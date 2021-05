Cris Tales: Digitale Vorbestellungen jetzt verfügbar

Autor:, in / Cris Tales

Modus Games gibt bekannt, dass ab sofort digitale Vorbestellungen für ihr Zeitreise-JRPG Cris Tales auf Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S möglich sind.

Spieler sollten sich bereithalten, denn bald gilt es, auf ihrer Plattform der Wahl die Vergangenheit zu gestalten, die Gegenwart zu beschützen und die Zukunft zu retten. Die digitale Version von Cris Tales ist ab sofort für Vorbesteller auf Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich. Das Spiel erscheint dazu direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Hier geht es zur Vorbestellung für Xbox One. Das Spiel unterstützt dazu Smart Delivery:

Darüber hinaus ist die bereits angekündigte Collector’s Edition nun auch außerhalb der USA erhältlich. Details zur Erhältlichkeit in Europa werden in Kürze bekannt gegeben.

Cris Tales ist ein JRPG, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einem Bildschirm zusammengeführt werden. Die Spieler können Crisbells erstaunliche Fähigkeit nutzen, zwischen den Zeitepochen zu springen, um sowohl Bürgern in den Königreichen von Crystallis zu helfen als auch Überraschungsangriffe auf Feinde durchzuführen. Wenn Crisbell ihre magische Welt vor dem Bösen retten will, muss sie ihre Macht nutzen, um die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu formen, während sie Verbündete sammelt, die ihr bei ihrer Mission helfen.

Das Spiel wird seit der Enthüllung auf der E3 2019 heiß erwartet und konnte dort mehrere Auszeichnungen und Nominierungen für sich gewinnen, darunter. Auf der gamescom 2020 wurde Cris Tales in den Kategorien „Best Indie Game“ und „Best RPG“ nominiert. Spieler können ab sofort eine Demo für die Plattform ihrer Wahl im Xbox Store, PlayStation Store, Nintendo eShop, auf Steam oder GOG herunterladen.