Crisol: Theater of Idols: Horror-Action mit neuem Trailer für Februar datiert

Das Horror‑Abenteuer Crisol: Theater of Idols lockt euch im Februar in ein blutgetränktes Tormentosa voller Geheimnisse

Das Indie‑Studio Vermila hat mit einem frischen Trailer den Veröffentlichungstermin von Crisol: Theater of Idols bekanntgegeben. Der First‑Person‑Survival‑Horror erscheint am 10. Februar 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und setzt auf eine dichte Atmosphäre, die stark von warmen spanischen Rot‑ und Goldtönen geprägt ist.

Die Kulisse des Spiels bildet Tormentosa, ein hispanisches Dorf mit uralter Vergangenheit, dessen verwinkelte Straßen und verwitterte Fassaden den Ton für das düstere Abenteuer setzen.

Während ihr euch durch die historische Umgebung bewegt, stoßt ihr auf eine Vielzahl unterschiedlicher Figuren und begegnet Kreaturen, die aus den Albträumen der Bewohner zu stammen scheinen.

Die Stadt ist durchzogen von Korruption, verborgenen Wahrheiten und alten Wunden, die sich erst nach und nach offenbaren, wenn ihr tiefer in ihre Geschichte eintaucht. Crisol: Theater of Idols nutzt diese Mischung aus Tradition und Horror, um eine bedrückende Stimmung zu erzeugen, die euch konstant begleitet.

Eine zentrale Rolle spielt der Blutmechanismus, der sowohl eure Gesundheit als auch eure Munition bestimmt. Ihr absorbiert das Blut von Gegnern und Einwohnern, um neue Bereiche freizuschalten und ihre Geheimnisse zu enthüllen.

Tormentosa selbst wird dadurch zu einem aktiven Bestandteil der Erzählung, da jeder Tropfen Blut neue Hinweise liefert und den Weg zu weiteren Schauplätzen öffnet.

Mit seinem markanten Stil und der ungewöhnlichen Mechanik positioniert sich Crisol: Theater of Idols als atmosphärisches Horror‑Erlebnis, das euch in eine Welt voller Furcht, Geschichte und mysteriöser Zusammenhänge zieht.