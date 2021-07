Cris Tales: Cris Tales ab sofort im Abo verfügbar

Autor:, in / Cris Tales

Das Zeitreise-RPG Cris Tales ist ab sofort für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Die Konsolenversionen sind auch als Retail-Box verfügbar. Von der Nintendo Switch-Version ist außerdem eine Collector’s Edition erschienen. Zusätzlich ist das Spiel im Xbox Game Pass enthalten.

Cris Tales ist eine Liebeserklärung an klassische JRPGs, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einem Bildschirm gleichzeitig passieren. Der Titel des kolumbianischen Entwicklers Dreams Uncorporated ist inspiriert von der dortigen Architektur und Szenerie, mit farbenfroher handgezeichneter Grafik und fantasiereichem Baustil. Protagonistin Crisbell hat die erstaunliche Fähigkeit, zwischen den Zeitepochen zu springen, um sowohl Bürgern in den Königreichen der Welt Crystallis zu helfen als auch Überraschungsangriffe auf Feinde durchzuführen.