt.
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„Abschließend zeigt sich ElAnalistaDeBits mit der Leistung der BlackSpace Engine auf Konsolen zufrieden. Trotz der hohen Anforderungen durch Ray-Tracing in einer offenen Spielwelt gelingt es dem Spiel, stabile Performance-Werte zu liefern.“
Die Series X ist halt ein Monster. Die bietet ein sehr gutes Erlebnis, zumal sicher noch paar Patches erscheinen werden.
Ich spiele es auf balanced und es schaut hammer aus und rennt flüssig auf einer eigentlich veralteten Hardware. Echt Respekt dafür Pearl Abyss. Bin beeindruckt.
Hab gestern auch mal alle Modis durchprobiert und finde den Balanced-Modus am besten spielbar. Läuft aktuell relativ stabil. Wobei da mit Sicherheit noch paar Updates kommen werden, die auch noch bisschen an der Performance schrauben werden.
Dass die Series S etwas alt aussieht im Vergleich, hätte man sich denken können, insgesamt macht es optisch auf den anderen Konsolen einen guten Eindruck.
Ich hätte nicht erwartet das die Pro mit mittleren Raytracing über 100fps erreicht.
Durch PSSR bekommt man sogar noch ein scharfes und stabiles Bild.