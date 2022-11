Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion: Spektakuläre Szenen im Launch-Trailer

Square Enix enthüllte heute den Veröffentlichungstrailer für Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, welches am 13. Dezember 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen wird. Der Trailer gibt den bisher umfassendsten Einblick in das Spiel und ist ein Muss für jeden FINAL FANTASY VII-Fan.

Zudem sind digitale Vorbestellungen von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ab sofort auf allen Plattformen, inklusive Nintendo Switch, möglich. Wer die digitale Version vorbestellt, erhält das Materia-Set von SOLDAT dazu. Durch das Set werden die drei Materia Dunkel-Feuer, Dunkel-Blitz und Dunkel-Eis früh im Spiel verfügbar. Mit diesen Materia können Spieler magische Attacken ausführen, die nicht nur elementaren Schaden verursachen, sondern auch die negativen Zustandsveränderungen „Gift“ und „Stumm“ hervorrufen.

Die Digital Deluxe Edition von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion kann ebenfalls vorbestellt werden und bietet neben dem Spiel einen Mini-Soundtrack mit der bewegenden Musik des Spiels sowie ein Artbook mit wunderschönen Illustrationen.

Die Geschichte von Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion beginnt sieben Jahre vor den Ereignissen von Final Fantasy VII und folgt Zack Fair, einem jungen Shinra-SOLDAT. Während des Abenteuers entdeckt er die düsteren Geheimnisse der Experimente Shinras und die Monster, die dadurch entstehen.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion bietet 15 Jahre nach der Veröffentlichung des Originals auf PlayStation Portable eine vollständig überarbeitete Grafik in HD, einen neu arrangierten Soundtrack, vollständig vertonte Dialoge in Englisch und Japanisch sowie ein aktualisiertes Kampfsystem.

Zudem ist die hochqualitative Actionfigur von Zack, die es sonst nur als Teil der japanischen Collector’s Edition gibt, exklusiv im SQUARE ENIX Store erhältlich. Die Play Arts Kai-Actionfigur – Zack Fair Rang-2-Soldat – Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion kann hier vorbestellt werden.