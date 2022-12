Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion: Technikanalyse zum Rollenpiel-Remaster

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion bringt das 2007 exklusiv für die PlayStation Portable veröffentlichte Rollenspiel in Form einer aufgehübschten Version auf die aktuellen Konsolen.

Obwohl das auf der Unreal Engine 4 basierende Crisis Core Final Fantasy VII Reunion offiziell als Remaster bezeichnet wird, enthält es einige Elemente, die eher einem Remake entsprechen. Einzelne Bereiche wurden komplett neu erstellt oder aus dem Final Fantasy 7 Remake wiederverwendet, während andere auf der Grundlage des Originals aufgebaut wurden.

Ein Großteil der Zwischensequenzen wurde in optisch angepasster Form aus dem Original übernommen, was Animationen teils etwas hakelig wirken lässt. Die Beschwörungen wurden hingegen komplett neu erstellt. Insgesamt liegt Reunion sehr nah am Original. Am Leveldesign wurden bis auf optische Aspekte kaum Änderungen vorgenommen. Dialoge und Musik wurden von Grund auf überarbeitet und angepasst.

Wie die Technikanalyse von Digital Foundry aufzeigt, läuft Crisis Core Final Fantasy VII Reunion auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 mit einer weitestgehend stabilen Auflösung von 1800p-2160p bei konstanten 60fps. Die Xbox Series S bietet 1080p bei ebenfalls konstanten 60 Bildern pro Sekunde.

Auch auf der Nintendo Switch kann das Remaster grafisch überzeugen, muss allerdings in manchen Aspekten Abstriche machen. In angedocktem Modus bietet das Rollenspiel 576p-720p bei 30fps, im Handheld-Modus sind es 432p-720p.