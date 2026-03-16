Crimson Desert: Zeigt auf High-End-PC massive Grafikverbesserung

Crimson Desert gehört zu den technisch ambitioniertesten kommenden Open-World-Spielen. Neue Analysen zeigen nun, wie stark sich die Grafik auf leistungsstarken PCs noch einmal verbessern lässt.
Besonders deutlich wird der Unterschied beim Raytracing. Entwickler Pearl Abyss nutzt einen eigenen RT-Denoiser, der zwar für hohe Performance sorgt, dabei aber sichtbar Qualität kosten kann.
Genau hier setzen moderne Technologien wie AMD Ray Regeneration und Nvidia Ray Reconstruction an. Beide Lösungen verbessern die Bildqualität erheblich und sorgen für sauberere Reflexionen, stabilere Beleuchtung und deutlich weniger Bildrauschen.
Der Unterschied fällt laut Analyse so stark aus, dass er fast mit dem Schritt von Raytracing aus zu Raytracing an vergleichbar ist. Vor allem Spieler mit High-End-PCs können dadurch eine sichtbar hochwertigere Darstellung erleben.
Auch auf der PlayStation 5 Pro zeigt sich Crimson Desert bereits beeindruckend. Die neuen Technologien demonstrieren jedoch, welches zusätzliche Grafikpotenzial auf leistungsstarken PCs möglich ist.
45 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieh extrem gut aus wenn man aus dem Vollen schöpfen kann. Bin echt gespannt wie das Game abseits der Pro auf den Konsolen performen wird.
Sebst auf der Pro läuft es nicht mit 60 FPS . Es wird dringend geraten auf PSSR 2 zu warten.
Ja ich weiß. Hat ja DF in ihrem Video so kommuniziert. Bin gespannt ob es bereits zu Release mit dem Day One Patch bereitgestellt wird. Aber dafür das es noch die alte Version war, lief es beeindruckend.
Laut DF lief es auf Max Setting im 30 FPS Modus wohl auf der Pro , aber der 40 FPS Modus fehlt neben PSSR2 auch noch.
Mal sehen was der Dayone Patch so bringt , das wird allen Plattformen zu gute kommen. Ich werds aber am PC zocken , bin mal gespannt .
Bin echt gespannt was PSSR2 bringt. Ich persönlich werde wohl ein paar Patches abwarten, bevor ich es kaufe. Dann sollten die größten Probleme behoben sein, sofern es diese überhaupt gibt.
Sebst auf der Pro läuft es nicht mit 60 FPS . Es wird dringend geraten auf PSSR 2 zu warten.
Soll PSSR 2 per Update nachgereicht werden?
Davon ist auszugehen wenn bereits PSSR1 genutzt wird. Offizielle Bestätigung steht aber noch aus.
Im offiziellen Blog wird das bestätigt
Top, danke dir 👌🏻
Gefällt mir halt alles sehr gut aber brauch ich es unbedingt? ..nö. Die Standartvariante ist für meine alten Augen auch schon so sehr ansprechend ^^
Crimson Desert wird auf der Series X schon sehr sehr ordentlich aussehen und schön flüssig laufen. Ab und an mal geht im heftigen Getümmel die Bildrate etwas in die Knie, ja und? Ist ein Videospiel deshalb etwa schlecht und unspielbar? Meiner Meinung nach ganz bestimmt nicht.
Letzte Woche konnte man sich doch Crimson Desert auf der PS5 Pro anschauen, und das sah schon ziemlich beeindruckend aus, absolute Grafikbombe. Da man die PS5 Pro Verbesserungen gegenüber der normalen PS5 und erst recht gegen Series X mit der Lupe suchen muss, warum sollte es jetzt bei Crimson Desert anderes sein? Das Szenario, auf der PS5 Pro ein Grafiktraum, auf der Series X nur Grütze ist ein feuchter Fanboy Traum, aber kein realistisches Szenario.
Ich würde mir über ganz andere Sachen sorgen machen. Das Spiel erscheint in 3 Tagen, trotz phänomenaler Grafik existiert kein Hype um das Spiel. Nix nada, gefühlte 3 Videos auf Youtube, das wars. Die ersten Einschätzungen kritisieren die Steuerung, die muss mal richtig bescheiden sein. Dann die überhaupt nicht fesselnde Story mit einem Hauptcharachter, mit dem man sich nicht identifizieren kann. Dazu wurde erwähnt, das die kämpfe dem Witcher ähneln, was nun auch kein Lob ist, eher das Gegenteil der Fall ist.
Ich möchte das Spiel nicht madig reden, aber ich glaube das größte Problem von Crimson Desert ist nicht die Perfornance auf Series X und PS5. Ich weiß, ihr denkt alle an das Cyberpunk Debakel mit den alten Konsolen, das ist hier nicht der Fall. Dieses High End PC Path Traycing Zeug lenkt doch nur vom wesentlichen ab😁
„Das Szenario, auf der PS5 Pro ein Grafiktraum, auf der Series X nur Grütze ist ein feuchter Fanboy Traum, aber kein realistisches Szenario“
Warum immer solche Extreme? Hat doch keiner behauptet. Es wird Unterschiede zum Vorteil der Pro geben. Auch welche die man ohne grüne Lupe sehen wird. Das bedeutet aber nicht automatisch, das das Game auf der X ein Totalausfall wird.
Bei Oftmals doppelte so vielen Fps bei der pro braucht man keine lupe, das merkt man beim Spielen.
Wie oft das hier schon geschrieben wurde. Manche werden es wohl nie verstehen, dass man mehr Frames schlecht sehen kann, sofern man nur die Grafik als solche vergleicht. 😁
Wenn man sieht, wie viel Ressourcen das wieder frisst, könnte die große Leistungsfähigkeit von Helix gar nicht mal so „unrelevant“ sein wie teilweise gesagt wird. Wird interessant werden.