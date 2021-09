Crisis Wing: Shoot’em Up wurde für Xbox veröffentlicht

Autor:, in / Crisis Wing

Crisis Wing ist eine Hommage an Arcade Klassiker und ist ab sofort im Store der Xbox mit 20 Prozent Rabatt erhältlich.

Treibt eure Shoot’em Up-Skills in nostalgischem Pixel-Art-Stil auf die Spitze in Crisis Wing, einer liebevollen Hommage an die hektische Action der Arcade Klassiker.

Mit sieben vertikal scrollenden Stages, upgradefähigen Waffen und einem kooperativen Multiplayer-Modus kombiniert Crisis Wing moderne Gameplay-Neuerungen mit einer nostalgischen Präsentation, untermalt von einem knackigen FM-Soundtrack und CRT-Filter für echte Oldschool-Vibes.

Crisis Wing im Xbox Store mit 20 Prozent Rabatt herunterladen

Zur Veröffentlichung gibt es hier den Crisis Wing Trailer: