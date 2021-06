Cris Tales: Neue Spielszenen zum Rollenspiel

Autor:, in / Cris Tales

Zu Cris Tales wurden neue Spielszenen veröffentlicht. Cris Tales soll am 20. Juli 2021 erscheinen.

Modus Games hat heute während des Nintendo Indie World Showcase angekündigt, dass Cris Tales am 20. Juli sein heiß ersehntes Debüt auf Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store, GOG und Stadia feiern wird. Zum Release wird das Spiel für 39,99 € erhältlich sein. Die Versionen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und Switch werden auch als Retail-Box erscheinen.

Zum Rollenspiel von Dreams Uncorporated, das auch im Xbox Game Pass veröffentlicht wird, wurden nun neue Spielszenen veröffentlicht, die ihr euch hier anschauen könnt: