Crimson Moon: Blutgetränktes Erwachen im Schatten des Mondes

Crimson Moon entfesselt einen Nephilim als gnadenlose Waffe gegen Hölle und Dead Gods.

In Crimson Moon formt ProbablyMonsters ein Gothic‑High‑Renaissance‑Action‑Adventure, das auf intensive, wiederholbare Missionen setzt und viszerale Kämpfe mit tiefgreifender Charakterentwicklung verbindet.

Als halb menschlicher, halb engelhafter Nephilim verteidigt er die Menschheit als Ritter des Crimson Moon und kämpft darum, die gefallene Stadt Gildenarch zurückzuerobern.

Die Einsätze lassen sich allein bestreiten oder im optionalen Koop gemeinsam mit einem Verbündeten angehen, während die Infernal Legion Distrikt für Distrikt zurückgedrängt wird.

Das Kampfsystem von Crimson Moon legt den Fokus auf Tempo, Präzision und Timing. Brutale Nahkampfschläge verschmelzen mit explosiven himmlischen Transformationen, die das Schlachtfeld ständig neu formen.

Göttliche Fähigkeiten verändern sich dynamisch und eröffnen neue Kombinationen, während im Koop verheerende Synergien entstehen, die die Macht des Nephilim spürbar verstärken. Jeder Run bietet die Chance, frische Kräfte zu entdecken und den Weg des Charakters zwischen Triumph und Niederlage zu gestalten.

Mark Subotnick, Head of Studios bei ProbablyMonsters, beschreibt den Einstieg in die Welt als Gelegenheit, vollständig in die düstere Fantasy einzutauchen. Er betont, dass Spieler die einzigartige Machtfantasie eines Nephilim erleben, der sowohl strahlende, engelhafte Kräfte als auch mächtige Schwerter führt, um Gildenarch zurückzuerobern.

Die Erkundung führt durch Kathedralen, Wehrgänge und schattige Bezirke, in denen Dämonen, Vampire und untote Götter lauern. Dynamische Levelgestaltung und wechselnde Gegnerzusammenstellungen sorgen dafür, dass keine Invasion der anderen gleicht.

Schwierigkeitsmodifikatoren eröffnen höhere Belohnungen für größere Risiken.

Zwischen den Kämpfen dient der War Table als zentraler Knotenpunkt, an dem Fähigkeiten verbessert, neue Ausrüstung gefertigt und kommende Angriffe geplant werden.

Mit jedem zurückeroberten Distrikt enthüllt sich ein weiterer Teil der Wahrheit über den Fall Gildenarchs und das Schicksal, das nur der Nephilim erfüllen kann.

Die Veröffentlichung von Crimson Moon ist für 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S geplant.