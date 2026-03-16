Crimson Desert: Zeigt auf High-End-PC massive Grafikverbesserung

Crimson Desert gehört zu den technisch ambitioniertesten kommenden Open-World-Spielen. Neue Analysen zeigen nun, wie stark sich die Grafik auf leistungsstarken PCs noch einmal verbessern lässt.

Besonders deutlich wird der Unterschied beim Raytracing. Entwickler Pearl Abyss nutzt einen eigenen RT-Denoiser, der zwar für hohe Performance sorgt, dabei aber sichtbar Qualität kosten kann.

Genau hier setzen moderne Technologien wie AMD Ray Regeneration und Nvidia Ray Reconstruction an. Beide Lösungen verbessern die Bildqualität erheblich und sorgen für sauberere Reflexionen, stabilere Beleuchtung und deutlich weniger Bildrauschen.

Der Unterschied fällt laut Analyse so stark aus, dass er fast mit dem Schritt von Raytracing aus zu Raytracing an vergleichbar ist. Vor allem Spieler mit High-End-PCs können dadurch eine sichtbar hochwertigere Darstellung erleben.

Auch auf der PlayStation 5 Pro zeigt sich Crimson Desert bereits beeindruckend. Die neuen Technologien demonstrieren jedoch, welches zusätzliche Grafikpotenzial auf leistungsstarken PCs möglich ist.