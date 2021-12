Cris Tales: Kostenloses Update enthält neue Story-Inhalte und mehr

Publisher Modus Games setzt sich mit einer Reihe an neuen Inhalten in Cris Tales für eine bessere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein. Das Update ist ab sofort kostenlos verfügbar. Cris Tales wurde in diesem Sommer mit großem Erfolg für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Stadia veröffentlicht.

Im Trailer stellt sich die neue Spielfigur Adri vor:

Das Update fügt dem Spiel eine Fülle neuer Features hinzu, darunter die brandneue Spielfigur Adri, die ihre Robotertechniken gegen all jene einsetzt, die sich ihr in den Weg stellen. In dem ebenfalls im Update enthaltenen Dungeon erlebt sie eine brandneue Geschichte und kann ihre Fähigkeiten gegen spezielle Gegner unter Beweis stellen.

Spieler dürfen zudem ihr Können im neuen und verbesserten Kolosseum auf die Probe stellen, wo sie gegen Wellen immer stärker werdender Widersacher antreten. Dort winken fantastische Belohnungen für jene, welche die Herausforderung meisten.

Neben diesen Neuerungen fügt das Update zusätzliche Inhalte zu Cris Tales hinzu. Fans sollten sich das neue Ende einschließlich einer brandneuen Zwischensequenz auf keinen Fall entgehen lassen. Zusätzlich werden die Ladezeiten in der Switch-Version des Spiels deutlich verkürzt. Neueinsteiger dürfen sich diesen Monat zudem über hohe Rabatte für Cris Tales freuen. Alle Informationen zu den kommenden Sales und die vollständigen Patch-Notes gibt es auf dem Blog von Modus Games.