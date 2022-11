Criterion Games: Studio würde liebend gerne ein neues Burnout machen

Seit beinahe zehn Jahren fungierte der ehemalige Burnout-Entwickler Criterion Games in den Reihen von Electronic Arts als Support-Studio und war so unter anderem an den Spielen Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5 und Battlefield 2042 beteiligt.

Mit dem bald erscheinenden Need for Speed Unbound tritt das Studio nun wieder als Hauptentwickler auf und kehrt dabei obendrein zu seinen Wurzeln als Arcade-Rennspiel-Spezialist zurück.

Auf ein mögliches Comeback der Burnout-Reihe angesprochen, gab jetzt Kieran Crimmins, Studio-Veteran und Creative Director von Need for Speed Unbound an, dass es zwar aktuell keine konkreten Pläne gebe, das Studio aber durchaus Interesse an einer Rückkehr der Reihe hätte:

„Ja, absolut. Ich hoffe es. Das ist nichts, was wir jetzt in Betracht ziehen. Es ist nicht mein nächstes Spiel oder so. Nicht, dass ich sagen könnte, wenn es nicht so wäre, aber ich denke, ich kann sagen, dass es nicht das nächste Spiel ist, an dem ich arbeiten werde. Aber wenn es um die beiden Spiele geht, für die das Studio die größte Leidenschaft hegt, dann sind das natürlich Need for Speed und Burnout. Wir lieben diese beiden Marken, und Burnout hat ein einzigartiges Rennspielkonzept, von dem ich denke, dass es aktuell absolut phänomenal wäre. Was ich also sagen will, ist, dass ich das sehr gerne machen würde. Und ich hoffe, dass, wenn alles mit diesen Spielen gut läuft und wir das Team erweitern können, wir das vielleicht machen können. Es ist nicht Teil der unmittelbaren Zukunftspläne oder so, aber es würde wirklich Spaß machen.“